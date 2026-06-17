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पुष्य नक्षत्र आज से शुरू; जानिए क्या है स्वर्णप्राशन गुणों से अवगत हो अभिभावक, बच्चों का स्वास्थ और बुद्धि बढ़ाने का अनमोल अवसर

सूर्योदय से 3 घंटे तक इसको लेने का विधान है, आयुर्वेद विशेषज्ञ बताते हैं. साथ ही इसके कई और गुण हैं जिसको जानकर कोई भी अभिभावक अपने बच्चे के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करता है. पहले के जमाने में राजा महाराजा अपने बच्चों को इस पद्धति का लाभ दिलाते थे. आयुर्वेदाचार्य कहते हैं कि इसके कई और गुण हैं जिसको जानकर हर कोई अपने बच्चे को इसका लाभ दिलाना चाहेगा.

गोरखपुर: पुष्य नक्षत्र हर महीने आता है. यह नक्षत्र न्यू बॉर्न बच्चे से लेकर 16 साल के बच्चों के लिए बेहद लाभकारी और गुणकारी होता है. इसमें इस उम्र के बच्चों को स्वर्णप्राशन कराने का विधान है. जिसके सेवन से बच्चा बुद्धिमान, गुणवान और मजबूत इम्युनिटी वाला हो जाता है. वह बुखार, खांसी, निमोनिया समेत वायरल से संक्रमित नहीं होगा.

स्वर्णप्राशन संस्कार कार्यक्रम का समय: गोरखपुर के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉ. पी.पी. द्विवेदी और डॉ. आरती शाही ने संयुक्त रूप से इसकी जानकारी देते हुए बताया कि योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा एवं पंचकर्म विभाग द्वारा 18 जून 2026 को स्वर्णप्राशन संस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. ये कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित होगा. आयुर्वेद विशेषज्ञों ने बताया कि भारतीय वैदिक परंपरा और संस्कृति के आधार पर ये आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्कार कराया जाता है.

स्वर्णप्राशन ऐसे होता है तैयार: उन्होंने बताया कि हालांकि स्वर्णप्राशन संस्कार प्रत्येक माह पुष्य नक्षत्र के दिन सूर्योदय के बाद 3 घंटे के भीतर कराया जाता है. स्वर्णप्राशन एक विशेष आयुर्वेदिक रसायन है, जो स्वर्ण भस्म, ब्राह्मी, शंखपुष्पी सहित विभिन्न औषधीय तत्वों से तैयार किया जाता है. आयुर्वेद में इसे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्मरण शक्ति और शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए लाभकारी माना गया है.

इतने साल के बच्चे ले सकते हिस्सा: डॉ. द्विवेदी और डॉ. शाही ने बताया कि इस कार्यक्रम में नवजात शिशु से लेकर 16 साल तक के बच्चों को स्वर्णप्राशन संस्कार कराया जाएगा. उन्होंने अभिभावकों से अपील किया है कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को इस आयुर्वेदिक संस्कार का लाभ दिलाना चाहिए.



स्वर्ण प्राशन का लाभ-



1. मेधावर्धन :- बुद्धि और समझ बढ़ाना.



2. स्मृतिवर्धन :- यादाश्त बेहतर करना.



३. अग्निवर्धन :- पाचन शक्ति बढ़ाना.



4. बलवर्धन :- शारीरिक शक्ति बढ़ाना.



5. आयुषवर्धन :- अच्छे स्वास्थ और दीर्घ आयु प्राप्त करना.



6. वर्णवर्धन :- त्वचा की आभा और रंगत में सुधार.



7. रोगप्रतिरोधक छमता: शारीर की रक्षा छमता को संवर्धन देना.



8. समग्र विकास : मानसिक और शारीरक विकास में सहायता.



ऐसे करें सेवन: आयुर्वेद चिकित्सकों ने कहा कि इसका सेवन भी किसी योग्य चिकित्सक के देखरेख में करना चाहिए. उचित मात्रा में दवा लेनी चाहिए. यह खाली पेट दूध के साथ सुबह में लेना चाहिए. ये काफी महंगी लेकिन जीवन को वरदान देने वाली दवा है. देश की नामी आयुर्वेद कंपनी लगभग 45000 रुपए किलो के भाव से इसका निर्माण करती है.

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