ETV Bharat / state

553 करोड़ रुपए से चकाचक होंगी चंबा की सड़कें, PMGSY-4 के तहत मिली मंजूरी

इस मौके पर चकर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 सड़कें स्वीकृत हुई हैं. जिनके लिए 2300 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं. पीएमजीएसवाई-4 के तहत चंबा जिले के लिए 65 सड़कें स्वीकृत हुई हैं. जिन पर 553.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.

चंबा/डलहौजी: जिला चंबा में डलहौजी विधानसभा के तहत ग्राम पंचायत टप्पर में लोक निर्माण तथा शहरी विकास विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को चकर से शेरपुर तक निर्माणाधीन सड़क के अपग्रेडेशन कार्य का विधिवत भूमि पूजन किया. ये सड़क करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है. इससे ग्राम पंचायत टप्पर की करीब 1200 की आबादी लाभान्वित होगी. साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पुस्तक 'विजन डलहौजी' का विमोचन किया.

भरमौर विधानसभा क्षेत्र की 29 सड़कों के लिए 290.19 करोड़ रुपए

भटियात विधानसभा क्षेत्र की 12 सड़कों के लिए 104.74 करोड़ रुपए

चंबा विधानसभा क्षेत्र की 14 सड़कों के लिए 81.24 करोड़ रुपए

चुराह विधानसभा क्षेत्र की 3 सड़कों के लिए 21.07 करोड़ रुपए

डलहौजी विधानसभा क्षेत्र की 7 सड़कों के लिए 56.44 करोड़ रुपए

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि पीएमजीएसवाई-4 के तहत चंबा जिले में 327 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा. चंबा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के तहत 17 सड़कें बनाई जा रही हैं. जिनकी लागत 188 करोड़ रुपए है. सीआरआईएफ के तहत 3 सड़कों के निर्माण पर 70 करोड़ रुपए और नाबार्ड के तहत निर्माणाधीन 12 सड़कों पर 107 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं. मौजूदा समय में चंबा जिले में सड़कों के निर्माण कार्यों पर 370 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं. जबकि हाल ही में पीएमजीएसवाई-4 के तहत 65 सड़कों के लिए 553.68 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि की गई है.

"राज्य के दुर्गम व दूरदराज क्षेत्रों में कम आबादी वाले गांवों को भी सड़क सुविधा से जोड़ना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है. आने वाले समय में जल्द ही चंबा जिले के कम आबादी वाले गांवों को भी सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा." - विक्रमादित्य सिंह, पीडब्ल्यूडी मंत्री

'विजन डलहौजी' पुस्तक का विमोचन

इससे पहले पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने डलहौजी में डलहौजी मास्टर प्लान से संबंधित एक पुस्तक का विमोचन भी किया. ये 'विजन डलहौजी' पुस्तक नगर परिषद डलहौजी द्वारा तैयार की गई है. विजन डलहौजी' पुस्तक शहर के भविष्य की रूपरेखा, विकास दृष्टि, आधारभूत संरचना, स्मार्ट और सुव्यवस्थित नगर निर्माण से संबंधित योजनाओं को समर्पित है.