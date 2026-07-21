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देहरादून-मसूरी रोड हुआ था क्षतिग्रस्त, रातभर काम कर लोनिवि ने आवाजाही की बहाल, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

देहरादून-मसूरी रोड क्षतिग्रस्त हो जाने से आवाजाही बंद हो गई थी.जहां अब पहाड़ी को काटकर मार्ग को खोल दिया गया है. धीरज सजवाण की रिपोर्ट

Dehradun Mussoorie Road Ground Report
देहरादून-मसूरी रोड का हाल! (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 21, 2026 at 8:53 PM IST

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देहरादून: पिछले 11 महीनों के भीतर ये दूसरा मौका है, जब देहरादून-मसूरी रोड पूरी तरह से बंद हुई. हालांकि, रात भर काम कर लोक निर्माण विभाग ने सड़क को अंदर की तरफ काट कर ट्रैफिक को शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों की दिक्कतें कम नहीं हुई है. लोगों को काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है. मौसम को देखते हुए ये समस्या अभी लंबी रह सकती है.

बता दें कि उत्तराखंड में पिछले 2 दिन भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है. इसी के चलते मसूरी-देहरादून सड़क के एक बार फिर से वही हालत देखने को मिली, जो पिछले साल मानसून के जाते-जाते देखने को मिली थी. दरअसल, देहरादून में 19 जुलाई से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते 20 जुलाई के दिन तक देहरादून-मसूरी रोड पर मैगी प्वाइंट के पास सड़क पर दरार आने लगी, जो शाम को 5 बजे तक एक बड़े भूस्खलन में तब्दील हो गई.

देहरादून-मसूरी रोड को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट (वीडियो- ETV Bharat)

शिव मंदिर के आगे मैगी प्वाइंट के पास सड़क का लगभग 90 फीसदी हिस्सा नीचे की तरफ धंस गया था और केवल दोपहिया वाहन ही यहां से निकल पा रहे थे. ऐसे में लोग निर्माण विभाग ने यहां पर पहाड़ को काटकर अंदर की तरफ कच्ची सड़क का निर्माण किया, लेकिन अभी भी इस कच्ची रोड पर वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. दोनों तरफ लंबा जाम लग रहा है. वहीं, ईटीवी भारत ने मोके पर जाकर हालातों का जायजा लिया और जाना कि ये स्थिति कब तक सही हो पाएगी.

Dehradun Mussoorie Road Ground Report
देहरादून-मसूरी रोड का हिस्सा ढहा (फोटो- ETV Bharat)

ग्राउंड जीरो पर पहुंचा ईटीवी भारत: ईटीवी भारत ने मसूरी-देहरादून सड़क के क्षतिग्रस्त जगह पर पाया कि यहां पर हालात अभी भी काफी गंभीर है. मसूरी-देहरादून सड़क जिस पर हर घंटे सैकड़ों वाहनों का ट्रैफिक चलता है, वहां पर अचानक सड़क बंद हो जाना लोगों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी कर रहा है. यहां पर स्थानीय ही नहीं बड़ी संख्या में दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, पंजाब समेत देशभर के अलग-अलग बाहरी राज्यों से लोग आए हैं, जो कि सड़क टूटने की वजह से ट्रैफिक में फसे हुए हैं.

Dehradun Mussoorie Road Ground Report
देहरादून मसूरी रोड पर जाम की स्थिति (फोटो- ETV Bharat)

"मैं परसों आया था. गाड़ी दो किलोमीटर पीछे खड़ी है. हम कल निकलने वाले थे, लेकिन सड़क क्षतिग्रस्त होने की वजह से आज निकल रहे हैं. हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा."- रहमतुल्लाह, पर्यटक, दिल्ली

वहीं, सड़क को हुए नुकसान की बात करें तो कल सबसे पहले सड़क के बीच में दरारें पड़ी थीं. जिसके बाद शाम तक पूरी सड़क का निचला हिस्सा खाई में समा गया. इस घटना के बाद क्या कुछ एक्शन लोक निर्माण विभाग की ओर से लिए गए. यह जानने के लिए हमने लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरविंद से बात की. उन्होंने बताया कि,

Dehradun Mussoorie Road Ground Report
देहरादून-मसूरी रोड की स्थिति (फोटो- ETV Bharat)

"हमें कल दिन में करीब 2 बजे के आस पास सड़क पर दरार पड़ने की सूचना मिली थी. जिसके बाद हम यहां पर पहुंचे. हमने देखा कि सड़क के निचली तरफ का हिस्सा धीरे- धीरे दरकना शुरू हो गया. नीचे की तरफ देखा गया तो अचानक पानी के स्रोत वहां पर फूट चुके थे. कुछ समय बाद पूरी की पूरी सड़क ढह गई. जिसके चलते एहतियातन ट्रैफिक को रोक दिया गया."- अरविंद, एई, लोनिवि

"यहां पर अस्थाई तौर पर सड़क को अंदर पहाड़ की तरफ काटा गया और रातभर तीन मशीनों के जरिए काम कर सुबह यहां पर वन लेन ट्रैफिक शुरू किया गया. जहां पर भारी वाहन भी निकल सकते हैं. वहीं, इसके अलावा लॉन्ग टर्म समाधान के लिए यहां पर दोबारा से एक दीवार लगाई जाएगी, लेकिन उसके लिए मौसम का साथ देना जरुरी है."- अरविंद, एई, लोनिवि

वहीं, इसके अलावा जिस तरह से पिछले साल मसूरी-देहरादून सड़क दर्जनों जगहों पर टूटी थी, तो वहीं इस बार और कितनी ऐसी जगह है, जहां पर इस तरह की दरारें बन रही हैं या भविष्य में चुनौती भरी हो सकती है, इसको लेकर विभाग के पास अभी कोई जानकारी नहीं हैं. हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरे मार्ग पर जगह-जगह इस तरह की स्थिति बन रही है.

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सड़क पर कीचड़ से बढ़ी फिसलन (फोटो- ETV Bharat)

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