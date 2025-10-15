ETV Bharat / state

बनारस में PWD तोड़ेगा 187 मकान, पैसा भी देगा; फिर भी मुआवजा लेने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा

बनारस की दालमंडी, जहां चलने वाला है बुलडोजर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: बनारस के दालमंडी इलाके से विश्वनाथ धाम तक पीडब्ल्यूडी एक नया रास्ता बनाएगा. माना जा रहा है कि काम शुरू होने से ठीक 8 महीने बाद ये रास्ता तैयार हो जाएगा. पीडब्ल्यूडी ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है. इसके लिए दालमंडी के 187 मकान तोड़े जाएंगे. इसके लिए पीडब्ल्यूडी मुआवजा भी देगा. लोगों को कागजात जमा करने और मुआवजा राशि लेने का समय 17 अक्टूबर निर्धारित किया गया है. लेकिन, अब तक लोग अपने कागजात लेकर पहुंचे ही नहीं हैं. 187 में से कुछ हैं, जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है, जबकि बाकी अब भी शांत बैठे हैं. प्रशासन ने 44000 रुपए प्रति वर्ग मीटर रेट निर्धारित करते हुए सर्किल रेट का दोगुना यानी 88000 मुआवजा जमीन की उपलब्धता के अनुसार देने का ऐलान कर दिया है. जिसके बाद भी लोग पहुंच नहीं रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है की जांच में कई शत्रु संपत्तियां भी मिली हैं. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि लोग खुद से नहीं आए तो शासन के आदेश पर अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. दरअसल दालमंडी में चौड़ीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. डॉक्यूमेंट की जांच करने और मुआवजे की प्रक्रिया के लिए चौक थाने में पीडब्ल्यूडी का कैम्प कार्यालय खुल चुका है. जिन 187 भवन स्वामियों को नोटिस गया है, उनको आपसी सहमति से बैनामा कराने के लिए प्रशासन ने आमंत्रित किया है. जिसके बाद दालमंडी के लोगों ने अब प्रशासन से सम्पर्क स्थापित करना शुरू कर दिया है. फिलहाल 44000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सर्किल रेट तय हुआ है और मुआवजा सर्किल रेट का दोगुना तय किया गया है. तो दालमंडी में मुआवजे की रकम 88000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तय की गई है. पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता केके सिंह का कहना है कि दालमंडी में आपसी सहमति के आधार पर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 2015 के शासनादेश के आधार पर ये प्रक्रिया शुरू हुई है. वाराणसी में पिछले 5 साल में इसी आधार पर मुआवजा दिया गया है. 2015 का शासनादेश कहता है कि प्रोजेक्ट के अधिग्रहण के छह महीने पहले समतुल्य भूमि के रेट, सर्किल रेट जो भी ग्रेटर होगा शहरी क्षेत्र में उसका दोगुना जबकि ग्रामीण क्षेत्र में उसका चार गुना मुआवजा तय किया जाएगा. 10 करोड़ तक की कीमत वाली भूमि के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में समिति और दस करोड़ से ऊपर की कीमत वाली भूमि के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी समिति मुआवजा देने के मामले देखेगी.