दिल्ली: फ्लाईओवर के सौंदर्यकरण का जायजा लेने पहुंचे PWD मंत्री, यमुना की सफाई पर बोली ये बड़ी बात
IIT दिल्ली के नीचे की जगह को साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Science and Technology) की थीम पर विकसित किया जा रहा है. मंत्री परवेश वर्मा
Published : October 29, 2026 at 6:31 PM IST
नई दिल्ली: आज 29 अक्टूबर गुरुवार को दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा दिल्ली के IIT फ्लाईओवर और चिराग दिल्ली फ्लाईओवर का दौरा कर वहां के इंतजामों का निरीक्षण किया है. इस दौरे के दौरान उन्होंने फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़ी जगहों के सुंदरीकरण और सुरक्षा को लेकर अहम जानकारियां साझा कीं. उन्होंने बताया कि पहले दिल्ली में फ्लाईओवरों के नीचे गंदगी, अंधेरा, कूड़ा-कचरा और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता था. लेकिन अब CSR के तहत कई फ्लाईओवर के नीचे खाली स्पेस पर सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है.
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वहीं इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने बताया कि IIT दिल्ली के नीचे की जगह को साइंस एंड टेक्नोलॉजी (Science and Technology) की थीम पर विकसित किया जा रहा है. चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के नीचे की जगह को प्रकृति और वन्यजीव (Nature and Wildlife) की थीम पर तैयार किया जा रहा है. सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्लाईओवर के नीचे 400 से 500 पुलिस बूथ भी बनाए जा रहे हैं. इन स्थानों को कॉर्पोरेट सोशल उत्तरदायित्व (CSR) साझेदारियों के माध्यम से विकसित और मेंटेन किया जा रहा है.
दिल्ली के कई महत्वपूर्ण फ्लाईओवर के सौंदर्यकरण: प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली में हो रही ऑनलाइन शराब डिलीवरी पर कहा कि यमुना नदी पर बोलने से पहले मैं दिल्ली में ऑनलाइन शराब डिलीवरी पर बताना चाहूंगा कि यह आम आदमी पार्टी के द्वारा लाया गया नियम है. इसमें घर पर ऑनलाइन शराब की डिलीवरी नहीं होगी, सिर्फ आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे लेकिन लेने के लिए आपको दुकान पर ही आना पड़ेगा. इससे ग्राहकों को जो ब्रांड अपना तलाश करने के लिए सड़कों पर निकालना पड़ता था, इससे उन्हें निकालना नहीं पड़ेगा.
यमुना की सफाई धीरे-धीरे हो रही है: प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि यमुना की सफाई धीरे-धीरे हो रही है. पल्ला से वजीराबाद तक यमुना पूरी तरह साफ हो चुकी है और वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक यमुना को साफ किया जा रहा है, जो धीरे-धीरे होगा. हमने कभी नहीं कहा कि हम यमुना साफ कर दिए हैं. अभी छठ महापर्व है, ऐसे में यमुना किनारे श्रद्धालु छठ महापर्व मनाएंगे, इसके लिए साफ पानी भी उन्हें मुहैया कराया जाएगा.
बता दें कि IIT फ्लाईओवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थीम पर सज रहा है. आज मालवीय नगर विधानसभा में Public Works Department और Indian Oil Corporation Limited द्वारा Corporate Social Responsibility के तहत IIT फ्लाईओवर के नीचे कराए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने किया. इस दौरान कार्य की प्रगति का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
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