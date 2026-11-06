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पुष्कर में तीर्थ पुरोहित सदियों से सहेज रहे दिवंगत आत्माओं की जानकारी, दीपावली पर करते है पोथियों का पूजन

पुष्कर तीर्थ पुरोहित ( ईटीवी भारत अजमेर )

अजमेर : सतयुग के तीर्थ पुष्कर में दिवंगत लोगों की जानकारी पोथियों में सहेज कर रखने की 350 बरस से भी अधिक प्राचीन परंपरा है. हालांकि, वक्त के साथ अब कुछ ही तीर्थ पुरोहित इस परंपरा को निभा रहे हैं. एक समय था जब अपनी वंशावली जानने के लिए तीर्थ पुरोहितों के पास जाया करते थे. आज भी देश और प्रदेश से कई लोग तीर्थ पुरोहितों से उनके वंशजों के बारे में जानकारी लेने आते हैं. इन पोथियों में दिवंगत के अलावा तीर्थ दर्शन को आने वाले लोगों के नाम भी उनके परिवार के साथ दर्ज किए जाते हैं. खास बात यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजी जा रही इन पोथियों की पूजा दिवाली पर जाती है.