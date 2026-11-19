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हिमाचल में ठेकेदारों की 742 करोड़ की देनदारियां, विधानसभा में सरकार ने दिया बकाया राशि का ब्योरा

हिमाचल में ठेकेदारों की बकाया राशि पर PWD मंत्री का जवाब ( @VikramadityaSingh )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य करवाने वाले ठेकेदारों का लोक निर्माण विभाग के पास करोड़ों रुपये का भुगतान लंबित है. प्रदेश में सड़कों, पुलों और अन्य निर्माण कार्यों को अंजाम देने वाले ठेकेदारों की करीब 742 करोड़ रुपये की देनदारी विभाग के पास बकाया है. इसका खुलासा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल जवाब में हुआ है. नाचन के विधायक विनोद कुमार ने लोक निर्माण मंत्री से प्रदेश के सभी मंडलों में ठेकेदारों की कुल बकाया राशि, मंडलवार विवरण और संबंधित ठेकेदारों के नाम-पते सहित जानकारी मांगी थी.

1 नवंबर तक 74,195.63 लाख रुपये की देनदारी