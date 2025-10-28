ETV Bharat / state

बजट खर्च में सुस्ती पर भड़के सचिव, इन अफसरों को लगाई जमकर फटकार, ठेकेदार पर भी होगा एक्शन

गौर हो कि अल्मोड़ा जिले में विभिन्न विकास कार्यों के लिए बजट उपलब्ध होने के बावजूद कई विभागों द्वारा धनराशि खर्च न किए जाने पर प्रभारी सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने कड़ी नाराजगी जताई. विकास भवन सभागार में हुई समीक्षा बैठक में सचिव ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग निर्धारित समय सीमा में बजट खर्च कर कार्यों की गति में तेजी लाएं.

अल्मोड़ा: लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने अधिकारियों की बजट खर्च की सुस्त चाल पर नाराजगी व्यक्ति की. अल्मोड़ा-दन्या-पनार नेशनल हाईवे पर सड़क के सुधार कार्य में देरी को गंभीर माना. साथ ही एनएच रानीखेत खंड के अधिशासी अभियंता को संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

लोक निर्माण विभाग के सचिव एवं जिले के प्रभारी सचिव के रूप में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे डॉ. पंकज पांडेय ने राज्य, केंद्र सेक्टर और जिला योजना के तहत संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की. समीक्षा में पाया गया कि पीडब्ल्यूडी, उरेडा, सिंचाई, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग ने वित्तीय वर्ष के सात महीने बीतने के बाद भी अनुमोदित व अवमुक्त धनराशि का समुचित उपयोग नहीं किया है.

इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को चेतावनी दी कि विकास कार्यों में सुस्ती दिखाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अल्मोड़ा और रानीखेत डिवीजन की अधूरी सड़कों पर असंतोष जताते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में तकनीकी या अन्य अड़चनें तुरंत दूर की जाए ताकि परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें. जल जीवन मिशन की समीक्षा में भी सचिव ने कई जगहों पर आ रही खामियों को गंभीरता से लेते हुए हर घर तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

इसके अलावा उन्होंने अल्मोड़ा-दन्या-पनार नेशनल हाईवे एनएच 309 बी पर 40 किलोमीटर लंबे सड़क के सुधार कार्य में करीब एक साल की देरी को अत्यंत गंभीर माना. उन्होंने एनएच रानीखेत खंड के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. सचिव ने कहा कि किसी भी स्तर पर कार्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और विकास कार्यों की प्रगति नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी.

