दिल्ली में PWD बनाएगा 'मॉडल रोड्स', प्रदूषण पर अंकुश लगाने में ऐसे होगा मददगार
जनवरी से दिसंबर 2026 के बीच 160 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किाय जाना निर्धारित किया गया है. इसकी अनुमानित लागत 400 करोड़ होगी.
Published : January 28, 2026 at 5:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की हवा से सड़क की धूल को साफ करने के प्रयास में लोक निर्माण विभाग चार हिस्सों को 'मॉडल रोड्स' में बदलने जा रहा है. इनके बारे में अधिकारियों का दावा है कि वे पूरी तरह से धूल रहित होंगी. यह पायलट प्रोजेक्ट लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के 160 किलोमीटर सड़क नेटवर्क को इस साल पुनर्विकास करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण से निपटना है.
अधिकारियों के अनुसार, गड्ढों की मरम्मत, सड़क निर्माण और हरियाली सहित व्यापक कार्य के लिए चार विशिष्ट सड़कों की पहचान की जाएगी. पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी ने कहा, अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है, तो इसे शहर की अन्य सड़कों पर भी लागू किया जाएगा. इन सड़कों की पहचान करने की प्रक्रिया जारी है. इन सड़कों को पक्का किया जाएगा और धूल कम करने के अन्य उपाय भी किए जाएंगे.
सड़कों को पुनर्निमाण की जरूरत: इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण और सड़क की धूल को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी. दिल्ली सरकार के अनुसार, शहर में लगभग 3,300 किलोमीटर सड़कों के पुनर्निर्माण या उन्नयन की आवश्यकता है. इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली लगभग 800 किलोमीटर सड़कें, नगर निगम के अंतर्गत आने वाली 1,200 किलोमीटर सड़कें और अनधिकृत कॉलोनियों में लगभग 1,000 किलोमीटर सड़कें शामिल हैं.
हरियाली पर भी होगा काम: जनवरी से दिसंबर 2026 के बीच 160 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य निर्धारित है. सरकार ने इस साल व्यापक हरियाली कार्य के लिए 85.70 किलोमीटर सड़कों की पहचान भी की है. अधिकारियों ने बताया कि इन कार्यों की कुल अनुमानित लागत 400 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है. प्रस्तावित परियोजनाओं के तहत, पीडब्ल्यूडी सड़क के किनारों और केंद्रीय किनारों का पूर्ण रूप से पक्का करने के साथ-साथ भूनिर्माण और हरियाली का काम भी करेगा.
एक साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने कहा, "सड़क की बार-बार कटाई को रोकने के लिए भूमिगत उपयोगिता पाइप बिछाए जाएंगे. साथ ही निविदाएं जल्द ही जारी की जाएंगी और एक वर्ष के अंदर काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है." पीडब्ल्यूडी दो और परियोजनाएं शुरू करने जा रहा है. पहली परियोजना के तहत, मशीनीकृत सफाई के लिए 70 यांत्रिक सड़क सफाई मशीनें (एमआरएसएम) और पानी के टैंकर तैनात किए जाएंगे. वहीं दूसरी परियोजना के तहत, नियमित धूल नियंत्रण के लिए 250 पानी छिड़कने वाली मशीनें तैनात की जाएंगी.
