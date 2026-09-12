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सड़कों की बदहाली पर पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव सख्त, बोले-समय पर काम नहीं हुआ तो अधिकारियों पर कार्रवाई, 6 ठेकेदार ब्लैकलिस्ट

मंत्री साव ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जताई और सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए.

ARUN SAO
अरुण साव बस्तर दौरा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2026 at 8:17 AM IST

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दंतेवाड़ा\बस्तर: उपमुख्यमंत्री अरुण साव दो दिवसीय बस्तर दौरे के दौरान सड़कों को लेकर काफी गंभीर दिखे.डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपने प्रवास के दौरान सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में जिला कलेक्टर और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों की जानकारी ली. बस्तर में सड़क निर्माण पर लापरवाही बरत रहे 6 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने का आदेश दिया है.

सड़क निर्माण में लापरवाही पर कार्रवाई

सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों में ज्यादा लेट लतीफी और कार्य पूर्ण करने में रूचि नहीं लेने वाले 6 ठेकेदारों पर यह कार्रवाई की गयी है. विभाग द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्य नहीं होने पर बार-बार नोटिस जारी करने अनुबंध अवधि बढ़ाने, ठेकेदारों द्वारा खुद शपथ पत्र देने के बावजूद काम नहीं करने और कार्य पूर्ण करने में रूचि नहीं लेने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट कर उनके पंजीयन के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है. साथ ही दो ठेकेदारों के पंजीयन भी निरस्त किए गए हैं.राज्य शासन ने इन कार्रवाई को लेकर बिलासपुर उच्च न्यायालय में कैविएट भी दायर की है.

बस्तर की बदहाल सड़कों पर अधिकारियों को मंत्री की चेतावनी (ETV Bharat Chhattisgarh)

बस्तर की महत्वाकांक्षी सड़कों के निर्माण की धीमी गति और विलंब को देखते हुए व्यापक समीक्षा के बाद निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने में रूचि नहीं दिखाने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की है-अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

इन ठेकेदारों को किया ब्लैकलिस्ट

जिन 6 ठेकेदारो को ब्लैक लिस्ट किया है. उनमें ठेकेदार के. मोहन रेड्डी, मेसर्स शांति विजय कन्सट्रक्शन, मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा, मेसर्स राघवा कन्सट्रक्शन, मेसर्स बालाजी इन्फ्रास्ट्रक्चर और मेसर्स पंकज हालदार शामिल है. इनके पंजीयन अ-नवीनीकरण के आदेश जारी किए गए हैं. वहीँ ठेकेदार के. मोहन रेड्डी और मेसर्स ट्रांसाफ्ट इंफ्रा. के पंजीयन को भी निरस्त कर दिया है.

दंतेवाड़ा में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को चेतावनी

वहीं दंतेवाड़ा में समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री साव ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताई और सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त करने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण एवं मरम्मत कार्यों में अनावश्यक देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी. अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराने के साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए.

सड़कों को जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाएगा. सड़क निर्माण एवं मरम्मत से जुड़े कार्यों में तेजी लाई जाएगी, जिससे आम जनता को आवागमन में राहत मिल सके-अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

बैठक के दौरान साव ने जिले में स्वीकृत, निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित सड़कों, शासकीय भवनों और अन्य अधोसंरचना से जुड़े कार्यों की प्रगति की विभागवार जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों से कार्यों की वर्तमान स्थिति, पूर्ण होने की समय-सीमा और सामने आ रही समस्याओं के संबंध में जानकारी ली. मंत्री ने कहा कि विकास कार्य केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका प्रत्यक्ष लाभ आम लोगों को दिखाई देना चाहिए.

सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही पर मंत्री साव ने 6 ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया (ETV Bharat Chhattisgarh)

उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है, उनकी नियमित निगरानी की जाए और जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि विकास कार्य लंबे समय तक टिकाऊ और उपयोगी होने चाहिए. सरकारी राशि से होने वाले प्रत्येक निर्माण कार्य का लाभ आम जनता को मिले, यह सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है.

विकास, विश्वास और सुरक्षा’ के साथ आगे बढ़ रहा बस्तर

बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नक्सलवाद के प्रभाव से बाहर निकल रहे बस्तर में छत्तीसगढ़ सरकार ‘विकास, विश्वास और सुरक्षा’ की नीति के साथ आगे बढ़ रही है. सरकार का प्रयास है कि विकास की योजनाओं का लाभ जिले के अंतिम छोर तक पहुंचे और अंदरूनी क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो.

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