पुष्कर की मिट्टी से निकली नृत्य की कला: हेमंत देवड़ा ने 40 देशों में फैलाया भारतीय डांस का जादू

बातचीत में डांसर हेमंत देवड़ा बताते हैं कि उनके दादा-परदादा के समय से ही उनके घर में गायन और नृत्य होता आया है. मात्र 6 वर्ष की आयु में उन्होंने नृत्य करना अपने मामा से सीखा था. 40 वर्षीय हेमंत देवड़ा कहते हैं कि नृत्य सीखने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की. शुरुआती दौर में अजमेर में मानक चंद्र जोधपुरी और जोधपुर के पंडित राजेंद्र गगनी से उन्होंने नृत्य कला सीखी. 20 साल पहले उन्होंने नृत्य कला सीखना शुरू किया था. पुष्कर आने वाले विदेशी पर्यटकों को भारत और राजस्थान की लोक संस्कृति इतनी प्रभावित करती है कि नृत्य को ही उन्होंने अपना पेशा बना लिया. इस बीच देवड़ा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में एमए भी कर लिया.

40 देशों में जमाई नृत्य कला की धाक: पुष्कर के डांस टीचर हेमंत देवड़ा भारतीय नृत्य कला की कई विधाओं को 20 साल से देशी और विदेशी पर्यटकों को सिखा रहे हैं. इन नृत्य विधाओं में राजस्थान का पारंपरिक घूमर, तेराह ताली, चरी और कालबेलिया नृत्य भी शामिल हैं. पुष्कर के माली मोहल्ला के समीप अपने निवास पर हेमंत देवड़ा का डांस स्कूल चलता है. सोशल मीडिया के जरिए वे दुनिया भर में अपने शिष्यों से जुड़े रहते हैं. ऑफलाइन के अलावा हेमंत ऑनलाइन भी डांस क्लास लेते हैं.

पुष्कर का धार्मिक महत्व तो जगजाहिर है, लेकिन यहां की लोक कला और सतरंगी संस्कृति किसी को भी प्रभावित किए बिना नहीं छोड़ती. खासकर पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय मेला, जो सदियों से विदेशी पावणों को अपनी ओर खींचता आया है. इन दिनों मेले की रौनक चारों तरफ बिखरी हुई है. मिट्टी के दड़ों में ऊंट और घोड़ों की देश की सबसे बड़ी मंडी सजी हुई है, तो पर्यटकों का आकर्षण लोक कला और लोक संस्कृति भी कम नहीं खींच रही. पुष्कर में विदेशी बालाएं डांस सीखने के लिए खास तौर पर आती हैं. उन्हें कथक, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, बॉलीवुड के अलावा राजस्थान की लोक संस्कृति से जुड़े डांस बेहद पसंद आते हैं. इनमें ज्यादातर विदेशी बालाओं को कालबेलिया और कथक नृत्य खास तौर पर रास आता है.

एक ऐसे ही भारतीय नृत्य कला के योद्धा हैं पुष्कर के रहने वाले हेमंत देवड़ा, जो पिछले 20 सालों से विदेशियों को नृत्य की तालीम दे रहे हैं. उनकी मेहनत का नतीजा यह है कि दुनिया के 40 देशों के डेढ़ सौ शहरों में उन्होंने अपनी नृत्य कला की धाक जमा ली है. 70 से ज्यादा देशों में उनके शिष्य फैले हुए हैं, जो न केवल भारत और राजस्थान की नृत्य कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को सिखाकर इसका प्रसार भी कर रहे हैं.

पुष्कर: अजमेर के निकट बसी तीर्थ नगरी पुष्कर, जहां करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र ब्रह्मा मंदिर और पवित्र सरोवर है. यहां सदियों से देश के कोने-कोने से लोग तीर्थ दर्शन के लिए आते रहे हैं, लेकिन यह धरा केवल अध्यात्म की सुगंध ही नहीं बिखेरती, बल्कि अपनी नैसर्गिक सौंदर्यता और सतरंगी लोक संस्कृति से विदेशी पावणों को भी मोहित करती आई है. यही वजह है कि पुष्कर से न केवल अध्यात्म का प्रसार हो रहा है, बल्कि लोक कला की धुनें भी देश-दुनिया में गूंज रही हैं.

20 वर्षों से जारी है नृत्य सिखाने का सफर: उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 में स्पेन के एक शिष्य के माध्यम से उन्हें विदेश की धरती पर पहली बार अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. देवड़ा बताते हैं कि क्लासिकल, नॉर्थ इंडिया की लोक नृत्य कला, कथक, सेमी क्लासिकल फ्यूजन, बॉलीवुड और राजस्थान के लोक नृत्य की कला की विधाओं को वे अपने देशी और विदेशी पर्यटकों को सिखाते हैं. डांसर हेमंत देवड़ा कहते हैं कि 20 वर्षों में उन्होंने कई बार 40 से अधिक देशों की यात्रा की है. इनमें दुनिया के 150 शहर शामिल हैं, जहां भारतीय नृत्य कला का प्रदर्शन करने के साथ-साथ उन्होंने इसका प्रसार भी किया.

