लातेहार की पुष्पा बेक ने बंजर जमीन को बनाया उपजाऊ, अब सालों भर कर रही हैं खेती
लातेहार की पुष्पा बेक ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है. उन्होंने अपनी मेहनत से बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया.
Published : April 16, 2026 at 3:47 PM IST
लातेहार: यदि मन में कुछ करने का उत्साह हो तो उम्र कोई बाधा नहीं हो सकती. लातेहार की 85 वर्षीय पुष्पा बेक ने इस बात को पूरी तरह चरितार्थ कर दिखाया है. उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर तीन एकड़ पथरीली और बंजर जमीन को कड़े परिश्रम से उपजाऊ बना दिया. यहां सालों भर अलग-अलग प्रकार की खेती कर खुद भी आत्मनिर्भर बन गई और समाज को भी एक नई राह दिखाई है. हालांकि अब उनके पति की मौत हो चुकी है, फिर भी इस उम्र में भी इन्होंने खेती से नाता नहीं तोड़ा है.
कम पैसे में खरीदी गई थी बंजर जमीन
दरअसल, पुष्पा बेक के पति बेनेदिक कुजूर लातेहार में ही वन विभाग में कार्यरत थे. रिटायरमेंट के बाद आजीविका का कोई दूसरा सहारा भी इनके पास नहीं था. रिटायरमेंट के बाद अपने सात बच्चों के लालन-पालन की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल लग रहा था. दोनों पति-पत्नी काफी मेहनती थे. इन्होंने खेती को अपने जीवन का सहारा बनाने का संकल्प लिया. हालांकि इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि कोई खेती योग्य जमीन खरीद कर उसमें खेती कर सके. इसके बाद दोनों पति-पत्नी ने वर्ष 1996 में तुलबुल डैम के पास ही बंजर पड़ी हुई तीन एकड़ जमीन को खरीद लिया.
बंजर भूमि होने के कारण कम पैसे में ही उन्हें जमीन मिल गई. लेकिन बंजर भूमि में खेती करना आसान नहीं था. खेतों में चारों ओर सिर्फ झाड़ियां और कांटे उगे हुए थे. जमीन भी पथरीली थी. इसके बाद पुष्पा बेक और उनके पति ने बंजर भूमि को अपनी मेहनत के बल पर उपजाऊ बनाने का संकल्प लिया.
इसके बाद दोनों पति-पत्नी ने मिलकर जमीन को खेती योग्य बनाने का कार्य शुरू किया. दोनों पति-पत्नी खुद दिन रात अपनी जमीन को उपजाऊ बनाने में लग गए. धीरे-धीरे जमीन उपजाऊ होने लगी और कुछ जमीन में इन्होंने खेती भी शुरू कर दी. लगभग 10 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद इन्होंने अपनी पूरे जमीन को उपजाऊ बना दिया. जिसके बाद सालों भर खेती करना शुरू कर दिया.
बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना काफी कठिन
इस संबंध में पुष्पा बेक ने बताया कि वर्ष 1996 में जब बंजर भूमि को उन लोगों ने खरीदा तो इसे उपजाऊ बनाना आसान नहीं था. डैम नजदीक रहने के बावजूद यहां खेती नहीं होती थी. इसलिए उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का संकल्प लिया था. कई वर्ष तक कठिन परिश्रम के बाद उनकी पूरी जमीन उपजाऊ बन गई. अब अपनी जमीन में सालों भर खेती भी करती हैं. हालांकि पति की मौत के बाद खेती का कार्य प्रभावित जरूर हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत साग, सब्जी तथा अनाज की खेती 12 महीने करती रहती है.
वहीं, पुष्पा बेक के दामाद किस्टोफर कुजूर ने बताया कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, उस समय यह जमीन बंजर थी. कुछ हिस्सों में ही खेती होती थी. लेकिन उनके सास-ससुर की मेहनत से यह पूरी जमीन उपजाऊ बन गई. सिंचाई की सुविधा उपलब्ध रहने के कारण सालों भर खेती करते रहते हैं.
जनप्रतिनिधि भी करते हैं तारीफ
इधर, दंपति के इस कार्य की तारीफ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी करते हैं. पंचायत के पूर्व मुखिया सह कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष गूंजर उरांव ने कहा कि पुष्पा बेक समाज के लिए एक उदाहरण हैं. उन्होंने साबित कर दिया कि मेहनत और सफलता के लिए उम्र की कोई सीमा तय नहीं होती है. मन में यदि हौसला रहे तो किसी भी उम्र में मेहनत कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं. उन्होंने कहा कि इनसे अन्य लोगों को भी सीख लेने की जरूरत है.
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