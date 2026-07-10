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देहरादून में तीन हजार पेड़ों का कटाने का मामला, सामने आई PWD का पक्ष, कही ये बड़ी बात

सात मोड़ सड़क चौड़ीकरण परियोजना को भी इन्हीं निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप आगे बढ़ाई गई है. देहरादून-ऋषिकेश सड़क चौड़ीकरण के लिए सबसे पहले वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की गई थी. परियोजना को लेकर कई लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थीं. यह मामला न्यायालय तक भी पहुंचा था और विभिन्न पक्षों की ओर से परियोजना से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए थे.

ETV Bharat से बातचीत में सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज पांडे ने कहा कि किसी भी सड़क निर्माण परियोजना में यदि वन भूमि का अधिग्रहण या उपयोग किया जाता है, तो उसकी प्रक्रिया वन संरक्षण अधिनियम के तहत पूरी की जाती है. इसके साथ ही भारत सरकार की ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और नियमों का भी पालन किया जाता है.

दरअसल, भानियवाला से ऋषिकेश के बीच हाईवे चौड़ीकरण के लिए करीब तीन हजार पेड़ों का काटा जाना है. इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के कटाने का पर्यावरण प्रेमियों के साथ-साथ स्थानीय लोग भी विरोध कर रहे हैं. वहीं अब इस मामले पर सरकार का भी जवाब आया है. इस पूरे मामले में लोक निर्माण विभाग (PWD) का पक्ष भी सामने आया है. विभाग के सचिव पंकज पांडे ने स्पष्ट किया है कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना को लेकर कोई भी निर्णय रातों-रात नहीं लिया गया है, बल्कि सभी वैधानिक और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है.

देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून जिले में इन दिनों तीन हजार पेड़ों को कटाने का मुद्दा गर्माया हुआ है. देहरादून जिले में भानियवाला से ऋषिकेश के बीच सात मोड़ पर सड़क चौड़ीकरण और पेड़ कटान को लेकर जारी विरोध के बीच लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव पंकज पांडे का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि यह परियोजना किसी जल्दबाजी या अचानक लिए गए फैसले का परिणाम नहीं है, बल्कि सभी कानूनी और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद इसे आगे बढ़ाया जा रहा है.

जब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंचा तो आपत्तिकर्ताओं द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव, वन क्षेत्र पर असर और अन्य संबंधित पहलुओं को लेकर अपनी चिंताएं न्यायालय के समक्ष रखी गई थीं. विभाग की ओर से भी सभी बिंदुओं पर विस्तृत जवाब और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए. न्यायालय ने विभाग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और जवाबों पर संतोष व्यक्त किया था, जिसके बाद परियोजना की प्रक्रिया आगे बढ़ी.

-पंकज पांडे, सचिव, लोक निर्माण विभाग-

उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग का उद्देश्य केवल सड़क निर्माण करना नहीं है, बल्कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना भी है. इसी सोच के तहत सभी नियमों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि विभाग भविष्य में भी माननीय न्यायालय व भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही आगे की कार्रवाई करेगा. सात मोड़ क्षेत्र में पेड़ों के कटान और जैव विविधता पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर उठ रहे सवालों पर भी सचिव पंकज पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल किया गया है. यदि डीपीआर में वन्यजीव गलियारे (वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर), संरचनात्मक डिजाइन, सुरक्षा उपायों या अन्य पर्यावरणीय सुझावों से संबंधित कोई प्रावधान दिए गए हैं, तो उनका पूरी तरह पालन किया जाएगा.

-पंकज पांडे, सचिव, लोक निर्माण विभाग-

उन्होंने कहा कि परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान उन सभी तकनीकी और पर्यावरणीय प्रावधानों को लागू किया जाएगा, जो संबंधित एजेंसियों और विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए हैं. इससे विकास कार्यों के साथ-साथ क्षेत्र की पारिस्थितिकी और वन्यजीवों पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाएगा.

गौरतलब है कि देहरादून-ऋषिकेश मार्ग पर सात मोड़ क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण और पेड़ कटान का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में है. पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने इस परियोजना पर सवाल उठाते हुए पेड़ों की कटाई और वन क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता जताई है.

वहीं दूसरी ओर सरकार और विभाग का कहना है कि बढ़ते यातायात दबाव, सड़क सुरक्षा और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण आवश्यक है. ऐसे में एक ओर जहां परियोजना को लेकर विरोध और समर्थन दोनों पक्षों की आवाजें सामने आ रही हैं, वहीं विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया कानून, पर्यावरणीय मानकों और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप संचालित की जा रही है. अब इस मामले में आगे की कार्रवाई और परियोजना के क्रियान्वयन पर सभी पक्षों की नजर बनी हुई है.