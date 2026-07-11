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चंदौली में काली मंदिर ध्वस्तीकरण के दौरान गिरा गुंबद, PWD कर्मचारी की मौत, एक घायल

चंदौली: मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार देर रात सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया. प्राचीन काली मंदिर के ध्वस्तीकरण के समय अचानक उसका भारी गुंबद भरभराकर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आने से PWD का एक कर्मचारी और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां PWD कर्मचारी की मौत हो गई. दूसरे घायल का इलाज जारी है.

मृतक की पहचान बलदेव यादव उर्फ झमरी (58) निवासी पड़ाव डांडी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत पुराने काली मंदिर भवन को देर रात बुलडोजर की मदद से हटाया जा रहा था. मां काली की प्रतिमा को पहले ही नए मंदिर में विधिवत स्थापित किया जा चुका था, जिसके बाद पुराने भवन को ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही थी.

चंदौली में सड़क चौड़ीकरण के दौरान हादसा. (Video Credit: ETV Bharat)

ध्वस्तीकरण के दौरान बलदेव रस्सा पकड़कर खड़े थे. इसी बीच मंदिर का विशाल गुंबद अचानक नीचे गिरने लगा. गिरते समय गुंबद बुलडोजर के बकेट से टकराया और दिशा बदलते हुए सीधे बलदेव और पास खड़े एक अन्य व्यक्ति पर जा गिरा. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया.