दिल्ली सरकार की बड़ी योजना: शहदरा के नैचुरल ड्रेन पर बनेगा एलिवेटेड रोड, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

शहदरा क्षेत्र में स्थित नैचुरल ड्रेन के विकास कार्य को लेकर PWD मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने ड्रेन का निरीक्षण किया.

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा
दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 25, 2025 at 6:50 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के शहदरा क्षेत्र में स्थित नैचुरल ड्रेन के विकास कार्य को लेकर बुधवार को दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग (PWD) के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने ड्रेन का निरीक्षण किया. यह निरीक्षण यमुनापार विकास बोर्ड की नई पहल के तहत किया गया, जिसका उद्देश्य पूर्वी दिल्ली में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और यातायात की समस्या से लोगों को राहत दिलाना है.

इस दौरान प्रवेश वर्मा ने बताया कि नैचुरल ड्रेन के ऊपर एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना बनाई गई है. इसके तहत ड्रेन के साथ बनी मौजूदा सड़क को चौड़ा किया जाएगा, ताकि यहां लगने वाले लंबे जाम से स्थानीय लोगों को निजात मिल सके. यह एलिवेटेड रोड क्षेत्र के ट्रैफिक दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा. उन्होंने गीता कॉलोनी से लेकर कड़कड़डूमा मोड़ तक ड्रेन के विकास कार्य का जायजा लिया.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तावित योजना पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए. यह ड्रेन बिहारी कॉलोनी से गाजीपुर तक फैला हुआ है और इसके आसपास घनी आबादी रहती है, जिससे यहां यातायात की समस्या लंबे समय से बनी हुई है. यमुनापार के विकास को लेकर दिल्ली सरकार गंभीर है और इस क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. एलिवेटेड रोड के निर्माण से न केवल ट्रैफिक सुचारू होगा, बल्कि क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी.

निरीक्षण के दौरान PWD के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मंत्री को तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी. स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि एलिवेटेड रोड बनने से रोजमर्रा की परेशानियों में कमी आएगी. दिल्ली सरकार की यह योजना यमुनापार क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना मानी जा रही है, जिससे आने वाले समय में लाखों लोगों को सीधा लाभ मिल सकता है.

ELEVATED ROAD SHAHDARA
PWD MINISTER PRAVESH VERMA
शहदरा में नैचुरल ड्रेन
DRAIN IN SHAHDARA AREA

