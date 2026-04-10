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मानसून से पहले मंत्री प्रवेश वर्मा ने निजामुद्दीन-बारापुला ड्रेनेज का निरीक्षण किया, AAP को बताया कसूरवार

मानसून से पहले सभी बड़े नालों की डिसिल्टिंग हो जानी चाहिए-मंत्री प्रवेश वर्मा

मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया निजामुद्दीन-बारापुला ड्रेनेज का निरीक्षण
मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया निजामुद्दीन-बारापुला ड्रेनेज का निरीक्षण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 10, 2026 at 3:25 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के निजामुद्दीन बारापुला ड्रेनेज का निरीक्षण करने के लिए दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा पहुंचे इस दौरान उन्होंने फ्लड के नाले की सफाई का निरीक्षण किया. साथ ही अधिकारियों संग साउथ दिल्ली के सभी फ्लड के नालों का जायजा लिया.

इस दौरान पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के सभी अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मानसून से पहले सभी बड़े नालों की डिसिल्टिंग हो जानी चाहिए.

राजधानी दिल्ली में मानसून से पहले दिल्ली सरकार की तैयारी देखी जा रही है. जहां दिल्ली में सभी छोटे-बड़े नाले साफ हो रहे हैं उनकी डिसिल्टिंग की जा रही है. ताकि जब दिल्ली में मानसून आए तो किसी भी कॉलोनी में जल भराव की समस्या ना हो. वहीं आज शुक्रवार को दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा निजामुद्दीन बरापुला फ्लड के नाले का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने जायजा लिया. साथ ही किस तरह से नालों के अंदर से गाद को निकाला जा रहा है उसका भी जायजा लिया.

वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले साल मानसून के दौरान कुछ इलाकों में जल भराव की समस्या देखी गई थी. इसलिए इस बार सरकार दिल्ली में कहीं भी जलभराव ना हो इसके लिए सभी बड़े और छोटे नालों की सफाई पर जोर दे रही है. पीडब्ल्यूडी और नगर निगम सभी को यह आदेश दिया गया है कि सभी अपने स्तर पर नालों की सफाई करवाये. अब तक तकरीबन 14 लाख मैट्रिक टन नालों से गाद निकाला जा चुका है और अभी 16 लाख मैट्रिक टन और गाद निकालना बाकी है जो जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा.

प्रवेश वर्मा ने ये भी कहा कि पिछली सरकार में लोग मानते थे कि हे भगवान बारिश ना हो लेकिन अब हम चाहते हैं कि दिल्ली में बारिश हो दिल्ली के लोग बारिश का लुत्फ उठाएं इसलिए दिल्ली सरकार मानसून से पहले जमीनी स्तर पर कार्य करने में लग गई है जो अब कुछ ही दिनों में पूर्ण हो जाएगा.

बता दें अक्सर दिल्ली में मानसून के दौरान सभी कॉलोनी में जल भराव की बड़ी समस्या देखी जाती है और इसका सबसे बड़ा कारण सभी छोटे बड़े नालों का ब्लॉक होना होता था जिनकी समय पर सफाई नहीं की जाती थी जिसकी वजह से लोगों को जल भराव जैसी समस्या का सामना करना पड़ता था. लेकिन अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ऐसे में इस बार लोगों को भरोसा है कि बारिश के दौरान क्षेत्र में जल भराव की समस्या देखने को नहीं मिलेगी.

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