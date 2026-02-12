ETV Bharat / state

तैयार रहें, सीएम कर सकते हैं औचक निरीक्षण, इंजीनियरों को PWD मंत्री ने दिया जोर का झटका

कल्याण सरोवरों को लेकर मंत्री राकेश सिंह ने इंजीनियर्स को चौंकाया, कहा अब आपको अपने काम की चिंता करनी होगी.

RAKESH SINGH ON KALYAN SAROVAR
कल्याण सरोवरों को लेकर मंत्री राकेश सिंह ने इंजीनियर्स को चौंकाया (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 6:32 PM IST

भोपाल : मध्यप्रदेश में लोक कल्याण सरोवर का अब मुख्यमंत्री सहित विभाग के मंत्री कभी भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं. सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी खुदाई से बनाए जाने वाले इन सरोवरों के निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने इंजीनियर व वरिष्ठ अधिकारियों को जोर का झटका धीरे से दे दिया है. भोपाल में आयोजित क्षमता संवर्धन कार्यशाला में शामिल होने प्रदेश भर से आए इंजीनियरों को पीडब्ल्यूडी मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया है कि औचक निरीक्षण के लिए तैयार रहें.

भोपाल में PWD मंत्री ने दिया झटका

पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा, '' मध्यप्रदेश में सड़क निर्माण के दौरान मिट्टी खुदाई से बनाए जाने वाले लोक कल्याण सरोवर का मैं, प्रमुख सचिव निरीक्षण करेंगे. वहीं माननीय मुख्यमंत्री प्रवास के दौरान कभी भी औचक निरीक्षण कर सकते हैं. ऐसे में आप सभी को तैयार रहना होगा.'' उधर मंत्री ने ये भी कहा कि मध्यप्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग में इंजीनियरों की कमी को जल्द पूरा किया जाएगा. इसके लिए 293 इंजीनियरों की जल्द भर्ती की जाएगी.''

भोपाल में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह (Etv Bharat)

मंत्री बोले इंजीनियर निरीक्षण के लिए तैयार रहें

पीडल्ब्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा, '' प्रदेश में एक पहल शुरू की गई थी. इसमें सड़क निर्माण के लिए ली जा रही मिट्टी के स्थानों को उपयोग में लाते हुए विभाग ने उन्हें स्थायी जल संरचनाओं का रूप देना शुरू किया. इसके लिए भास्कराचार्य संस्थान की मदद से एक माड्यूल तैयार किया गया. इसके आधार पर तय किया जाता है कि लोक कल्याण सरोवर कहां बनाया जाए, जिससे वहां पानी ठहर सके और वह लाभकारी हो. प्रदेश में बनाए गए ऐसे सभी लोक कल्याण सरोवर का निरीक्षण किया जाएगा.''

PWD Surprise Inspection Kalyan sarovar
कल्याण सरोवरों के कार्यों का होगा औचक निरीक्षण (Etv Bharat)

उन्होंने आगे कहा, '' अब किसी भी दिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव किसी कार्यक्रम में पहुंचने पर पास के ऐसे सरोवर को देखने की इच्छा जता सकते हैं. इसके अलावा विभाग के प्रमुख सचिव, दोनो एमडी और मैं खुद भी ऐसे लोक कल्याण सरोवर को देखने औचक रूप से पहुंचेंगे.'' उन्होंने इंजीनियरों को चेताते हुए कहा कि अब इस बात की चिंता करनी होगी कि जो भी सरोवर बना रहे हैं वह सभी मानकों के अनुरूप हों.

विभाग करेगा 293 इंजीनियरों की भर्ती

प्रदेश भर में 31 जनवरी तक 500 लोक कल्याण सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। अब विभाग इनका निरीक्षण करेगा। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी विभाग में इंजीनियरों की कमी की बात लगातार उठाते रहे हैं। अब विभाग यह कमी जल्द पूरी करने जा रहा है। विभाग में जल्द ही 293 इंजीनियरों की भर्ती होने जा रही है। मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इंजीनियरों की भर्ती किए जाने की सहमति दे दी है। अब भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जल्द ही विभाग को नए इंजीनियर मिल जाएंगे.

