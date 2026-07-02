ETV Bharat की खबर पर PWD ने दिया स्पष्टीकरण, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी की जारी
देहरादून में आपदा के दस महीने बाद भी पुल-सड़कें अधूरे पड़े हैं, इस मुद्दे को ईटीवी भारत ने अपनी खबर में प्रमुखता से उठाया था.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 2, 2026 at 5:02 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून में पिछले साल आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत में देरी को लेकर प्रकाशित ETV Bharat की खबर के बाद लोक निर्माण विभाग ने एक्शन टेकन रिपोर्ट जारी कर विभिन्न कार्यों की प्रगति और उन्हें पूरा करने की समय सीमा साझा की है. साथ ही अपना पक्ष ना दिए जाने पर स्पष्टीकरण भी जारी किया है.
पिछले साल सितंबर में आई आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और पुलों की मरम्मत में हो रही देरी को लेकर ETV Bharat में प्रकाशित खबर के बाद लोक निर्माण विभाग (PWD) हरकत में आया है. विभाग ने 1 जुलाई 2026 की एक्शन टेकन रिपोर्ट जारी कर बताया कि खबर में उठाए गए अधिकांश मामलों में मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जबकि कुछ कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं.
ETV Bharat ने 30 जून को प्रकाशित अपनी खबर में देहरादून जिले में आपदा के करीब 10 महीने बाद भी कई महत्वपूर्ण मार्गों और पुलों के पूरी तरह बहाल न होने का मुद्दा उठाया था. खबर में विशेष रूप से देहरादून-हरबर्टपुर मार्ग पर टौंस नदी के ऊपर क्षतिग्रस्त पुल, मसूरी रोड पर शिव मंदिर के समीप क्षतिग्रस्त पुल व मालदेवता मार्ग पर हुए भूस्खलन का जिक्र किया गया था.
लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि देहरादून-हरबर्टपुर (एनएच-72) मार्ग पर किलोमीटर 143 में टौंस नदी के ऊपर स्थित क्षतिग्रस्त सेतु के पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है. विभाग के अनुसार पुल के दोनों ओर क्षतिग्रस्त एप्रोच के स्थान पर वेल फाउंडेशन के साथ नए एप्रोच का निर्माण पूरा किया जा चुका है. पुल के तीनों स्पैन पर गर्डरों के सुदृढ़ीकरण का कार्य भी पूरा हो गया है, जबकि डेक स्लैब को पुनः स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.
विभाग ने दावा किया है कि पुल के डेक जॉइंट्स व अप्रोच सुरक्षा दीवारों का निर्माण लगभग 99 प्रतिशत पूरा हो चुका है. साथ ही पुल पर सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरण भी स्थापित किए जा रहे हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि पुल तक पहुंचने वाले मार्गों पर सीसी कार्य शेष है, जिसे 10 जुलाई 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा. तब तक वैकल्पिक मार्ग के रूप में बनाए गए अस्थायी डायवर्जन से यातायात का संचालन सुचारु रूप से जारी है. रिपोर्ट में मसूरी रोड स्थित शिव मंदिर के समीप क्षतिग्रस्त पुल का भी विस्तृत ब्यौरा दिया गया है. विभाग के अनुसार यहां पुराने सिंगल लेन पुल के स्थान पर 60 मीटर स्पान वाला डबल लेन स्टील बॉक्स सेतु बनाया जा रहा है. इस परियोजना का कार्य 22 अप्रैल 2026 को शुरू हुआ था और इसे 21 अगस्त 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक निर्माणाधीन पुल के लिए प्रस्तावित नौ पाइलों में से तीन पाइलों की खुदाई और कंक्रीटिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है. शेष पाइलों पर काम जारी है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्यस्थल पर सेतु का फैब्रिकेशन कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है और 10 जुलाई तक इसका ग्राउंड इरेक्शन भी पूरा कर लिया जाएगा. विभाग ने अगस्त तक पुल का निर्माण पूरा करने का दावा किया है.
वहीं मालदेवता मार्ग पर हुए भूस्खलन के संबंध में अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खंड, ऋषिकेश ने जानकारी दी है कि रायपुर-मालदेवता मार्ग पर करीब 250 मीटर लंबाई में भूस्खलन हुआ था. प्रभावित हिस्से में नदी की ओर वायरक्रेट लगाकर फिलिंग का कार्य कराया जा रहा है. विभाग का कहना है कि कार्य प्रगति पर है और मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं.
ETV Bharat द्वारा पक्ष जानने के लिए किया गया था संपर्क: रिपोर्ट में इस बात का भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि खबर प्रकाशित होने से पहले विभागीय पक्ष किस वजह से नहीं रखा गया था. वहीं खबर प्रकाशित होने के बाद विभागीय अधिकारियों की ओर से तत्काल प्रतिक्रिया उपलब्ध करवाई है और निर्माण कार्यो की टाइमलाइन भी बताई है.
विभाग ने इसका कारण अधिकारियों की व्यस्तता और विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता बताया है. फिलहाल, ETV Bharat की खबर के बाद विभाग की ओर से पहली बार इन परियोजनाओं की प्रगति, निर्माण स्थिति और तय समयसीमा सार्वजनिक रूप से साझा की गई है. अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि विभाग जिन तारीखों और लक्ष्यों का दावा कर रहा है, वे निर्धारित समय में पूरे होते हैं या नहीं, क्योंकि मानसून का दौर शुरू हो चुका है और प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही लगातार बनी हुई है.
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