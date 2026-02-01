ETV Bharat / state

पूर्वजों की परंपरा और पिता की वसीयत के अनुसार कन्याओं के विवाह में सहयोग की निभा रहे रवायत

बिन्नाणी परिवार की ओर से कन्याओं को 23 से ज्यादा आइटम दिए जा रहे हैं, जिनमें चांदी के आभूषण, खाद्य सामग्री, बर्तन शामिल हैं.

बिन्नाणी परिवार की ओर से कन्याओं को 23 से ज्यादा आइटम दिए जा रहे हैं
बिन्नाणी परिवार की ओर से कन्याओं को 23 से ज्यादा आइटम दिए जा रहे हैं (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 1, 2026 at 6:56 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर : बीकानेर में होने वाले पुष्करणा सावे में जरूरतमंद कन्याओं के लिए सहयोग करने की परंपरा को एक परिवार पिछले 132 साल से निभा रहा है. खास बात यह है कि अपने परिवार के बुजुर्गों की ओर से शुरू की गई इस सहयोग की परंपरा को आगे निरंतर रखने के लिए परिवार के ही सदस्य ने वसीयत में इसका जिक्र किया. अब अपने पिता की वसीयत में दिए निर्देशों की पालना के लिए पुत्र उस परंपरा को जारी रख रहे हैं.

याद कर भावुक हुए : रामगोपाल बिन्नाणी के स्व. दादा मेघराज बिन्नाणी के आदेश पर स्व. पिता बुलाकी दास बिन्नाणी ने अपनी वसीयत में तीन पुत्रों को अलग-अलग सामाजिक सरोकार व धार्मिक कार्य करने का उल्लेख किया. इसमें एक पुत्र रामगोपाल को पुष्करणा सामूहिक विवाह समारोह के दौरान जरूरतमंद कन्याओं को हजारों रुपए के सामान की मदद करने के लिए कहा गया था. हालांकि, वसीयत में लिखे अनुसार एक लाख रुपए इसके लिए अलग रखे गए और बैंक से उससे मिलने वाले ब्याज की राशि से यह शुरू करने की बात की गई.

बीकानेर में एक परिवार निभा रहा खास परंपरा. (ETV Bharat Bikaner)

पढे़ं. 11 आवासनियों को मिले जीवनसाथी : सीएम ने दिया आशीर्वाद, बोले- समाज को मिलेगी सकारात्मक दिशा

रामगोपाल ने बताया कि 2008 से पहले पिताजी हमारे पूर्वजों की ओर से शुरू की गई सहयोग और परंपरा निभा रहे थे. 2008 के बाद में उनके निधन के बाद उनकी वसीयत में दिए निर्देशों की पालना के अनुरूप यह काम कर रहे हैं. अब इसमें उनके साथ कई और लोग भी सहयोगी के रूप में जुड़ गए हैं, हालांकि, जब उनसे सवाल किया गया कि वसीयत में जिक्र अनुसार एक कन्या की सहयोग जितना सामान भी उस राशि से नहीं आता तो रामगोपाल ने कहा कि पिताजी का आदेश था और सब लोग सहयोग कर रहे हैं इसलिए यह परंपरा चालू है.

बिन्नाणी परिवार की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन
बिन्नाणी परिवार की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें. बीकानेर में 400 साल पुरानी परंपरा, पुष्करणा समाज के सामूहिक विवाह का मुहूर्त निकला

कन्या के सहयोग में दिए जाने वाले सामान
कन्या के सहयोग में दिए जाने वाले सामान (ETV Bharat Bikaner)

दो भाइयों के लिए अलग आदेश : रामगोपाल कहते हैं कि उनसे बड़े भाई और छोटे भाई के लिए भी वसीयत में पिताजी ने धार्मिक कार्यों में सहयोग के लिए जिक्र किया था. इसमें एक भाई को श्रावणी कर्म और दूसरे को कबूतर और दूसरे पक्षियों को नियमित चुग्गा खिलाने का जिक्र था. इसके लिए भी उन्होंने राशि अलग से रखी. इस राशि से वह कार्यक्रम नियमित करना संभव नहीं है, लेकिन दोनों भाइयों के परिवार परंपरा नियमित कर रहे हैं. अब कई लोग इस मुहिम में जुट गए हैं. श्री कृष्ण सिंगी कहते हैं कि देने वाले भगवान हैं और सब उनकी कृपा से हो रहा है.

विवाह समारोह में कन्या को दिए जाने वाले बर्तन
विवाह समारोह में कन्या को दिए जाने वाले बर्तन (ETV Bharat Bikaner)

पढे़ं. सामूहिक विवाह सम्मेलन में 15 जोड़ों का विवाह, बालाजी मंदिर पीठाधीश्वर ने सीएम को बताया उदारवादी

कन्या को दी जाएगी खाद्य सामग्री
कन्या को दी जाएगी खाद्य सामग्री (ETV Bharat Bikaner)

बीकानेर में पुष्करणा समाज के होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में सैकड़ों कन्याओं का एक ही दिन में विवाह होता है. इस बार 10 फरवरी को सामूहिक विवाह आयोजित होगा. सामूहिक विवाह की खास बात यह है कि यहां एक पंडाल में नहीं बल्कि पूरे शहर को एक परकोटा मानते हुए सरकार ने भी इसे सामूहिक विभाग की श्रेणी में शामिल किया है. बिन्नाणी परिवार की ओर से सहयोग में दिए जाने वाले सामान में 23 से ज्यादा आइटम हैं, जिनमें चांदी के आभूषण के अलावा खाद्य सामग्री, बर्तन शामिल हैं.

TAGGED:

MASS MARRIAGE TRADITION IN BIKANER
MASS MARRIAGE BY BINNANI FAMILY
पुष्करणा सामूहिक विवाह समारोह
PUSHKARNA MASS MARRIAGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.