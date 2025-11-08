बनारस की दालमंडी में फिर चला हथौड़ा, PM मोदी के जाते ही फोर्स के साथ ध्वस्तीकरण करने पहुंची PWD की टीम

बनारस की दालमंडी में फिर चला हथौड़ा, PM मोदी के जाते ही फोर्स के साथ ध्वस्तीकरण करने पहुंची PWD की टीम
29 अक्टूबर को दालमंडी चौड़ीकरण योजना की शुरुआत पहले दुकान तोड़ने के साथ हुई थी.
वाराणसी: देव दीपावली और प्रधानमंत्री का दौरा खत्म होते ही दालमंडी में फिर से एक्शन शुरू हो गया है. पीडब्ल्यूडी की टीम की ओर से दालमंडी मोड़ पर चौक से एंट्री लेते वक्त एक छोटी सी दुकान को तोड़ा जा रहा है. इस दुकान के अलावा चौक थाने की बाउंड्री वॉल और बैरक की बाहरी दीवार को भी तोड़ा गया. सुरक्षा की दृष्टि से दाल मंडी में जाने वाले रास्ते को रोक दिया गया है.
गौरतलब है कि वाराणसी के दालमंडी में 29 अक्टूबर को एक स्टूडियो पर हथौड़ा चला था. चौक थाने के सामने इस स्टूडियो की पहली रजिस्ट्री हुई थी, जिसमें तीन हिस्सेदारी थे. इस स्टूडियो की रजिस्ट्री के बाद अब इसके ठीक बगल वाली एक पान की दुकान को तोड़ा जा रहा है. यह पान की दुकान तीन हिस्सेदारों में है. जिसमें अन्नू, भोला और दिनेश चौरसिया हैं. 2 लाख 80 हजार रुपए का मुआवजा मिलने के बाद इस छोटी सी दुकान को पीडब्ल्यूडी ने गिरा दिया है. कार्रवाई के दौरान फोर्स मौजूद रही.
बता दें कि दाल मंडी चौड़ीकरण में 17.4 फीट चौड़ीकरण का काम होना है. जिसमें दोनों तरफ से 8.5 फीट सड़क चौड़ी करने के साथ ही नाली फुटपाथ बनाई जानी है. शासन के निर्देश के बाद 187 मकान की खरीद फरोख्त होनी है. अब तक की कार्रवाई में कुछ मकानों की ही रजिस्ट्री हुई है और कुछ लोगों ने ही अपने कागज जमा किए हैं. दो मकान की रजिस्ट्री पूर्ण होने के बाद इनको तोड़ने की कार्रवाई की गई है. जबकि अभी और कागजों का सर्वे और जांच चल रही है.
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि मकान के सर्वे के दौरान बहुत से तथ्य भी सामने आ रहे हैं. जिसमें बिजली बिल, नगर निगम के टैक्स बकायेदारों को भी नोटिस भेजे गए हैं. नगर निगम ने 155 से ज्यादा लोगों को टैक्स बकाया भुगतान करने का नोटिस भेजा है. इसके अलावा वाराणसी विकास प्राधिकरण ने भी सर्वे शुरू किया. जिसमें कुछ मकान का तो नक्शा ही पास नहीं मिला है, उन्हें नोटिस भेजा गया. इन मकानों को विकास प्राधिकरण ने अवैध घोषित कर दिया है.
फिलहाल दालमंडी को लेकर राजनीति भी हो रही है. एक दिन पहले ही चंदौली से समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने दालमंडी आने का ऐलान किया. जिसके बाद फोर्स ने उन्हें घर पर ही रोक दिया.
