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शिक्षक भर्ती में PVTG आरक्षण हटाने से अबूझमाड़िया समाज नाराज, कलेक्टर से की शिकायत, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

कलेक्ट्रेट पहुंचे समाज के लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) वर्ग को पूर्व में मिल रहे विशेष आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है, इस बात से वो नाराज हैं. समाज का कहना है कि दशकों तक नक्सल प्रभावित रहे अबूझमाड़ क्षेत्र के विद्यार्थियों को सामान्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा में खड़ा करना उनके भविष्य के साथ अन्याय होगा.

PVTG यानि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, जिनको समाज की मुख्यधारा में लाने और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं.

नारायणपुर: अबूझमाड़ में रहने वाले अबूझमाड़िया समाज के लोग नाराज हैं. समाज का कहना है कि शिक्षक भर्ती में PVTG का आरक्षण हटा दिया गया है, जिससे उनके समाज के लोगों को शिक्षक की नौकरी नहीं मिल पाएगी. PVTG समाज के नाराज लोगों ने आज कलेक्टर नम्रता जैन से मिलकर इस बात की शिकायत की है. समाज के लोगों ने एक ज्ञापन भी सीएम के नाम कलेक्टर को सौंपा है.

पूर्व की आरक्षण व्यवस्था बहाल करने की मांग

समाज के लोगों ने शासन से शिक्षक भर्ती में पूर्व की तरह PVTG वर्ग के लिए विशेष आरक्षण व्यवस्था बहाल करने की मांग की. समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि अबूझमाड़ क्षेत्र पिछले 4 दशकों तक नक्सल हिंसा और विकासहीनता से प्रभावित रहा है. नक्सलवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव विशेष पिछड़ी जनजाति को झेलना पड़ा है, इसके कारण यहां रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय का शैक्षणिक, बौद्धिक और आर्थिक विकास अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी पीछे रह गया. ऐसे में शिक्षक भर्ती में उन्हें विशेष आरक्षण का लाभ नहीं मिलने से उनके लिए सरकारी नौकरी हासिल करना और अधिक कठिन हो जाएगा.

कलेक्टर से मिलकर की शिकायत

सीएम के नाम कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में समाज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 6 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति (PVTG) का दर्जा प्राप्त है. इन समुदायों को देश के सबसे कमजोर और संरक्षण योग्य आदिवासी समूहों में शामिल किया गया है. पूर्व की शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में इस वर्ग को विशेष आरक्षण का लाभ मिलता था, जिससे उनके युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पाते थे. समाज के लोगों का आरोप है कि इस वर्ष जारी शिक्षक भर्ती में PVTG वर्ग के लिए अलग आरक्षण व्यवस्था समाप्त कर दी गई है.

PVTG वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण के तहत ही आवेदन करना होगा और उन्हें उन आदिवासी अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी: उमेश कर्मा, छात्र नेता

अबूझमाड़ जैसे दूरस्थ और लंबे समय तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं की तुलना मैदानी क्षेत्रों के विद्यार्थियों से करना न्यायसंगत नहीं है. यदि विशेष आरक्षण बहाल नहीं किया गया तो PVTG समुदाय के अधिकांश युवा शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे: मांगडू राम नूरेटी, जनपद पंचायत ओरछा

यदि उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे अपनी बात सीधे मुख्यमंत्री और राज्यपाल के समक्ष रखेंगे तथा आगे भी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे: रामजी ध्रुव, अबूझमाड़िया समाज अध्यक्ष

सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

कलेक्टर नम्रता जैन ने समाज के प्रतिनिधियों से ज्ञापन लेकर उनकी मांगों को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया. कलेक्टर ने कहा कि उनकी मांगों को वो सीएम तक पहुंचा देंगी. समाज के लोगों ने कलेक्टर से कहा कि विशेष पिछड़ी जनजातियों की सामाजिक शैक्षणिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें पूर्व की तरह विशेष आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए.

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