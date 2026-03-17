'हिमाचल में तीसरे मोर्चे की संभावनाएं कम, प्रदेश में सड़कों के विकास के लिए केंद्र से मिल रहा सहयोग'
विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि राज्य सरकार की ओर से लगभग 600 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 10:30 PM IST
शिमला: दिल्ली दौरे से वापस शिमला लौटे लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा और प्रदेश को मिली मदद पर जानकारी दी. शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राजधानी नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उनके समक्ष मजबूती से प्रस्तुत किया. इसकी बदौलत हिमाचल सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्तावों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. विक्रमादित्य सिंह ने दावा किया कि राज्य सरकार की ओर से लगभग 600 करोड़ रुपए के प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए हैं. केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है.
'हिमाचल में तीसरे मोर्चे की संभावनाएं कम, पहले भी हो चुके एक्सपेरिमेंट'
हिमाचल प्रदेश में तीसरे मोर्चे को लेकर छिड़ी चर्चाओं को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, "हिमाचल प्रदेश में तीसरे मोर्चे की कोई खास संभावना नहीं है. चुनावों के वक्त पहले भी कई मोर्चे बने लेकिन जमीनी स्तर पर खास जनाधार नहीं जुटा पाए. हिमाचल प्रदेश में जनता चेहरा व गुण देखकर नेता चुनती है. 2027 से विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए इस बार भी कुछ रुष्ठ नेता तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी सियासी जमीन तलाशने के प्रयास कर रहे हैं. लेकिन, हिमाचल प्रदेश में इसकी संभावना नहीं है. प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत दल है."
'गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई'
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, राज्य में सड़कों के विकास के लिए भी केंद्र का सहयोग मिला है. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क विकास के लिए PMGSY में लगभग 1500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण 2300 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा. इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और 15 अप्रैल से कार्य आरंभ कर दिया जाएगा. निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने कहा कि गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
'राज्य में 366 करोड़ की परियोजनाओं को मिली स्वीकृति'
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, हिमाचल प्रदेश को 'राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2025-26' के तहत 366 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है. उन्होंने कहा कि यह स्वीकृति आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से दी गई और प्रदेश सरकार के शहरी विकास विभाग को इसमें नोडल एजेंसी बनाया गया है. PWD मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है. इससे प्रदेश में शहरी विकास को नई गति मिलेगी. साथ ही आम जनता को भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
'शिमला सब्जी मंडी में रीडेवलपमेंट के लिए 140 करोड़'
हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं में शिमला की सब्जी मंडी के रीडेवलपमेंट के लिए 140 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं. इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत शिमला सब्जी मंडी इलाके में आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीलेवल पार्किंग, नगर निगम कार्यालय, रिटेल आउटलेट्स, होटल, मल्टीस्क्रीन, फूड कोर्ट एवं वेयरहाउस जैसी सुविधाएं विकसित की जानी हैं. इसके अलावा हमीरपुर के पुराने एचआरटीसी बस स्टैंड के पुनर्विकास के लिए 80 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है. इसे स्वीकृति के बाद यहां एक आधुनिक सिटी सेंटर विकसित किया जाएगा.
ये भी पढ़ें: कैबिनेट रैंक वापसी के बाद CM सुक्खू का बड़ा संकेत, बोले- अभी तो ये शुरुआत है, बजट सत्र में होंगे कई बड़े फैसले
ये भी पढ़ें: बजट सत्र से पहले शिमला में भाजपा विधायक दल की बैठक, सदन में कांग्रेस सरकार को घेरने की बनाई रणनीति