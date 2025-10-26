ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार के मंत्री ने केंद्र सरकार को जमकर सराहा, बोले- मोदी सरकार से मिली 4500 करोड़ की मदद

सरकार के मंत्री ने बताया कि हिमाचल में 1500 किलोमीटर सड़क का जाल बिछाने को मंजूरी मिल गई है.

Published : October 26, 2025 at 8:10 PM IST

शिमला: केंद्र में मोदी की सरकार से हिमाचल को मिल रही वित्तीय सहायता को सुक्खू सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जमकर सराहा है. शिमला जिले के पाहल में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पिछले ढाई सालों में केंद्र सरकार से 4500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दो विभागों को मिली है. जिसमें लोक निर्माण और शहरी विकास विभाग शामिल है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हर संभव सहायता की है. नवंबर माह में 1500 किलोमीटर सड़कों का जाल प्रदेश में बिछाने के लिए मंजूरी मिलने जा रही है. जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की सैकड़ों सड़कों का निर्माण होगा और प्रदेश के लाखों लोगों को लाभ पहुंचेगा.

'22 लाख के विकास कार्य कराए'

पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पाहल पंचायत में पिछले ढाई सालों में 22 लाख रुपए के विकास कार्य पंचायत में करवाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बमौत लिंक मार्ग और चेवला-टबोग सड़क के लिए शीघ्र ही बजट का प्रावधान करवाया जाएगा. मंत्री ने कहा कि हम हर लक्ष्य को हासिल करेंगे. भले हमें लक्ष्य हासिल करने के लिए समय लग जाए, लेकिन जो हमने लक्ष्य तय किए हैं, वो हर हाल में पूरे होंगे. उन्होंने विधायक निधि से पंचायत को विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपए और स्कूल में रसोई घर निर्माण और शौचालय मरम्मत के लिए डेढ़ लाख रुपए देने की घोषणा की. स्कूली छात्राओं को सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए 11 हजार रुपए देने की घोषणा की.

दो सड़कों का शिलान्यास

विक्रमादित्य सिंह ने पाहल पंचायत के तहत नाबार्ड के जरिए 13 करोड़ रुपए से बनने वाली नेहवट घैणी-देवीदार सड़क, नयासेर खड्ड पर पुल निर्माण+ और 1.2 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले पाहल-बैला घाट-कोटला संपर्क मार्ग का शिलान्यास किया. इसके अलावा मंत्री ने राजकीय उच्च विद्यालय बमोत के परीक्षा केंद्र का लोकार्पण भी किया. वहीं, विक्रमादित्य सिंह ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कायना में साइंस लेब का लोकार्पण किया. समग्र शिक्षा अभियान के तहत बीएसएनएल ने करीब 22 लाख रुपए की लागत से उक्त लैब का निर्माण करवाया है. इसमें फिजिक्स, केमेस्ट्री और बायोलॉजी की लैब होगी. उन्होंने कायना स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाने के लिए तुरंत एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में इस कार्य को अनुमति दी जाएगी. इसके साथ मिडिल स्कूल के 3 कमरों के निर्माण लिए 3.50 लाख रुपए देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में बहुउद्देशीय भवन के निर्माण की दिशा में प्राथमिकता के कार्य किया जाएगा. उन्होंने स्कूली बच्चों की ओर से पेश की गई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए विधायक निधि से 21 हजार रुपए देने की घोषणा भी की.

शिक्षा क्षेत्र में हो रहा सुधार

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि स्कूल में लैब स्थापित होने से बच्चों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेगी. इस स्कूल से क्षेत्र के बच्चों को काफी लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के 100 स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड लागू किया जा रहा है. स्कूलों का प्रदेश भर में युक्तिकरण किया जा रहा है. बच्चों की संख्या के हिसाब से स्कूलों का भविष्य तय हो रहा है. शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यहां पर फाइन आर्ट्स कॉलेज बनाने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह को ही जाता है. वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कॉलेज का लोकार्पण डेढ़ साल पूर्व किया था. आज देश भर में इस कॉलेज की वजह से प्रदेश की अलग पहचान हो रही है.

