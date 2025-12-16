ETV Bharat / state

यूपी की ये महिला है लावारिश लाशों की 'वारिस'; अकेले देती है कंधा और मुखाग्नि, अब तक 200 डेड बॉडी का किया अंतिम संस्कार

सड़क पर पड़े बीमार बुजुर्ग को देखकर ठानीः पुष्पलता बताती हैं, करीब 3 साल पहले सड़क पर पड़े हुए एक बाबा को बीमार स्थिति में देखा तो उनको अपने पास रखकर इलाज कराया. करीब एक साल इलाज के बाद बुजुर्ग की मौत हो गई तो सबसे पहले उन्हीं का अंतिम संस्कार किया. यहीं से लावारिश लाशों का अंतिम संस्कार करने के बारे में सोचा और लगातार यह कार्य कर रही हूं. पहले तो खुद की इच्छा से शव ले जाती थी. लेकिन पुलिस प्रक्रिया की वजह से मातृ आंचल नाम से एक संस्था पंजीकृत करानी पड़ी. जिससे संस्कारों की यह प्रक्रिया पूरी तरह से वैधानिक स्वरूप को प्राप्त कर सके.

अकेले पूरी करती हैं प्रक्रियाः पुष्पलता बताती हैं कि जिन शवों का कोई दावेदार नहीं होता, उसे कानून प्रक्रिया के बाद पुलिस उन्हें सौंप देती है. इसके बाद वह खुद शव का अंतिम संस्कार करने से पहले साज श्रृंगार करती हैं. राप्ती नदी के तट पर स्थित शवदाह गृह तक ले जाती हैं. अपने हाथों से चिता तक शव को पहुंचाती हैं और मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा करती हैं. इन्हीं कामों के कारण अब धीरे-धीरे लोगों की नजर में 'अम्मा' के नाम से पहचान बना चुकी हैं. पुष्पलता बेजुबान जानवरों और असहयों की मदद भी 8 साल से कर रही हैं. जिसके लिए 2024 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सम्मानित भी किया था.

समाज सेवा के लिए खुद को किया समर्पितः पेशे से टीचर 45 वर्षीय पुष्पलता सिंह जूलॉजी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी हासिल कर चुकी हैं. M.Ed और नेट क्वालीफाई भी हैं. शैक्षिक गतिविधियों के साथ पिछले कई वर्षों से समाजसेवा कर रही हैं. पुष्पलता समाजसेवा को ही अपना लक्ष्य बना लिया है और अविवाहित रहते हुए समाज सेवा करने का संकल्प लिया है. पुष्प लता सिंह पिछले दो वर्षों में 200 से ज्यादा शव का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं. इनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग हैं.

गोरखपुरः हर इंसान की इच्छा होती है कि जब वह दुनिया से रुख्सत करे तो उसे 'अपनों' का कंधा मिले. सम्मान और पूरे विधि-विधान के साथ अंतिम संस्कार हो. लेकिन हर किसी को यह नसीब नहीं होता. हर दिन बहुत से लोगों की मौत गुमनामी में होती है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता. ऐसे में जिन शवों का कोई दावेदार नहीं होता, उनकी अंतिम इच्छा पूरा करने का बीड़ा गोरखपुर की बेटी पुष्पलता ने उठाया है. हिंदू धर्म में महिलाओं को शव के अंतिम संस्कार का विधान न होने के बावजूद बेपरवाह होकर दिन हो या रात पुष्पलता अकेले लावारिस लाशों की वारिस बनकर उन्हें सम्माजनक अंतिम विदाई देने में जुटी हैं. आइए जानते हैं पुष्प लता कौन हैं और अनोखी समाजसेवा के पीछे की कहानी...

दिन हो या रात, हमेश रहती हैं तैयारः पुष्पलता सिंह कहती हैं उन्हें इस कार्य में तनिक भी डर नहीं लगता. वह रात के 2:00 बजे तक अंतिम संस्कार कर घर लौटी हैं और स्नान करती हैं. उन्हें सुकून मिलता है कि जिनका कोई नहीं, उनके अंतिम संस्कार के लिए ईश्वर ने उन्हें खड़ा किया है. एक-एक दिन में कभी-कभी चार-पांच लाशों का अंतिम संस्कार करना पड़ता है. हिंदू धर्म से जुड़े लोगों का अंतिम संस्कार व खुद करती हैं. जबकि मुस्लिम समाज की बॉडी को अपनी देखरेख में दफन कराती हैं.

