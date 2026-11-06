पुष्कर में तीर्थ पुरोहित सदियों से सहेज रहे दिवंगत आत्माओं की जानकारी, दीपावली पर करते है पोथियों का पूजन
इन पोथियों में दिवंगत के अलावा तीर्थ दर्शन को आने वाले लोगों के नाम भी उनके परिवार के साथ दर्ज किए जाते हैं.
Published : November 6, 2026 at 5:26 PM IST
अजमेर : सतयुग के तीर्थ पुष्कर में दिवंगत लोगों की जानकारी पोथियों में सहेज कर रखने की 350 बरस से भी अधिक प्राचीन परंपरा है. हालांकि, वक्त के साथ अब कुछ ही तीर्थ पुरोहित इस परंपरा को निभा रहे हैं. एक समय था जब अपनी वंशावली जानने के लिए तीर्थ पुरोहितों के पास जाया करते थे. आज भी देश और प्रदेश से कई लोग तीर्थ पुरोहितों से उनके वंशजों के बारे में जानकारी लेने आते हैं. इन पोथियों में दिवंगत के अलावा तीर्थ दर्शन को आने वाले लोगों के नाम भी उनके परिवार के साथ दर्ज किए जाते हैं. खास बात यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी सहेजी जा रही इन पोथियों की पूजा दिवाली पर जाती है.
जगत पिता ब्रह्मा का विश्व में एक मात्र मंदिर पुष्कर में है. यहां ब्रह्म सरोवर है, जिसमें तीर्थराज गुरु पुष्कर का वास है. नारायण रूपी सरोवर के जल में स्नान, पूजन और पूर्वजों की आत्मशांति के लिए श्राद्ध कर्म होते हैं. सतयुग के तीर्थ पुष्कर में सदियों से देश के कोने-कोने से श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा. तीर्थ दर्शन और दिवंगत की शांति के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का व्यक्तिगत रिकॉर्ड यहां कई सदियों से तीर्थ पुरोहितों के पास सुरक्षित है. यहां राजा रजवाड़ों से लेकर आम तीर्थ यात्रियों के पूर्वजों का ब्यौरा तीर्थ पुरोहितों ने अपनी पोथियों में सहज कर रखा है. यहां अतीत का एक तरह का खजाना है, जो हर जाति समाज का है. यहां देश और प्रदेश के सभी जिलों में अलग-अलग जाति समाज के दिवंगत आत्माओं का रिकॉर्ड है.
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पोथियों में नाम दर्ज करने का क्रम टूट गया : तीर्थ करने आने वाले के परिवार की वंशावली भी स्थान के साथ पोथियों में सुरक्षित है. यहां हर तीर्थ पुरोहित के अलग-अलग क्षेत्र, जाति-समाज की जजमानी है. मसलन जो जिस क्षेत्र का है वह उसी तीर्थ पुरोहित के पास जाएगा. हालांकि, वक्त के साथ अब इन पोथियों में नाम दर्ज करने का क्रम टूट गया है. इसका बड़ा कारण है कि श्रद्धालु अब पुष्कर में रुकते नहीं हैं. वहीं, अधिकांश तीर्थ यात्रियों को उनके तीर्थ पुरोहित के बारे में जानकारी भी नहीं है. श्रद्धालु तीर्थ करने और अपने दिवंगत पूर्वजों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करवाते और जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन करके लौट जाते हैं, इसलिए पोथियों में अब नाम दर्ज कम हो रहे हैं. हालांकि, इसके बावजूद आज भी पुष्कर के कई तीर्थ पुरोहित इन पोथियों को अपनी आजीविका का महत्वपूर्ण साधन श्रद्धा के साथ सुरक्षित रखे हुए हैं.
पोथियों में दर्ज दिवंगत आत्माओं का रिकॉर्ड : तीर्थ पुरोहित पंडित चंद्रशेखर गौड़ बताते हैं कि आने वाले तीर्थ यात्रियों की जानकारी पोथियों में दर्ज करने के पीछे मकसद यही था उनकी वंशावली की जानकारी सुरक्षित रहे. अगर किसी श्रद्धालु को अपने पूर्वजों की वंशावली को जानना है तो वह तीर्थ पुरोहित के पास आता है और तीर्थ पुरोहित पोथियों में देखकर बताते हैं उनके पूर्वज के नाम और वे कहां रहते थे और उसके बाद के वंशज कहां जाकर बस गए. किस पूर्वज के परिवार में कौन-कौन थे, पूर्वज किस व्यवसाय से जुड़े थे. उनका कहना है कि यह साल या दो साल का रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास 350 बरस का रिकॉर्ड है. इससे पहले उनके पूर्वज भोजपत्र पर लिख रिकॉर्ड रखा करते थे. समय के साथ भोजपत्र खराब हो गए और कुछ चोरी भी हो गए.
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लक्ष्मी पूजन से पहले इस पोथियों का पूजन : पंडित गौड़ बताते हैं कि उनके पास सीकर रियासत के रजवाड़ों और प्रदेश के कई क्षेत्र में कई जाति समाज के दिवंगत आत्माओं की जानकारी पोथियों में सुरक्षित है. कई रजवाड़ों के राजा महाराजा अपने साथ कई लोगों के साथ पुष्कर आते हैं. यहां वे धार्मिक अनुष्ठान करवाते थे और तीर्थ पुरोहितों को संपत्तियां दान करते थे. दान की गई संपत्तियों की जानकारी भी इन पोथियों में दर्ज है. यह पोथियां उनके लिए विरासत का खजाना हैं. इन पोथियों के प्रति उनमें श्रद्धा है. दीपावली से पहले इन पोथियों की ठीक से सफाई की जाती है. दीपावली पर लक्ष्मी पूजन से पहले इस पोथियों का पूजन किया जाता है. पोथियों में दर्ज दिवंगतों की आत्मशांति के लिए प्रार्थना की जाती है. साथ ही दिवंगतों के जीवित वंशजों की खुशहाली और समृद्धि की कामना भी की जाती है.
पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज रहे हैं पोथियां : तीर्थ पुरोहित पंडित मधुसुदन पाराशर बताते हैं कि एक जमाना था जब तीर्थ पुरोहितों की पोथियां काफी मायने रखती थी. संपत्ति विवादों में वंशावली के लिए कई लोग तीर्थ पुरोहितों से अपने पूर्वजों की जानकारी लेकर जाते थे, जिसे कोर्ट भी स्वीकार करती थी. अब वह व्यवस्था बंद हो गई है. हालांकि, आज भी श्रद्धालु तीर्थ पुरोहितों को मानते हैं. उन्होंने बताया कि उनके पास 300 बरस प्राचीन पोथियां हैं. उदयपुर में महाराणा प्रताप के वंशजों के वे पैतृक तीर्थ पुरोहित हैं. पोथियों में उनकी जानकारी भी लिखी जाती है, जो अपने दिवंगत आत्मा के अस्थि विसर्जन या श्राद्ध कर्म के लिए पुष्कर आते हैं.
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दिवंगत आत्माओं का रिकॉर्ड सहेज कर रखा : उन्होंने बताया कि एक समय था जब अस्थि विसर्जन के लिए लोग हरिद्वार नहीं जा पाते थे, तब वे यहां अस्थि विसर्जन किया करते थे. उन्होंने बताया कि दिवंगत आत्माओं का रिकॉर्ड यहां सहेज कर रखा जाता है. इन पोथियों में श्रद्धालु भी श्रद्धा रखते हैं. यह पोथियां ही नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी तीर्थ पुरोहितों के लिए आजीविका भी है. दीपावली पर व्यापारी बही खातों और धन की पूजा करते हैं. इसी प्रकार तीर्थ पुरोहित अपनी पोथियों की पूजा करते हैं. साथ ही दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए प्रार्थना करने के साथ-साथ उनके जीवित वंशजों की सुख समृद्धि के लिए भी प्रार्थना की जाती है.
आम और खास सभी के पूर्वजों की पोथियों में है वंशावली : तीर्थ पुरोहित पंडित पुखराज घीसालाल दुबे बताते हैं कि सतयुग का तीर्थ और जगत पिता ब्रह्मा का एक मात्र स्थान होने के नाते यहां देशभर से हर आम और खास आते रहे हैं. कई पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री भी यहां आ चुके हैं. आजादी से पहले विभिन्न रियासतों के राजा महाराजा, विभिन्न मठों के जगतगुरू, संत भी आते रहे हैं. पंडित दुबे ने बताया कि वे उनके पूर्वज रामानुज संप्रदाय के तीर्थ पुरोहित हैं. यहां पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी यहां आ चुके हैं.
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इसी तरह एचडी देवगौड़ा, वेंकटरमन, रामनाथ कोविंद, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, वीरप्पा मोइली, रामानुजाचार्य जगतगुरु चिन्ना जियर स्वामी, टोटाद्री मैथ के महंत स्वामी जगतगुरु नागोनेरी स्वामी, उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, राजेश पायलट, चंद्रशेखर राव समेत कई बड़ी हस्तियां पुष्कर तीर्थ करने आ चुकी हैं. उन्होंने बताया कि इन हस्तियों को ही नहीं आम श्रद्धालुओं को भी तीर्थ पुरोहित श्राद्ध कर्म और पवित्र सरोवर का पूजन करवाते हैं. पंडित दुबे ने बताया कि उनके पास 500 बरस से भी अधिक पुराना दिवंगत आत्माओं का रिकॉर्ड है. देशभर से कई लोग उनके पास अपने वंश की नामावली की जानकारी लेने के लिए आते हैं. यह पोथियां नहीं यह विरासत से मिली जिम्मेदारी है, जिसे सहेजना और आगे बढ़ाना तीर्थ पुरोहितों की जिम्मेदारी है.