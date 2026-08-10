ETV Bharat / state

बड़ा फैसला : चारागाह भूमि पर नहीं बनेंगे फार्म हाउस और रिसोर्ट, हाई कोर्ट का निर्णय प्रदेश भर में होगा लागू

पुष्कर के पेराफेरी गांव की हजार बीघा चारागाह भूमि को लेकर कोर्ट का अहम निर्णय, जो पूरे प्रदेश में लागू होगा. जानिए पूरा मामला...

High Court on Pasture Land
हाईकोर्ट के निर्णय की जानकारी देते अशोक सिंह रावत (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 10, 2026 at 5:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: तीर्थ नगरी पुष्कर के आसपास पेराफेरी ग्रामीण क्षेत्रों के आधा दर्जन गांव की चरागाह और सरकारी भूमि को अजमेर विकास प्राधिकरण को स्थानांतरित करने के कलेक्टर के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. फार्म हाउस, होटल और रिसोर्ट के लिए जमीन अब गौ वंश के चरने की जगह नहीं दी जाएगी.

अजमेर जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और याचिकाकर्ता अशोक सिंह रावत ने बताया कि अजमेर जिला कलेक्टर ने पुष्कर क्षेत्र के पेराफेरी के तिलोरा, गोयला, कानस, नेडलिया आदि आधा दर्जन गांवों की करीब हजार बीघा चारागाह और सरकारी भूमि को अजमेर विकास प्राधिकरण को स्थानांतरित करने के आदेश दिए थे. अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से कानस गांव में कलेक्टर की ओर से स्थानांतरित भूमि पर फार्म हाउस के लिए भूमि आवंटन करने और रिसोर्ट के लिए योजना बनाई है.

याचिकाकर्ता ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

जबकि भूमि पर ग्रामीणों के पशुओं के बाड़े बने हुए थे. अदालत की ओर से इन पशुओं के बाड़े को हटाने की कार्रवाई की गई. चरागाह का भूमि पर यह योजना लाई गई है. जबकि ग्राम पंचायत से कोई एनओसी नहीं ली गई है.

पढ़ें : चारागाह भूमि पर कर दी अफीम की बुवाई, 22 क्विंटल फसल सहित आरोपी गिरफ्तार

चारागाह भूमि के लिए प्रदेशभर में लागू होगा हाई कोर्ट का यह आदेश : रावत ने बताया कि गांव के चरागाह और सरकारी भूमि को मनमानी कीमत पर बेचने की यह योजना अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से बनाई गई थी. इस योजना से होने वाली आय भी ग्रामीण क्षेत्र के विकास में भी लगाई जा रही थी. जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने बताया कि प्रशासन और राज्य सरकार को कई बार लिखित में चला गया और सरकारी भूमि को अजमेर विकास प्राधिकरण से मुक्त करने के लिए मांग भी की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया. लिहाजा, जनहित याचिका लगाकर अदालत की शरण देनी पड़ी. राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई गई.

पढ़ें : भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 100 बीघा चरागाह भूमि को कराया मुक्त

कोर्ट ने जनहित याचिका में निर्णय दिया है जिसमें कोर्ट ने अजमेर विकास प्राधिकरण को कहा है कि भूखंड का हस्तांतरण ना करें. कोर्ट ने कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी है. रावत ने कहा कि जब-जब सरकार और प्रशासन आमजन की नहीं सुनता है, तब न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है. कोर्ट का यह आदेश समूचे प्रदेश में लागू होगा, जिसमें चरागाह भूमि पर किसी प्रकार की व्यावसायिक योजना नहीं बनाने के लिए रोक लगाई गई है. वकील विवेक पाराशर और जावेद की ओर से यह जनहित याचिका लगाई गई थी.

TAGGED:

HIGH COURT ON PASTURE LAND
PUSHKAR PERIPHERY VILLAGES
FARM HOUSES AND RESORTS
अजमेर विकास प्राधिकरण
PUSHKAR PASTURE LAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.