लावारिस लाश को मुखाग्नि देतीं पुष्पलता. (ETV Bharat)

अस्थियों को करेंगी गंगा में प्रवाहितः पुष्पलता कहती हैं कि सभी शव की राख को भी वह एकत्रित कर रही हैं और एक दिन काशी में गंगा में प्रवाहित करेंगी. उन्होंने बताया कि वर्ष में एक बार सामूहिक रूप से उनके लिए ब्रह्मभोज भी करेंगी, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिले. अगर किसी को अपने परिजन के बारे में जानकारी लगती है और उनके हाथों लावारिस लाश के रूप में उसका अंतिम संस्कार हो चुका है तो उसकी राख उनसे प्राप्त कर सकते हैं.

214 लाशों का किया अंतिम संस्कारः पुष्पलता ने बताया कि इस साल अप्रैल में 22, मई में 22, जून-24, जुलाई-25, अगस्त- 26, सितम्बर-25, अक्टूबर में 23, नवंबर में 28 और दिसंबर में 29 (15 हिन्दू और 14 मुस्लिम) लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं. 2025 में कुल 214 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया है. इनमें लगभग 100 डेड बॉडी मुस्लिम समाज के हैं.

गरीब बच्चों को उपाहर वितरित करतीं पुष्पलता. (ETV Bharat)

पूरा शरीर किया दानः पुष्पलता सिंह ने बताया कि उन्होंने जीते जी अपने शरीर के साथ अंगों के दान कर दिया है. वह कहती हैं कि जब वह भी इस दुनिया में ना रहे तो उनके शरीर और अंग किसी के जीवन के लिए काम आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी. उनके परिवार में माता-पिता अब जीवित नहीं है. लेकिन जब वह थे तब भी किसी ने इसका विरोध नहीं किया. वह अपने पिता के घर में ही अकेली रहती हैं.

खर्च के लिए सोचना नहीं पड़ताः पुष्पलता के सामाजिक कार्यों में बढ़ते कदम की वजह से इन्हें मदद करने वाली महिलाओं की टीम काफी बड़ी है. यह समाजसेवी और दान-पुण्य में विश्वास रखने वाले व्यापारी और आम लोगों के भी दिल के करीब हैं. यही वजह है कि अंतिम संस्कार में आने वाले खर्च के लिए इन्हें परेशानी नहीं उठानी पड़ती. पुष्प लता और उनसे जुड़े लोग मिल बांटकर खर्च उठाते हैं.

गरीब-बेसहारों के लिए बनीं अम्माः पुष्पलता सिंह सिर्फ इन्हीं कार्यों की वजह से लोगों के बीच नहीं जानी जाती. सड़क पर कोई लाचार और बेबस मिल जाता है तो उसकी सेवा करती है और उसे अपने साथ ले आती हैं. नए वर्ष पर मेडिकल कॉलेज में गरीबों के बीच कंबल वितरण और भंडारे का भी आयोजन करती हैं. थैलेसीमिया मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन करती हैं. भूखे लोगों के लिए अम्मा थाली नाम से भोजन की व्यवस्था करती हैं. असहाय और कमजोर वर्ग के बच्चों के बीच वस्त्र वितरण करती हैं. वह कहती है कि उनकी टीम में अब तक करीब 5 हजार लोग जुड़ चुके हैं लेकिन 35 से 40 लोग ही सक्रिय हैं.

72 घंटे बाद शव सौंपा जाता हैः सीओ कैंट योगेंद्र कुमार सिंह कहते हैं कि किसी भी लावारिस शव को 72 घंटे बाद जब कोई लेने नहीं आता तब कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए पुष्पलता को अंतिम संस्कार के लिए सौंपा जाता है. अंतिम संस्कार के वक्त पुलिस भी मौके पर मौजूद रहती है.

पुष्पलता जो काम कर ले जाती हैं, उसे देखकर हम लोग हैरान होते हैं. वजनी शरीर को भी पूरी हिम्मत के साथ अंतिम संस्कार के लिए खुद ही उठा लेती हैं. जरूरत पर शवदाह गृह में मौजूद कर्मी उनकी मदद करते हैं. जो मदद हो पाती है वह आर्थिक रूप से ही कर पाते हैं. कफन, फूल या फिर अंतिम संस्कार के सामान पुष्पलता न जाने कैसे-कैसे जुगाड़ कर लेती हैं. दिन हो या रात, दुर्घटना के कारण शव की बिगड़ी हालत को भी संभालकर अंतिम संस्कार के ले लिए ले जाती हैं, यह देखकर उनकी हिम्मत को हर कोई सलाम करता है.- गोविंद जायसवाल, समाजसेवी





