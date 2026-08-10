बड़ा फैसला : चारागाह भूमि पर नहीं बनेंगे फार्म हाउस और रिसोर्ट, हाई कोर्ट का निर्णय प्रदेश भर में होगा लागू
पुष्कर के पेराफेरी गांव की हजार बीघा चारागाह भूमि को लेकर कोर्ट का अहम निर्णय, जो पूरे प्रदेश में लागू होगा. जानिए पूरा मामला...
Published : August 10, 2026 at 5:31 PM IST
अजमेर: तीर्थ नगरी पुष्कर के आसपास पेराफेरी ग्रामीण क्षेत्रों के आधा दर्जन गांव की चरागाह और सरकारी भूमि को अजमेर विकास प्राधिकरण को स्थानांतरित करने के कलेक्टर के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. फार्म हाउस, होटल और रिसोर्ट के लिए जमीन अब गौ वंश के चरने की जगह नहीं दी जाएगी.
अजमेर जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और याचिकाकर्ता अशोक सिंह रावत ने बताया कि अजमेर जिला कलेक्टर ने पुष्कर क्षेत्र के पेराफेरी के तिलोरा, गोयला, कानस, नेडलिया आदि आधा दर्जन गांवों की करीब हजार बीघा चारागाह और सरकारी भूमि को अजमेर विकास प्राधिकरण को स्थानांतरित करने के आदेश दिए थे. अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से कानस गांव में कलेक्टर की ओर से स्थानांतरित भूमि पर फार्म हाउस के लिए भूमि आवंटन करने और रिसोर्ट के लिए योजना बनाई है.
जबकि भूमि पर ग्रामीणों के पशुओं के बाड़े बने हुए थे. अदालत की ओर से इन पशुओं के बाड़े को हटाने की कार्रवाई की गई. चरागाह का भूमि पर यह योजना लाई गई है. जबकि ग्राम पंचायत से कोई एनओसी नहीं ली गई है.
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चारागाह भूमि के लिए प्रदेशभर में लागू होगा हाई कोर्ट का यह आदेश : रावत ने बताया कि गांव के चरागाह और सरकारी भूमि को मनमानी कीमत पर बेचने की यह योजना अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से बनाई गई थी. इस योजना से होने वाली आय भी ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भी लगाई जा रही थी. जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने बताया कि प्रशासन और राज्य सरकार को कई बार लिखित में चला गया और सरकारी भूमि को अजमेर विकास प्राधिकरण से मुक्त करने के लिए मांग भी की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया. लिहाजा, जनहित याचिका लगाकर अदालत की शरण देनी पड़ी. राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई गई.
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कोर्ट ने जनहित याचिका में निर्णय दिया है जिसमें कोर्ट ने अजमेर विकास प्राधिकरण को कहा है कि भूखंड का हस्तांतरण ना करें. कोर्ट ने कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी है. रावत ने कहा कि जब-जब सरकार और प्रशासन आमजन की नहीं सुनता है, तब न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है. कोर्ट का यह आदेश समूचे प्रदेश में लागू होगा, जिसमें चरागाह भूमि पर किसी प्रकार की व्यावसायिक योजना नहीं बनाने के लिए रोक लगाई गई है. वकील विवेक पाराशर और जावेद की ओर से यह जनहित याचिका लगाई गई थी.