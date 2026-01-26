अचानक नेता प्रतिपक्ष जयराम से मिलने पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य, सोशल मीडिया पर तेज हुई चर्चाएं

ETV Bharat / state

शिमला: गणतंत्र दिवस की संध्या पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह अचानक नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से मिलने उनके निवास पर पहुंचे. इस दौरान विक्रमादित्य सिंह की धर्म पत्नी डॉ. अमरीन भी साथ नजर आई. विक्रमादित्य सिंह ने आधिकारिक फेसबुक हैंडल से इस मुलाकात की तस्वीर साझा की तो सियासी चर्चाएं तेज हो गई. अब राजनीतिक में रुचि रखने वाले इस मुलाकात के कई मायने निकल रहे हैं. हालांकि, विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक पोस्ट में बताया कि जयराम ठाकुर से उनकी यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट है. विक्रमादित्य ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा करते हुए लोक निर्माण मंत्री ने एक लंबी पोस्ट लिखी. विक्रमादित्य सिंह ने फेसबुक हैंडल पर इस मुलाकात की जानकारी देते हुए लिखा, 'हमारा संविधान हमें यह मार्गदर्शन देता है कि लोकतंत्र में विचारों का भिन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन राज्य के समग्र विकास और जनता की भलाई के लिए सभी दलों का एकजुट होकर कार्य करना आवश्यक है. राजनीतिक विचारधाराएं भले अलग हों, पर हिमाचल प्रदेश के विकास की भावना हम सभी को एक सूत्र में बांधती है. यही लोकतंत्र की खूबसूरती और गणतंत्र दिवस का सच्चा संदेश है आपसी संवाद, सहयोग और समर्पण के साथ आगे बढ़ना ताकि, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुनहरा, सशक्त और समृद्ध हिमाचल निर्माण किया जा सके'.