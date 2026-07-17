कुल्लू में PWD के 700 कामगारों की छुट्टियां रद्द, संवेदनशील पॉइंट्स पर 50 से ज्यादा मशीन तैनात
मौसम विभाग ने आगामी 5 दिनों तक भारी बारिश की दी चेतावनी, बरसात की तैयारी में जुटा लोक निर्माण विभाग.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 17, 2026 at 5:44 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में आगामी 5 दिनों तक मौसम विभाग द्वारा भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. ऐसे में भारी बारिश के चलते हर साल सड़कें बंद हो जाती है और इससे किसानों और बागवानों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है. हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में अब सेब का सीजन भी शुरू हो गया है. ऐसे में बरसात के चलते सेब का सीजन प्रभावित न हो, इसके लिए भी लोक निर्माण विभाग ने अपनी तैयारी कर ली है.
700 कामगारों की छुट्टियां रद्द
जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां पर लोक निर्माण विभाग द्वारा 700 कामगारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है. इसके अलावा विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर 50 से ज्यादा मशीनों को तैनात किया गया है, ताकि बरसात के कारण अगर सड़क बंद होती है तो तुरंत उसे खोलने का कार्य शुरू किया जा सके. ऐसे में लोक निर्माण विभाग द्वारा बंजार, कुल्लू, मणिकर्ण, मनाली के विभिन्न इलाकों में जगह-जगह पर मशीनरी के साथ-साथ कर्मचारियों के तैनाती भी कर दी है.
"जिला कुल्लू में बरसात में सेब सीजन के दौरान ग्रामीण सड़कें बंद न हो, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है. विभाग के द्वारा जगह जगह पर मशीनरी और कामगारों की उचित व्यवस्था रखी गई है." - जितेंद्र कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग कुल्लू
PWD ने 30 JCB मशीनें की तैनात
वही, कुल्लू-मनाली सड़क मार्ग पर भी एनएचएआई द्वारा संवेदनशील पॉइंटों में मशीनरी तैनात कर दी है. जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों में लोक निर्माण कुल्लू ने 30 जेसीबी मशीनें, 700 कामगार और इसके अलावा एनएचएआई ने 19 मशीनें, एनएच विभाग ने 20 कामगार और दो मशीनों को संवेदनशील पॉइंटों में तैनात किया है.
NHAI और NH विभाग ने भी की तैयारी
लोक निर्माण विभाग कुल्लू के अनुसार विभाग में तैनात 700 कामगारों की छुट्टियों को दो माह के लिए रद्द कर दिया है. उन्हें सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही अवकाश मिलेगा. लोक निर्माण विभाग ने आदेश जारी कर यह सभी सहायक अभियंता को भेज दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर और मशीनरी भी मंगवाई जा सकती है. इससे जिले के किसानों और बागवानों को बड़ी राहत मिलेगी. इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के साथ जिला प्रशासन, एनएचएआई और एनएच विभाग ने भी मानसून में सड़कों के बंद होने की स्थिति के लिए तैयारी की है.
कुल्लू में बागवानी से जुड़े 90% बागवान
गौरतलब है कि कुल्लू घाटी पर्यटन और बागवानी के लिए प्रसिद्ध है. पर्यटन सीजन खत्म होने के बाद अब प्रशासन और विभागों के लिए सेब को मंडियों तक पहुंचना चुनौती रहता है. जिला कुल्लू में 1,000 करोड़ रुपये का सेब कारोबार होता है और जिले में 90 फीसदी बागवान इससे जुड़े हैं. सेब की फसल के लिए बागवान सालभर कड़ी मेहनत करते हैं. वहीं, जिले में कुल उत्पादन करीब एक करोड़ सेब पेटियों का है.
सेब सीजन पर भारी पड़ रही बरसात
जिला कुल्लू के बागवान नरेंद्र कुमार, योगराज ठाकुर का कहना हैं कि बीते कुछ सालों से सेब सीजन पर बरसात भारी पड़ रही है. ऐसे में अब लोक निर्माण विभाग द्वारा जो अपनी तैयारी की गई है, इससे किसानों और बागवानों को राहत मिलेगी. विभाग को चाहिए कि वह संवेदनशील स्थानों पर पहले से ही अपनी मशीनरी तैयार रखें, ताकि अगर सड़क बंद होती है तो उसे खोलने का कार्य जल्द से जल्द किया जा सके. इसके अलावा अगर कोई बड़ा लैंडस्लाइड होता है, तो प्रशासन को इसके लिए पहले से योजना तैयार रखनी चाहिए, ताकि सड़क पर सबसे पहले फल और सब्जियों से भरी हुई गाड़ियों को बाहर निकाला जा सके.