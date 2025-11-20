ETV Bharat / state

हमीरपुर महिला हत्या मामला: मृतका के परिजनों से मिले विक्रमादित्य सिंह, परिजनों को बंधाया ढांढस

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मृतका के पति को नजदीकी डिवीजन में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए.

मृतका के परिजनों से मिले विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 2:59 PM IST

Updated : November 20, 2025 at 3:58 PM IST

हमीरपुर: जिला हमीरपुर के सासन गांव में 40 वर्षीय महिला की एक नाबालिग द्वारा निर्ममता से हत्या कर दी गई. इसी को लेकर आज लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह हमीरपुर जिले के सासन गांव में पहुंचे. जहां मंत्री ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया. मृतका की निर्मम हत्या को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने दुख जाहिर किया. वहीं, इस दौरान मृतका के परिजनों ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के सामने अपनी मांगे रखी, जिस पर मंत्री ने त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. मंत्री ने मृतका के बेटे से स्कूल में जाकर मुलाकात की.

मृतका के पति के ट्रांसफर के दिए ऑर्डर

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मृतका के पति, जो कि लोक निर्माण विभाग में कार्यरत हैं, उन्हें नजदीकी डिवीजन में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि परिजनों ने मृतका के दिव्यांग बच्चे की देखभाल के लिए पिता को समय देने की मांग की थी. जिसके लिए अधिकारियों को मृतका के पति को रोजाना ड्यूटी से कुछ घंटे की छूट देने के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे के चलते इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं. इस दिशा में प्रदेश सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में नशे के खिलाफ एक विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि नशे को प्रदेश से जड़ से मिटाया जा सके.

हिमाचल के निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)

क्या है पूरा मामला?

सासन गांव में 3 नवंबर को एक 40 वर्षीय महिला अपने खेतों में घास काट रही थी. इस दौरान एक 14 साल का छात्र वहां आता है और महिला के साथ दरिंदगी करने की कोशिश करता है. इस पर महिला नाबालिग का विरोध करती है. जिसके बाद आरोपी नाबालिग घास काटने वाली दराती से महिला पर जानलेवा हमला कर देता है. जिससे महिला बुरी तरह से घायल होकर लहूलुहान हालत में वहीं पर बेहोश हो जाती है. महिला को अचेत हालत में छोड़ नाबालिग वहां से फरार हो गया. जिसके बाद ग्रामीणों को महिला गंभीर हालत में खेतों में मिलती है. महिला को तुरंत मेडिकल कॉलेज हमीरपुर ले जाया गया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद महिला को पीजीआई पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया. जहां 5 दिन महिला की जिंदगी की जंग लड़ती रही, लेकिन 7 नवंबर को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं, पुलिस को घटनास्थल पर एक टूटा हुआ स्केल और पेन मिला था. जिसके आधार पर पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया. पूछताछ में नाबालिग ने जुर्म कबूल किया. उसने माना की उसने महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी और न कर पाने की स्थिति में उस पर जानलेवा हमला कर दिया. तब से ही ग्रामीणों और परिजनों द्वारा आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है.

ऊना गोलीकांड पर क्या बोले मंत्री ?

वहीं, ऊना जिले में बीती रात एक पार्टी के दौरान हुए गोलीकांड को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने कहा है कि घटना की पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस पर कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में भी कई बड़े गोली कांड हिमाचल में हो चुके हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई कैसे की जाए. वर्तमान कांग्रेस सरकार आपराधिक तत्वों से कड़ाई से निपट रही है.

मंत्री ने बताया कब होंगे पंचायत चुनाव

इसके अलावा पंचायत चुनाव को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री पिछले दो-तीन दिनों से बयान दे रहे हैं. अभी प्रदेश के कई दुर्गम के क्षेत्र ऐसी जगह है जहां पर सड़कें बहाल नहीं हो पाई हैं. इसकी वजह से सभी क्षेत्रों में एक साथ चुनाव कराने में दिक्कत आ रही है. जैसे ही यह कर के बहाल हो जाएगी पंचायत चुनाव करवा दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य चुनाव आयोग और प्रदेश सरकार मिलकर पंचायत चुनाव को समयबद्ध तरीके से करवाने के लिए उचित कदम उठाएगी.

Last Updated : November 20, 2025 at 3:58 PM IST

