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Bihar 10th Result 2026 : पहले रैंक पर दो लड़कियों ने मारी बाजी, पुष्पांजलि और परवीन बनीं स्टेट टॉपर, देखें लिस्ट

बिहार बोर्ड के 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है. इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है. 81.79% छात्र-छात्राएं पास हुईं हैं-

Bihar 10th Result 2026
फिर लड़कियों ने मारी बाजी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 29, 2026 at 1:59 PM IST

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पटना : बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है. BSEB ने रिजल्ट के साथ ही 10वीं बोर्ड एग्जाम टॉपर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है. इस बार मैट्रिक परीक्षा में 81.79% परीक्षार्थी पास हुए हैं. बिहार में फर्स्ट टॉपर संयुक्त रूप से दो लड़कियां हैं जिन्हें 98.4% अंक प्राप्त किया है. सिमुलतला की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की सबरीन परवीन संयुक्त रूप से टॉपर हैं.

दो लड़कियों ने किया संयुक्त रूप से स्टेट टॉप : इस साल जमुई की रहने वाली पुष्पांजली कुमारी और वैशाली की सबरीन परवीन दोनों लड़कियों ने संयुक्त रूप से स्टेट टॉप किया है. दोनों के समान अंक आए और 500 में 492 नंबर हासिल किया. इस बार आए 12वीं बोर्ड के रिजल्ट की तुलना में मेट्रिक की लड़कियों के पास होने के प्रतिशत ज्यादा है.

टॉप टेन में 139 छात्र-छात्राएं
टॉप टेन में 139 छात्र-छात्राएं (ETV Bharat)

बिहार की बेटियों ने किया कमाल : पुष्पांजलि कुमारी जमुई के सिमुलतला आवासीय विद्यालय की छात्रा हैं, जबकि वैशाली के छौड़ाही उच्च माध्यमिक विद्यालय से सबरीन परवीन 10वीं की पढ़ाई कर रहीं थीं. दोनों बिहार की बेटियों ने प्रथम स्थान लाकर अपने-अपने जिले का नाम रोशन किया है. दोनों के कामयाबी की चर्चा चारों तरफ है. घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है.

टॉप टेन में 139 छात्र-छात्राएं : इस बार टॉप 5 में 13 परीक्षार्थी हैं. जबकि 6ठी से 10वें स्थान के लिए 126 परीक्षार्थी टॉप टेन में स्थान बनाने में सफल हुए हैं. इस बार का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है. आनंद किशोर ने बताया कि 443723 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन से पास किया, जबकि 475511 परीक्षार्थी सेकेण्ड डिवीजन से पास हुए हैं. 33103 छात्र-छात्राएं थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं.

12 दिन चला मूल्यांकन : आनंद किशोर ने बताया कि 1-7 अप्रैल स्क्रुटनी और कंपार्टमेंटल के लिए फॉर्म भरा जाएगा. आनंद किशोर ने बताया कि 12 दिनों तक चले मूल्यांकन के बाद रिजल्ट जारी हुआ. इसके लिए हाईटेक सॉफ्टवेयर की मदद ली गई. रिजल्ट देखने के लिए यहां करें Click .

ये भी पढ़ें- बिहार में मैट्रिक परीक्षा का परिणाम घोषित, 81.79% स्टूडेंट पास, दो छात्राएं स्टेट टॉपर

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