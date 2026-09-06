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उधम सिंह नगर में भाजपा नेता की गुंडई, SDM के सामने AE के मुंह पर कालिख पोतने के बाद जमकर पीटा

बाजपुर: उधम सिंह नगर के बाजपुर में बाढ़ और जलभराव की समस्या के बीच भाजपा नेताओं द्वारा लोक निर्माण विभाग के एई के साथ कथित मारपीट और उनके मुंह पर कालिख पोते जाने का मामला सामने आया है. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि पीडब्ल्यूडी की ओर से अभी तक तहरीर नहीं मिली है.

लगातार बारिश के बाद बाढ़ और जलभराव से जूझ रहे बाजपुर में रविवार को लोक निर्माण विभाग के एक एई के साथ कथित मारपीट और उनके मुंह पर कालिख पोतने का मामला सामने आया है. आरोप है कि क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के कार्यों में लापरवाही को लेकर भाजपा नेताओं में नाराजगी थी. इसी दौरान विवाद बढ़ गया और एई के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उनके चेहरे पर कालिख पोत दी गई.

SDM के सामने AE के मुंह पर कालिख पोतने के बाद जमकर पीटा (VIDEO-ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए उपजिलाधिकारी बाजपुर ऋचा सिंह, पीडब्ल्यूडी अधिकारी समेत प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे. इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राजेश कुमार समेत कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले एई के मुंह पर कालिख पोती और मारपीट कर दी. इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.