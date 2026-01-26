ETV Bharat / state

अचानक नेता प्रतिपक्ष जयराम से मिलने पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य, सोशल मीडिया पर तेज हुई चर्चाएं

सोशल मीडिया पर PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें साझा की.

नेता प्रतिपक्ष जयराम से मिलने पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह
नेता प्रतिपक्ष जयराम से मिलने पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh Post)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 26, 2026 at 10:11 PM IST

Updated : January 26, 2026 at 10:30 PM IST

शिमला: गणतंत्र दिवस की संध्या पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह अचानक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से मिलने उनके निवास पर पहुंचे. इस दौरान विक्रमादित्य सिंह की धर्म पत्नी डॉ. अमरीन भी साथ नजर आई. विक्रमादित्य सिंह ने आधिकारिक फेसबुक हैंडल से इस मुलाकात की तस्वीर साझा की तो सियासी चर्चाएं तेज हो गई. अब राजनीतिक में रुचि रखने वाले इस मुलाकात के कई मायने निकल रहे हैं. हालांकि, विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पोस्ट में बताया कि जयराम ठाकुर से उनकी यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट है.

विक्रमादित्य ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लोक निर्माण मंत्री ने एक लंबी पोस्ट लिखी. विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक हैंडल पर इस मुलाकात की जानकारी देते हुए लिखा, 'हमारा संविधान हमें यह मार्गदर्शन देता है कि लोकतंत्र में विचारों का भिन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन राज्य के समग्र विकास और जनता की भलाई के लिए सभी दलों का एकजुट होकर कार्य करना आवश्यक है. राजनीतिक विचारधाराएं भले अलग हों, पर हिमाचल प्रदेश के विकास की भावना हम सभी को एक सूत्र में बांधती है. यही लोकतंत्र की खूबसूरती और गणतंत्र दिवस का सच्चा संदेश है आपसी संवाद, सहयोग और समर्पण के साथ आगे बढ़ना ताकि, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुनहरा, सशक्त और समृद्ध हिमाचल निर्माण किया जा सके'.

अपनी इसी पोस्ट में विक्रमादित्य सिंह आगे लिखते हैं, 'यह हमारा सतत प्रयास रहेगा कि सभी राजनीतिक विभेदों से ऊपर उठकर प्रदेश के हित में सकारात्मक कार्य संबंध बनाए रखें और राज्य की प्रगति की गति को और तेज़ करें'.

विक्रमादित्य-जयराम की मुलाकात से सियासी चर्चाएं हुई तेज

बहरहाल, विक्रमादित्य सिंह इस मुलाकात को भले ही शिष्टाचार भेंट बता रहे हो. लेकिन, अधिकारियों के मसले पर कांग्रेस की गुटबाजी सामने के आने के बाद यह मुलाकात सियासी पंडितों के लिए चर्चा का केंद्र बन गई है. इससे पहले दोपहर में गणतंत्र दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के दौरान भी दोनों नेता एक साथ बैठे नजर आए. इसके बाद विक्रमादित्य सिंह ने आधिकारिक फेसबुक हैंडल पर कुछ तस्वीर भी साझा की. इनमें जयराम ठाकुर तो दिखे लेकिन मुख्यमंत्री नदारत नजर आए. इसके बाद इस मुलाकात ने सियासी चर्चाओं की आग को और हवा दे दी है.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से मिले मंत्री विक्रमादित्य सिंह
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से मिले मंत्री विक्रमादित्य सिंह (Vikramaditya Singh Post)

पहले भी नजर आई है दोनों नेताओं की करीबी

यह पहला मौका नहीं है जब दोनों नेताओं में करीबी सार्वजनिक रूप से देखी गई है. इससे पहले भी विक्रमादित्य सिंह जयराम ठाकुर को जन्मदिन की बधाई देने भी नेता प्रतिपक्ष के आवास पर पहुंचे थे. प्रदेश में तब भी सियासी चर्चाओं का एक लंबा दौरा चला था. विक्रमादित्य सिंह और होली लॉज परिवार के साथ जयराम ठाकुर कर पुराना नाता रहा है. मुख्यमंत्री रहते हुए भी जयराम ठाकुर की पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के साथ मुलाकात की तस्वीरें सामने आती रही.