कई विदेशी युवतियां डांस सीखने पुष्कर आती हैं (ETV Bharat Ajmer)

देवड़ा का कहना है कि विदेश की धरती पर वे भारतीय नृत्य कला की कई विधाओं को सिखाते भी हैं. वर्ष में अप्रैल, मई और जून को छोड़कर उनका नृत्य सिखाने का सफर जारी रहता है. इनमें प्रतिवर्ष पांच माह वे विदेश में रहकर भारतीय नृत्य कला की कई विधाओं को सिखाते हैं. देवड़ा ने बताया कि विदेश की धरती पर भारतीय नृत्य कला को काफी पसंद किया जाता है. अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि जापान में इंडियन एंबेसी की ओर से नमस्ते इंडिया का शानदार कार्यक्रम होता है, जिसमें प्रस्तुति देने वाले जापानी कलाकार होते हैं. ये सभी जापानी कलाकार भारतीय नृत्य और गायन की प्रस्तुति देते हैं, जिनको देखने के लिए 35 हजार से भी अधिक लोग मौजूद रहते हैं, इनमें ज्यादातर भारतीय होते हैं.

पुष्कर मेले में होगी प्रस्तुति: बातचीत में उन्होंने बताया कि भारत में अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले और विशाखापट्टनम में होने वाले विशाखा उत्सव में वे अपने विदेशी शिष्यों के साथ प्रस्तुति देते हैं. उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में कई बैक डांसर उनके शिष्य हैं और कई शिष्य बॉलीवुड के बड़े कलाकारों के साथ अपनी परफॉर्मेंस दे चुके हैं. इसके अलावा कई शिष्य मुंबई में अच्छे स्तर पर डांस क्लास चला रहे हैं. उन्होंने यह भी बताया कि दक्षिण भारत की कई अभिनेत्रियां ऑफलाइन और ऑनलाइन उनसे डांस सीखती हैं, इनमें मालविका शर्मा भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि मुंबई में भी वे साल में एक बार डांस सिखाने के लिए सेशन लेते हैं. देवड़ा बताते हैं कि 70 से अधिक देशों में उनके शिष्य हैं, जो सोशल मीडिया से उनसे जुड़े हुए हैं. डांसर हेमंत देवड़ा ने बताया कि ज्यादातर समय बाहर रहने पर पीछे से उनका डांस स्कूल उनकी भांजी यशिका भट्ट संभालती हैं.

डांस करते हेमंत देवड़ा के शिष्य (ETV Bharat Ajmer)

मामा से सीखी नृत्य कला, अब यूरोप में सिखा रही हैं: हेमंत देवड़ा का भांजी यशिका भट्ट ने मात्र 6 वर्ष की आयु से अपने मामा हेमंत देवड़ा से ही डांस सीखना शुरू किया. मामा उनके पहले और मुख्य गुरु हैं. उन्होंने मामा से नृत्य की कई विधाएं सीखीं और अब खुद विदेशी पर्यटकों को भारतीय एवं राजस्थानी लोक नृत्य सिखाती हैं. वर्ष में तीन महीने वे यूरोप के विभिन्न देशों में रहकर डांस क्लासेस लेती हैं. ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद अब डांस करना और सिखाना ही उनका पूरा पेशा बन चुका है.

राजस्थानी और कालबेलिया नृत्य पहली पसंद: जापान की पर्यटक फूका पिछले दो हफ्ते से पुष्कर में रहकर हेमंत देवड़ा से कथक, हारमोनियम और गायन सीख रही हैं. वे इसे जापान में प्रदर्शन के लिए सीख रही हैं, सिखाने के लिए नहीं. स्थानीय हिना खत्री पिछले 3 साल से हेमंत से डांस सीख रही हैं. कई विदेशी छात्र भी आते हैं और सभी इतना घुल-मिल जाते हैं कि अलग लगते ही नहीं. हेमंत बेहतरीन तरीके से सिखाते हैं, गलती पर नाराज नहीं होते, बल्कि गलती से सीखने पर जोर देते हैं.

40 देशों में हेमंत देवड़ा के शिष्य हैं (ETV Bharat Ajmer)

मशहूर कालबेलिया नृत्यांगना से मिलने की इच्छा: दक्षिण अमेरिका की नतालिया तीन सप्ताह पहले पुष्कर आईं. दोस्त से सुना था कालबेलिया नृत्य, जिसने उन्हें सिखाया भी, तब से सीखने की ललक थी. अब कालबेलिया उनका पहला प्यार है, एनर्जी देता है. नतालिया हेमंत से कालबेलिया और कथक सीख रही हैं. वे इसे पेशा बनाना चाहती हैं. इसी तरह साउथ अमेरिका की क्लॉउडिया भी अप्रैल से डांस सीख रही हैं. 6 साल पहले पुष्कर में कालबेलिया जनजाति देखकर प्रभावित हुईं. उन्हें हेमंत के बारे में पता चला. उनका सपना मशहूर गुलाबो से मिलने और परफॉर्म करने का है.

फ्रांस से आए एक और शिष्य यानु बताते है कि "मुझे कालबेलिया काफी पसंद है. मेरा मानना है कि डांस स्त्री और पुरुषों के लिए अलग-अलग नहीं, बल्कि सबके लिए होता है. मुझे कालबेलिया डांस करना पसंद है. इस डांस से मुझे एनर्जी मिलती है. मैं मशहूर कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो के बारे में नहीं जानता, लेकिन उनसे मिलना जरूर पसंद करूंगा. उन्होंने बताया कि वह खुद योगा टीचर हैं. कालबेलिया डांस में योगा भी है. इसको करने में काफी एनर्जी लगती है.

