16 मकान जलने के बाद अब बनेगी सड़क! पीडब्ल्यूडी मंत्री ने बताया क्यों नहीं बन पाया रोड

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने झनियार गांव में आगजनी से हुए नुकसान का जायजा लिया और प्रभावित को मदद का आश्वासन दिया.

Vikramaditya Singh visit Jhaniar village
अग्निकांड के बाद इनियार गांव पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 11:25 AM IST

Updated : November 12, 2025 at 1:08 PM IST

कुल्लू: जिला कुल्लू के बंजार उपमंडल में बीते सोमवार, 10 नवंबर को भीषण अग्निकांड हुआ. जिसमें नोहांडा पंचायत के गांव झनियार में 16 मकान जलकर राख हो गए. इसके साथ ही 2 मंदिर और चार गौशालाएं भी आग की भेंट चढ़ गई. इस भयंकर अग्निकांड से गांव में भारी नुकसान हुआ है. जिसका जायजा लेने के लिए मंगलवार को लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह घटनास्थल पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर सांत्वना व्यक्त की और उन्हें सरकार की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया.

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा, "मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुझे व्यक्तिगत रूप से झनियार गांव भेजा है, ताकि प्रभावित परिवारों की स्थिति का जायजा लेकर राहत एवं पुनर्वास कार्यों को गति दी जा सके. सरकार इस मुश्किल की घड़ी में सभी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है. तांदी की तर्ज पर इनियार के लोगों को भी उचित सरकारी सहायता दी जाएगी. इस घटना में 16 मकान पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं. जिसमें दो मंदिर और 4 गौशालाएं भी शामिल हैं. घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने तुरंत राहत और पुनर्वास कार्य आरंभ कर दिए थे. प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री और अंतरिम सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है."

'घरों का करवाया जाए बीमा'

मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि झनियार एक बहुत पुराना और पारंपरिक वास्तुकला वाला गांव है. प्रदेश में ऐसे पुराने गांव को संरक्षित रखने के लिए लोगों को अपने घरों का भी बीमा करवाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार भी आगजनी की घटनाओं को देखते हुए लोगों को बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं में नुकसान की भरपाई हो सके. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि वे घर के पास सूखी घास या ज्वलनशील सामग्री एकत्रित न करें, ताकि आगजनी जैसी घटनाओं से बचा जा सके.

अग्निकांड के बाद अब बनेगी सड़क

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इनियार गांव तक सड़क न होने के कारण राहत पहुंचाने में कठिनाई हुई, जिसके चलते नुकसान भी ज्यादा हुआ है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना-4 में इस क्षेत्र को शामिल किया गया था, लेकिन तय मापदंडों के अनुसार जनसंख्या कम होने से यह क्षेत्र इससे छूट गया था. उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि झनियार गांव को भी सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा. मंत्री ने इस मौके पर झनियार गांव में वाटर टैंक निर्माण के निर्देश भी दिए और जिला प्रशासन को नुकसान का विस्तृत मूल्यांकन कर रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए. उन्होंने राजा वीरभद्र फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से 3 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की और मौके पर उपस्थित प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटी.

"हम देव संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और इस आगजनी में मंदिरों का जल जाना अत्यंत दुखद है. सरकार और स्थानीय प्रशासन मंदिरों के पुनर्निर्माण में भी सहयोग प्रदान करेगा. लोगों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन को गांव में जल्द तार स्पेन लगाने के निर्देश दिए हैं." - विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री

Vikramaditya Singh visit Jhaniar village
अग्निकांड प्रभावितों को विक्रमादित्य सिंह ने दिया मदद का आश्वासन (ETV Bharat)

बंजार में पीडीएनए के तहत 24 करोड़ मंजूर

लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (चरण-4) के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए 2300 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है. इस योजना से राज्यभर में ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण और विस्तार को नई गति मिलेगी. उन्होंने बताया कि बंजार उपमंडल की सड़कों के लिए पीडीएनए (Post Disaster Needs Assessment) के तहत 24 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है, जिससे क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण कार्य को गति दी जाएगी.

बंजार में 20 सड़कों के लिए 142 करोड़

इसके अलावा मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण-4 के तहत बंजार उपमंडल की 20 सड़कों के लिए 142 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क सुविधा बेहतर होगी और पर्यटन एवं कृषि गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा. उन्होंने बताया कि कि सैंज क्षेत्र के तरेहड़ा में पुल निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है. ये पुल क्षेत्रवासियों की लंबे समय से लंबित मांग थी, जो अब पूरी होने जा रही है.

"इस साल मानसून के दौरान जिला कुल्लू के बंजार क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्षति हुई थी. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आवंटित धनराशि का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण उपयोग हो. मैं स्वयं सभी क्षेत्रों में जाकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की मैदानी समीक्षा करुंगा. राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण संपर्क सड़कों को मजबूत बनाना और विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाना है." - विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री

Last Updated : November 12, 2025 at 1:08 PM IST

