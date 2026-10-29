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दिल्ली: फ्लाईओवर के सौंदर्यकरण का जायजा लेने पहुंचे PWD मंत्री, यमुना की सफाई पर बोली ये बड़ी बात

पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा का फ्लाईओवर के सौंदर्यकरण का जायजा ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: आज 29 अक्टूबर गुरुवार को दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा दिल्ली के IIT फ्लाईओवर और चिराग दिल्ली फ्लाईओवर का दौरा कर वहां के इंतजामों का निरीक्षण किया है. इस दौरे के दौरान उन्होंने फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़ी जगहों के सुंदरीकरण और सुरक्षा को लेकर अहम जानकारियां साझा कीं. उन्होंने बताया कि पहले दिल्ली में फ्लाईओवरों के नीचे गंदगी, अंधेरा, कूड़ा-कचरा और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता था. लेकिन अब CSR के तहत कई फ्लाईओवर के नीचे खाली स्पेस पर सौंदर्यकरण का कार्य किया जा रहा है.