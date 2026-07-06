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हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार से क्यों कहा- शराफत अच्छी बात लेकिन सख्ती बरतें?

रविवार, 5 जुलाई को हिमाचल कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में लगातार दूसरे दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारी और नेताओं के साथ बैठक हुई. बैठक में हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल के साथ उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी शामिल हुए थे.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस साल 2027 के चुनाव से पहले तैयारी में जुट गई है. हिमाचल में कांग्रेस सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष को सख्ती बरतने की राय दी है. हिमाचल कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें सख़्ती बरतने की जरूरत है. सूबे के PWD मंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा कि तभी काम बन पाएगा.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को PWD मंत्री की सलाह

हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने संबोधन में पार्टी अध्यक्ष विनय कुमार के सरल स्वभाव तारीफ की. साथ ही पार्टी अध्यक्ष से आगामी चुनाव को देखते हुए सख्ती बरतने की भी अपील की. उन्होंने कहा कि, "हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष की शराफत अच्छी है लेकिन जहां सख्ती की आवश्यकता हो वहां सख्ती भी दिखाई जानी चाहिए. पार्टी अध्यक्ष की ओर से पार्टी के हित में स्पष्ट निर्देश दिए जाने चाहिए और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. जब तक कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से नहीं सौंपी जाएंगी और उनसे जवाबदेही नहीं तय होगी, तब तक संगठनात्मक कार्यों में अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएंगे. पार्टी के हित को सर्वोपरि रखते हुए आवश्यक फैसले लेने होंगे और जरूरत पड़ने पर अनुशासन के साथ काम करना होगा."

विक्रमादित्य सिंह ने संगठन मजबूती के दिए टिप्स!

विक्रमादित्य सिंह ने कार्यक्रम में मौजूद नए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भी शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि, सभी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और हर व्यक्ति को अपने-अपने जिले में बेहतर काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि संगठन तभी मजबूत होगा जब सभी लोग पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे. अपने संबोधन के अंत में उन्होंने सभी नवनियुक्त पदाधिकारी की भविष्य के लिए शुभकामनाएं और बधाई देते हुए संगठन को मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया.

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