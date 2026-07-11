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चंदौली में काली मंदिर ध्वस्तीकरण के दौरान गिरा गुंबद, PWD कर्मचारी की मौत, एक घायल

गिरते समय गुंबद बुलडोजर के बकेट से टकराया और दिशा बदलते हुए सीधे कर्मचारी और पास खड़े व्यक्ति पर जा गिरा.

काली मंदिर ध्वस्तीकरण के दौरान PWD कर्मचारी की मौत.
काली मंदिर ध्वस्तीकरण के दौरान PWD कर्मचारी की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 10:49 AM IST

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चंदौली: मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार देर रात सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया. प्राचीन काली मंदिर के ध्वस्तीकरण के समय अचानक उसका भारी गुंबद भरभराकर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से PWD का एक कर्मचारी और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां PWD कर्मचारी की मौत हो गई. दूसरे घायल का इलाज जारी है.

मृतक की पहचान बलदेव यादव उर्फ झमरी (58) निवासी पड़ाव डांडी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत पुराने काली मंदिर भवन को देर रात बुलडोजर की मदद से हटाया जा रहा था. मां काली की प्रतिमा को पहले ही नए मंदिर में विधिवत स्थापित किया जा चुका था, जिसके बाद पुराने भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही थी.

चंदौली में सड़क चौड़ीकरण के दौरान हादसा. (Video Credit: ETV Bharat)

ध्वस्तीकरण के दौरान बलदेव रस्सा पकड़कर खड़े थे. इसी बीच मंदिर का विशाल गुंबद अचानक नीचे गिरने लगा. गिरते समय गुंबद बुलडोजर के बकेट से टकराया और दिशा बदलते हुए सीधे बलदेव और पास खड़े एक अन्य व्यक्ति पर जा गिरा. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.

घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान बलदेव की मौत हो गई. वहीं दूसरे घायल का इलाज जारी है. इस हादसे के बाद सुरक्षा के मद्देनजर ध्वस्तीकरण कार्य कुछ समय के लिए रोक दिया गया. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

मुगलसराय इंस्पेक्टर विजय प्रताप सिंह ने बताया कि हादसे में बलदेव को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

इस घटना के पीडब्लूडी विभाग के आंकलन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. विभागीय अधिकारियों की तरफ मंदिर के ध्वस्तीकरण से पहले यह आकलन नहीं किया गया कि मंदिर का गुंबद कितना मजबूत और भारी है. इसके चलते यह हादसा हुआ. साथ ही पुलिस की तरफ से भीड़भाड़ वाले इस इलाके में आवागमन भी पूरी तरह नहीं रोका गया था.

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