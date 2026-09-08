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पुष्य नक्षत्र पर जयपुर के गणेश मंदिरों में गूंजे मंत्र, प्रथम पूज्य का किया गया अभिषेक

महंत कैलाश शर्मा ने बताया कि अभिषेक के बाद भगवान को चोला चढ़ाया गया और नवीन पोशाक व नया मुकुट धारण कराया गया. इसके बाद 1008 मोदकों का भोग लगाया गया. साथ ही मंदिर में विशेष पूजन के बाद नई ध्वजा भी चढ़ाई गई. उन्होंने बताया कि मंदिर परिवार की ओर से मुख्य ध्वजा चढ़ाई जाती है, जबकि 11 अन्य ध्वजाएं श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाने की परंपरा है. मुख्य ध्वजा 27 दिन में बदली जाती है, जबकि अन्य ध्वजाएं श्रद्धालुओं की ओर से समय-समय पर बदली जाती रहती हैं. शाम से मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर शुरू होगा. भगवान गणेश को ध्रुपद गायन प्रिय माना जाता है, इसलिए ध्रुपद गायन का आयोजन किया जाएगा. साथ ही भगवान के छप्पन भोग लगाए जाएंगे.

जयपुर: छोटी काशी के गणेश मंदिरों में मंगलवार को पुष्य नक्षत्र के अवसर पर प्रथम पूज्य गणेश जी का विशेष पूजन-अभिषेक किया गया. मोती डूंगरी गणेश मंदिर में भगवान का पंचामृत अभिषेक कर चोला चढ़ाया गया और नवीन पोशाक धारण कराई गई. भगवान गणपति का 251 किलो दूध, 25 किलो बूरा, 50 किलो दही, 11 किलो शहद और 11 किलो घी के साथ गुलाब जल, केवड़ा जल और इत्र से पंचामृत अभिषेक किया गया. पूजन के बाद मंदिर में नई ध्वजा भी चढ़ाई गई. वहीं, नहर के गणेश जी मंदिर में भगवान का दूर्वा से पंचामृत अभिषेक किया गया.

नहर के गणेश मंदिर में भी विशेष अनुष्ठान: ब्रह्मपुरी माउंट रोड स्थित दाहिनी सूंड वाले प्राचीन श्री नहर के गणेश जी मंदिर में भी भौम पुष्य के अवसर पर मंगलवार को विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए. महंत पं. जय शर्मा के सान्निध्य में श्री गणपति अथर्वशीर्ष के 101 पाठ और भगवान गणपति का दूर्वा से पंचामृत अभिषेक, पूजा-अर्चना और ऋग्वेदोक्त गणपति मात्रिका का पठन किया गया. इस दौरान भगवान को नवीन पोशाक धारण कराकर वैदिक मंत्रों से 21 मोदकों का भोग लगाया गया. यहां शाम 7 बजे 251 दीपकों से गणपति जी की महाआरती होगी. इस अवसर पर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुख-समृद्धि और विघ्न निवारण के लिए रक्षा सूत्र और पुष्प आशीष प्रदान किए जाएंगे.

मोती डूंगरी गणेश मंदिर में 251 किलो दूध के साथ हुआ पंचामृत अभिषेक (ETV Bharat Jaipur)

पुष्य नक्षत्र का विशेष संयोग: पं. जय शर्मा ने बताया कि मंगलवार के दिन आने वाले पुष्य नक्षत्र को भौम पुष्य नक्षत्र कहा जाता है. शास्त्रों में इसे तंत्र-मंत्र की सिद्धि, ऋण मुक्ति और संपत्ति से जुड़े कार्यों के लिए एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली महासंयोग माना गया है. उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी (भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी) के आगमन से पहले, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में जब ये संयोग बनता है, तो इसका आध्यात्मिक और व्यावहारिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है. उन्होंने बताया कि नहर के गणेश जी मंदिर में 13 से 15 सितंबर तक त्रिदिवसीय श्री गणेश जन्मोत्सव मनाया जाएगा. गणपति को गोटा-पन्नियों से शृंगारित कर राजशाही पोशाक, स्वर्ण मंडित मुकुट और आभूषण धारण करवाए जाएंगे. 13 सितंबर को सिंजारा महोत्सव के तहत शाम 5 बजे विशेष लहरिया पोशाक व साफा धारण कर आरती दर्शन, असंख्य मोदकों की झांकी और मेहंदी पूजन होगा. भक्तों को सिंदूर और मेहंदी वितरित की जाएगी. 14 सितंबर को भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर गणेश जन्मोत्सव के विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

भगवान गणपति का आशीर्वाद पाने के लिए उमड़े भक्त (ETV Bharat Jaipur)

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अन्य गणेश मंदिरों में भी हुए धार्मिक आयोजन: पुष्य नक्षत्र के अवसर पर जयपुर के प्राचीन श्वेत सिद्धि विनायक मंदिर, ध्वजाधीश जी मंदिर, परकोटे वाले गणेश जी सहित अन्य गणेश मंदिरों में भी विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए गए. भगवान गणेश का अभिषेक कर उन्हें नवीन पोशाक धारण कराई गई और मोदकों का भोग लगाया गया.