उधम सिंह नगर में भाजपा नेता की गुंडई, SDM के सामने AE के मुंह पर कालिख पोतने के बाद जमकर पीटा
बाजपुर में पीडब्ल्यूडी एई पर कालिख पोती गई और मारपीट की गई. कालिख पोतने और मारपीट का आरोप भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं पर लगा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 6, 2026 at 6:42 PM IST
बाजपुर: उधम सिंह नगर के बाजपुर में बाढ़ और जलभराव की समस्या के बीच भाजपा नेताओं द्वारा लोक निर्माण विभाग के एई के साथ कथित मारपीट और उनके मुंह पर कालिख पोते जाने का मामला सामने आया है. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि पीडब्ल्यूडी की ओर से अभी तक तहरीर नहीं मिली है.
लगातार बारिश के बाद बाढ़ और जलभराव से जूझ रहे बाजपुर में रविवार को लोक निर्माण विभाग के एक एई के साथ कथित मारपीट और उनके मुंह पर कालिख पोतने का मामला सामने आया है. आरोप है कि क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के कार्यों में लापरवाही को लेकर भाजपा नेताओं में नाराजगी थी. इसी दौरान विवाद बढ़ गया और एई के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उनके चेहरे पर कालिख पोत दी गई.
बताया जा रहा है कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए उपजिलाधिकारी बाजपुर ऋचा सिंह, पीडब्ल्यूडी अधिकारी समेत प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे. इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य राजेश कुमार समेत कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले एई के मुंह पर कालिख पोती और मारपीट कर दी. इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
लोगों की नाराजगी मुख्य रूप से क्षेत्र में जलभराव और पीडब्ल्यूडी से जुड़े कार्यों में कथित लापरवाही को लेकर बताई जा रही है. समय रहते आवश्यक कार्य पूरे नहीं किए गए, जिसके कारण बारिश के बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसी मुद्दे को लेकर एई से नाराजगी जताई गई और मामला विवाद में बदल गया.
-राजेश कुमार, भाजपा नेता
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई. उन्होंने कहा कि,
यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
-पंकज उपाध्याय, एडीएम-
एडीएम ने अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने और आवश्यक कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए. प्रशासन की ओर से लापरवाही के मामले में मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए जाने की भी जानकारी सामने आई है.
पीडब्ल्यूडी एई की ओर से अभी तक पुलिस को कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
-नरेश चौहान, बाजपुर कोतवाल-
इस पूरे घटनाक्रम पर ईटीवी भारत ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से फोन से संपर्क करने की कोशिश की. लेकिन किसी भी अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया है.
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