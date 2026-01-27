ETV Bharat / state

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी से 2 NH समेत 618 सड़कें बंद, 503 मशीनें तैनात: विक्रमादित्य सिंह

"बीते तीन दिनों में हुई भारी बर्फबारी और बारिश के कारण प्रदेश भर में करीब 1250 सड़कें बंद हो गई थीं, जिनमें से अधिकांश को बहाल कर लिया गया है. जबकि अब भी 618 सड़कें बंद हैं. अवरुद्ध सड़कों को खोलने के लिए प्रदेश भर में 503 जेसीबी और रोबो मशीनों को लगाया गया है." - विक्रमादित्य सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में आज मौसम विभाग ने भारी बारिश और बर्फबारी को लेकर चार जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. जिसके बाद लोक निर्माण विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है. एनआईटी हमीरपुर स्थित विश्राम गृह पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश के चलते दो नेशनल हाईवे सहित कुल 618 सड़कें अभी भी बंद पड़ी हैं. इन सड़कों को बहाल करने के लिए विभाग द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है.

'यातायात व्यवस्था सामान्य करना सरकार की प्राथमिकता'

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की टीमें सड़कों को बहाल करने के लिए लगातार काम कर रही हैं, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो. सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश में यातायात व्यवस्था जल्द से जल्द सामान्य हो. उन्होंने कहा कि भारी हिमपात से जहां एक ओर जनजीवन प्रभावित हुआ है. वहीं, दूसरी ओर इससे बागवानों और किसानों को लाभ भी मिलेगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और प्रभावितों की हर संभव मदद की जा रही है.

PWD मंत्री की पर्यटकों से अपील

पर्यटकों से अपील करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में पहुंच रहे सैलानी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें. उन्होंने कहा कि अक्सर देखने में आता है कि कुछ पर्यटक सड़क किनारे वाहन छोड़कर चले जाते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और जाम की स्थिति बन जाती है. ऐसी स्थिति में पुलिस और जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने पड़ते हैं. उन्होंने कहा कि ठंड और बर्फबारी के कारण सड़कों पर फिसलन होना स्वाभाविक है, इसलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और प्रशासन का सहयोग करें. पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भरोसा दिलाया कि लोक निर्माण विभाग और प्रशासन मिलकर हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है.