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हिमाचल मानसून अलर्ट: 17 हजार कर्मियों का मोर्चा, 1069 मशीनें तैनात, हिमाचल की सड़कों को हर हाल में चालू रखने की बड़ी तैयारी

मानसून के दौरान किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटने के लिए विभाग ने फील्ड स्टाफ की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं. अब केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में ही कर्मचारियों को अवकाश दिया जाएगा. विभाग के 17,243 कर्मचारी सड़क बहाली के कार्य में तैनात किए गए हैं. इनमें 4,828 मल्टी टास्क वर्कर और 11,137 बेलदार शामिल हैं, जो सड़क बंद होने की स्थिति में तुरंत राहत एवं बहाली कार्य करेंगे. सड़कों को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए विभाग ने 1,069 मशीनें भी विभिन्न जोनों और विंग्स में तैनात कर दी हैं.

शिमला: पहाड़ों में मानसून की दस्तक के साथ ही भूस्खलन, बादल फटना और सड़कें बंद होने जैसी चुनौतियां हर साल सामने आती हैं. ऐसे में इस बार लोक निर्माण विभाग (PWD) ने बारिश के मौसम से निपटने के लिए पहले से ही व्यापक रणनीति तैयार कर ली है. प्रदेश में मानसून की एंट्री के साथ ही लोक निर्माण विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है. बारिश के मौसम में सड़कों पर यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए विभाग ने राज्य मुख्यालय के साथ सभी सर्किल और डिवीजन स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं, जिन्होंने 24 घंटे काम करना शुरू कर दिया है.

सभी जिलों में मशीनरी तैनात

शिमला जोन में 365, मंडी में 175, कांगड़ा में 252 और हमीरपुर जोन में 149 मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं. इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) विंग के पास 50, इलेक्ट्रिकल विंग के पास 12 और मेकेनिकल विंग के पास 34 मशीनें तैयार रखी गई हैं. मशीनरी में 92 डोजर, 211 एक्सावेटर-कम-लोडर, 84 एयर कंप्रेसर, 124 रोड रोलर, 181 ट्रक और टिप्पर, 150 मल्टी यूटिलिटी वाहन और 152 इंस्पेक्शन वाहन शामिल हैं. इसके अलावा एक्सप्लोसिव वैन, स्टोन क्रशर, ट्रैक्टर और क्रेन जैसी विशेष मशीनें भी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल के लिए तैयार रखी गई हैं.

बुघधवार को हिमाचल के विभिन्न जिलों में झमाझम बारिश हुई. (ETV Bharat)

PWD के अधीन 41,849 KM सड़क नेटवर्क

मानसून के दौरान बाढ़, बादल फटने या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण यदि किसी पुल को नुकसान पहुंचता है तो यातायात बाधित न हो, इसके लिए विभाग ने छह वैली ब्रिज भी तैयार रखे हैं. आवश्यकता पड़ने पर इन्हें तुरंत लॉन्च कर यातायात बहाल किया जाएगा. बता दें कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग के अधीन कुल 41,849 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है. इसमें 6,131 किलोमीटर कच्ची सड़कें और 35 हजार किलोमीटर से अधिक पक्की एवं अन्य सड़कें शामिल हैं. विभाग का लक्ष्य मानसून के दौरान इस विशाल सड़क नेटवर्क पर यातायात को अधिकतम समय तक सुचारू बनाए रखना और किसी भी बाधा की स्थिति में त्वरित बहाली सुनिश्चित करना है.

मानसून जीसन की सभी तैयारियां पूरी

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ई. एनपी सिंह ने बताया, "मानसून सीजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. राज्य मुख्यालय, सर्किल और डिवीजन स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे कार्य कर रहे हैं. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन सुबह और शाम दो बार सड़क बंद होने और उनकी बहाली की स्थिति की रिपोर्ट कंट्रोल रूम के माध्यम से भेजें, ताकि हर परिस्थिति पर लगातार नजर रखी जा सके."

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