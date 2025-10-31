विक्रमादित्य सिंह के विभाग पर मेहरबान हुई मोदी सरकार, 365 करोड़ की पहली किश्त जारी
हिमाचल में सड़कों को चकाचक करने के लिए केंद्र सरकार ने 365 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 6:20 PM IST
शिमला: आखिरकार केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के प्रति अपनी दरियादिली दिखा दी है. प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू की सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह के प्रयासों के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज्य को बड़ी राहत दी है. हिमाचल में सड़कों को चकाचक करने के लिए केंद्र सरकार ने 365 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी कर दी है.
मानसून सीजन में क्षतिग्रस्त हुई थी सड़कें
ये राशि राज्य में मानसून सीजन 2023 के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए दी गई है. जिसके लिए प्रदेश सरकार ने 1438 करोड़ का एक्शन प्लान केंद्र की मंजूरी को भेजा था. जिसे केंद्र की मोदी सरकार से स्वीकृत करते हुए सड़कों की मरम्मत के लिए 365 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है. प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग ने अब क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं. ऐसे में सड़कों के चकाचक होने से न सिर्फ परिवहन व्यवस्था सुचारू होगी, बल्कि पर्यटन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी.
पीडब्ल्यूडी ने 78 डिविजनों को जारी की राशि
हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन 2023 के दौरान हुई भारी बारिश और लैंडस्लाइड ने पूरे राज्य की सड़कों की हालत दयनीय बना दी थी. प्रदेश में जगह-जगह सड़कें टूट गईं, पुल बह गए और कई मार्ग महीनों तक बंद रहे. अब केंद्र से एक्शन प्लान के तहत 365 करोड़ की पहली किश्त जारी होने के बाद PWD ने इन क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए करीब 78 डिविजनों को राशि जारी कर दी है. इसके बाद अब पीडब्ल्यूडी ने डिविजन स्टार पर टेंडर आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऐसे में प्रदेशवासियों को उम्मीद है कि जल्द ही इन खस्ताहाल सड़कों से राहत मिलेगी और आवाजाही फिर से सुचारू हो सकेगी.
18,024 किलोमीटर सड़कें हुई थी क्षतिग्रस्त
हिमाचल में साल 2023 के मानसून सीजन में हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई थी. उस दौरान प्रदेश में 38,091 किलोमीटर सड़कों में से 18,024 किलोमीटर सड़कें लैडस्लाइड, डंगे गिरने और बाढ़ का मलबा आने से क्षतिग्रस्त हुई थी. जिसमें 4638 किलोमीटर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में से 2145 सड़कें, 33,453 किलोमीटर में से 15,879 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को नुकसान पहुंचा था. वहीं, 19 पुल पूरी तरह से बह गए थे. जिसकी भरपाई के लिए पीडब्ल्यूडी को 58.20 करोड़ की जरूरत थी. इसके अलावा 97 पुल क्षतिग्रस्त हुए. इसके लिए भी विभाग को 62.40 करोड़ की जरूरत थी. वहीं, 300 कलवर्टों को भी नुकसान पहुंचा था. इसके अलावा सड़कों पर 12,714 स्लीप आए थे. साल 2023 के मानसून सीजन में पीडब्ल्यूडी विभाग को 2940 करोड़ का नुकसान हुआ था.
"साल 2023 में भारी बारिश से सड़कों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र को 1438 करोड़ का एक्शन प्लान भेजा गया था. जिसे केंद्र ने स्वीकृति देते हुए 365 करोड़ की पहली किश्त जारी कर दी है. सभी डिविजनों को पैसा जारी कर सड़कों की मरम्मत के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं. इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजने के बाद केंद्र से अगली किश्त भी जारी हो जाएगी. प्रदेश में सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है." - विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मंत्री