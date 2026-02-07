ETV Bharat / state

'राजनीतिक चश्मा उतारिए, RDG किसी पार्टी का मुद्दा नहीं, 75 लाख लोगों के हक की लड़ाई'

हिमाचल के हितों को लेकर सियासत से ऊपर उठने की अपील करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह मुद्दा किसी बीजेपी या कांग्रेस की राजनीति का नहीं है, बल्कि हिमाचल के 75 लाख लोगों के हक की बात है. उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के नाते हिमाचल को इस तरह की मदद पहले भी मिलती रही है और आगे भी मिलनी जरूरी है. उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ इस लड़ाई को सभी को मिलकर लड़ना चाहिए और विपक्ष को भी इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए. इसी को लेकर कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है. वहीं, RDG को लेकर बुलाए गए विशेष विधानसभा सत्र को राज्यपाल की मंजूरी न मिलने पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संभव है यह एक तकनीकी कारण हो, क्योंकि सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होनी थी, जो इस विशेष सत्र के संदर्भ में उपयुक्त नहीं लग रही थी.

शिमला: केंद्रीय बजट के तहत राजस्व घाटा अनुदान (Revenue Deficit Grant) को बंद किए जाने के फैसले के बाद हिमाचल में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. जहां राज्य सरकार द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है. वहीं, भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर जनता के बीच भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाया है. वहीं, अब हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने RDG बंद होने के मुद्दे पर भाजपा को आड़े हाथों लिया है.

"हिमाचल प्रदेश के गठन से लेकर अब तक केंद्र सरकार की ओर से इस तरह की मदद राज्य को मिलती रही है और पहाड़ी राज्य होने के कारण यह सहायता बेहद जरूरी भी है. RDG का मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है." - विक्रमादित्य सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री

केंद्र से मिली 46 करोड़ की अतिरिक्त राशि

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हम अपने डिपार्टमेंट में नए रिफॉर्म्स लाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में हमारे विभाग को 2300 करोड़ मिले थे. इसके बाद अभी पिछले कल ही विभाग को 46 करोड़ की अतिरिक्त राशि मिली है. यह इंसेंटिव का पैसा है, जो तभी दिया जाता है जब सारे मापदंड पूरे किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि यह इस बात को दर्शाता है कि केंद्र से हमें जो पैसा लाते हैं, उसका पूरी तरह से सदुपयोग हो रहा है.

टीम वर्क की तरह करेंगे काम

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुझे खुशी है कि इंद्रजीत सिंह को शिमला शहरी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. वह अच्छे समाजसेवी है और पूर्व में व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं. पार्षद के रूप में भी इन्होंने अच्छा काम किया है. उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि शिमला शहर में कांग्रेस को मजबूत करने में इनका अच्छा योगदान रहेगा. हम सब लोग मिलकर टीमवर्क की तरह कार्य करेंगे. उन्होंने कहा कि शिमला शहर कांग्रेस का गढ़ रहा है. चाहे वह विधानसभा की बात हो या फिर नगर निगम की कांग्रेस शिमला शहर में मजबूती के साथ आगे बढ़ी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष जो हमें कार्य देंगे उसे पर भी हम मिलकर काम करेंगे.