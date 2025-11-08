ETV Bharat / state

बनारस की दालमंडी में फिर चला हथौड़ा, PM मोदी के जाते ही फोर्स के साथ ध्वस्तीकरण करने पहुंची PWD की टीम

वाराणसी: देव दीपावली और प्रधानमंत्री का दौरा खत्म होते ही दालमंडी में फिर से एक्शन शुरू हो गया है. पीडब्ल्यूडी की टीम की ओर से दालमंडी मोड़ पर चौक से एंट्री लेते वक्त एक छोटी सी दुकान को तोड़ा जा रहा है. इस दुकान के अलावा चौक थाने की बाउंड्री वॉल और बैरक की बाहरी दीवार को भी तोड़ा गया. सुरक्षा की दृष्टि से दाल मंडी में जाने वाले रास्ते को रोक दिया गया है. गौरतलब है कि वाराणसी के दालमंडी में 29 अक्टूबर को एक स्टूडियो पर हथौड़ा चला था. चौक थाने के सामने इस स्टूडियो की पहली रजिस्ट्री हुई थी, जिसमें तीन हिस्सेदारी थे. इस स्टूडियो की रजिस्ट्री के बाद अब इसके ठीक बगल वाली एक पान की दुकान को तोड़ा जा रहा है. यह पान की दुकान तीन हिस्सेदारों में है. जिसमें अन्नू, भोला और दिनेश चौरसिया हैं. 2 लाख 80 हजार रुपए का मुआवजा मिलने के बाद इस छोटी सी दुकान को पीडब्ल्यूडी ने गिरा दिया है. कार्रवाई के दौरान फोर्स मौजूद रही.