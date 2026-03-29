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Bihar 10th Result 2026 : पहले रैंक पर दो लड़कियों ने मारी बाजी, पुष्पांजलि और परवीन बनीं स्टेट टॉपर, देखें लिस्ट

दो लड़कियों ने किया संयुक्त रूप से स्टेट टॉप : इस साल जमुई की रहने वाली पुष्पांजली कुमारी और वैशाली की सबरीन परवीन दोनों लड़कियों ने संयुक्त रूप से स्टेट टॉप किया है. दोनों के समान अंक आए और 500 में 492 नंबर हासिल किया. इस बार आए 12वीं बोर्ड के रिजल्ट की तुलना में मेट्रिक की लड़कियों के पास होने के प्रतिशत ज्यादा है.

बिहार की बेटियों ने किया कमाल : पुष्पांजलि कुमारी जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय की छात्रा हैं, जबकि वैशाली के छौड़ाही उच्च माध्यमिक विद्यालय से सबरीन परवीन 10वीं की पढ़ाई कर रहीं थीं. दोनों बिहार की बेटियों ने प्रथम स्थान लाकर अपने-अपने जिले का नाम रोशन किया है. दोनों के कामयाबी की चर्चा चारों तरफ है. घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.

टॉप टेन में 139 छात्र-छात्राएं : इस बार टॉप 5 में 13 परीक्षार्थी हैं. जबकि 6ठी से 10वें स्थान के लिए 126 परीक्षार्थी टॉप टेन में स्थान बनाने में सफल हुए हैं. इस बार का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है. आनंद किशोर ने बताया कि 443723 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया, जबकि 475511 परीक्षार्थी सेकेण्ड डिवीजन से पास हुए हैं. 33103 छात्र-छात्राएं थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं.

12 दिन चला मूल्यांकन : आनंद किशोर ने बताया कि 1-7 अप्रैल स्क्रुटनी और कंपार्टमेंटल के लिए फॉर्म भरा जाएगा. आनंद किशोर ने बताया कि 12 दिनों तक चले मूल्यांकन के बाद रिजल्ट जारी हुआ. इसके लिए हाईटेक सॉफ्टवेयर की मदद ली गई. रिजल्ट देखने के लिए यहां करें Click .

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