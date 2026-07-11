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सुल्तानपुर में घटिया सड़क निर्माण पर बड़ा एक्शन; PWD के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार सस्पेंड, जांच में सामने आई थी गड़बड़ी

यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन के लोक निर्माण अनुभाग-2 की तरफ से शनिवार को जारी किया गया.

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घटिया सड़क निर्माण पर बड़ा एक्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 8:11 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने सुल्तानपुर जिले में सड़क निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई की है. लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह आदेश उत्तर प्रदेश शासन के लोक निर्माण अनुभाग-2 की तरफ से शनिवार को जारी किया गया.

आदेश के अनुसार, सुल्तानपुर जनपद में राज्य योजना के तहत उतरौला-अयोध्या-प्रयागराज मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा था. शासन ने इस कार्य के गुणवत्ता की जांच कराई थी. जांच में काम की गुणवत्ता मानकों से काफी नीचे पाई गई. इसी को गंभीर अनियमितता मानते हुए शासन ने जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया.

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PWD का अधिशासी अभियंता निलंबित (Photo Credit; ETV Bharat)

निलंबित किए गए अधिकारी अरुण कुमार सुल्तानपुर के प्रांतीय खंड, लोक निर्माण विभाग में अधिशासी अभियंता के पद पर तैनात थे. उन पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई, जिससे सरकारी धन का दुरुपयोग और जनता की सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ. शासन ने यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली-1999 के नियम-4(1) के तहत की है. निलंबन अवधि में अरुण कुमार का मुख्यालय प्रमुख अभियंता विकास एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ कार्यालय से संबद्ध किया गया है.

निलंबन के दौरान उन्हें वित्तीय नियम संग्रह के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. यह भत्ता उनके अवकाश वेतन की आधी धनराशि के बराबर होगा. यदि अवकाश वेतन पर महंगाई भत्ता देय होता है तो वह भी अनुमन्य होगा. हालांकि, निलंबन से पहले जिन्हें महंगाई भत्ते का लाभ नहीं मिल रहा था, उन्हें यह भत्ता नहीं मिलेगा. अन्य प्रतिकर भत्ते भी तभी दिए जाएंगे, जब यह प्रमाणित हो जाए कि उस मद में वास्तविक खर्च किया जा रहा है.

आदेश में यह भी कहा गया है कि जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान तभी होगा जब अरुण कुमार यह प्रमाण पत्र देंगे कि निलंबन अवधि में वे किसी अन्य नौकरी, व्यापार या व्यवसाय में नहीं लगे हैं. सरकार के इस कदम को सड़क निर्माण में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है. लोक निर्माण विभाग के सचिव दिव्य प्रकाश गिरी ने बताया कि प्रदेश में चल रही सभी सरकारी योजनाओं में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ इसी तरह सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.

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