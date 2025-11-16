ETV Bharat / state

धमतरी में PWD के कार्यपालन अभियंता संतोष नेताम की अचानक मौत, सुबह कमरे में बेसुध मिले

कर्मचारियों का कहना है, शुक्रवार को उन्होंने एक्टिव रूप से ड्यूटी की थी. उनकी पत्नी दुर्ग में न्यायाधीश हैं.

PWD EE Death Case
धमतरी में PWD के कार्यपालन अभियंता संतोष नेताम की अचानक मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 16, 2025 at 7:50 PM IST

2 Min Read
धमतरी: जिले में लोक निर्माण विभाग (PWD) में पदस्थ कार्यपालन अभियंता संतोष नेताम की शनिवार सुबह हुई अचानक मौत हो गई. खबर मिलते ही तमाम अधिकारी तत्काल नर्सिंग होम पहुंचे. मिली जानकारी के अनुसार कार्यपालन अभियंता संतोष नेताम शुक्रवार रात को खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोए थे. अगली सुबह शनिवार को कर्मचारी कमरे में गया तो संतोष नेताम बेहोश थे.

धमतरी में PWD के कार्यपालन अभियंता संतोष नेताम की अचानक मौत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया: कर्मचारी ने उन्हें उठाने की कोशिश की लेकिन जब वे नहीं उठे तो तत्काल इसकी सूचना उन्होंने अपने संबंधित अधिकारी को दी. इसके बाद पास के ही गुप्ता नर्सिंग होम में उन्हें ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. इस खबर से आला अफसरों और आसपास चर्चा का माहौल है. लोगों का कहना था कि शुक्रवार को संतोष साहब एक्टिव रूप से ड्यूटी कर रहे थे.

PWD EE Death Case
शुक्रवार को संतोष नेताम ने एक्टिव रूप से ड्यूटी की थी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहुंचे: संतोष नेताम की मौत की सूचना मिलते ही महापौर रामू रोहरा, कलेक्टर अबिनाश मिश्रा, एसपी सूरज सिंह परिहार, सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी, अपर कलेक्टर रीता यादव समेत कई अधिकारी-जनप्रतिनिधि अस्पताल पहुंचे. बताया जा रहा है कि संतोष नेताम की पत्नी दुर्ग कोर्ट में न्यायधीश हैं वह भी सूचना मिलने पर धमतरी पहुंच गई हैं.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा: पुलिस का कहना है कि मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चल पाएगा. हार्ट अटैक की आशंका है लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है. अंतिम संस्कार रविवार को नथिया नवागांव कांकेर में किया जायेगा.

धमतरी में धान खरीदी का पहला दिन: आमने-सामने हुए कांग्रेस-बीजेपी के कार्यकर्ता, नारेबाजी और हंगामे के बाद खरीदी शुरू
ईटीवी भारत की खबर का असर, निलंबित शिक्षक ढालूराम साहू हुए बहाल, किताबों की कमी का उठाया था मुद्दा
क्या आप जानते हैं हार्ट अटैक आने से आधे घंटे पहले शरीर में क्या होता है? अगर नहीं पता, तो जान लें

