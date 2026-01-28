ETV Bharat / state

दिल्ली में PWD बनाएगा 'मॉडल रोड्स', प्रदूषण पर अंकुश लगाने में ऐसे होगा मददगार

नई दिल्ली: दिल्ली की हवा से सड़क की धूल को साफ करने के प्रयास में लोक निर्माण विभाग चार हिस्सों को 'मॉडल रोड्स' में बदलने जा रहा है. इनके बारे में अधिकारियों का दावा है कि वे पूरी तरह से धूल रहित होंगी. यह पायलट प्रोजेक्ट लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के 160 किलोमीटर सड़क नेटवर्क को इस साल पुनर्विकास करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण से निपटना है.

अधिकारियों के अनुसार, गड्ढों की मरम्मत, सड़क निर्माण और हरियाली सहित व्यापक कार्य के लिए चार विशिष्ट सड़कों की पहचान की जाएगी. पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने कहा, अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है, तो इसे शहर की अन्य सड़कों पर भी लागू किया जाएगा. इन सड़कों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है. इन सड़कों को पक्का किया जाएगा और धूल कम करने के अन्य उपाय भी किए जाएंगे.

सड़कों को पुनर्निमाण की जरूरत: इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण और सड़क की धूल को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी. दिल्ली सरकार के अनुसार, शहर में लगभग 3,300 किलोमीटर सड़कों के पुनर्निर्माण या उन्नयन की आवश्यकता है. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लगभग 800 किलोमीटर सड़कें, नगर निगम के अंतर्गत आने वाली 1,200 किलोमीटर सड़कें और अनधिकृत कॉलोनियों में लगभग 1,000 किलोमीटर सड़कें शामिल हैं.