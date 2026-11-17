पुष्कर पशु मेला 2026: मेले में भड़का विशाल मुर्रा भैंसा, खूंटा तोड़कर भागा, रस्सी छुड़ाकर बरपाया कहर, घोड़े को उठाकर पटका
बेकाबू भैंसा खुद थक गया, तब जाकर उसका मालिक ने उसे काबू कर पाया. हालांकि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.
Published : November 17, 2026 at 3:19 PM IST
अजमेर: विश्व विख्यात पुष्कर पशु मेले में एक भैंसे के भड़कने से हड़कंप मच गया. भैंसे के गुस्से का शिकार होने से बचने के लिए लोग इधर-उधर भागते हुए नजर आए. भागता हुआ गुस्साया भैंसा जिधर से गुजरा वहीं पर कहर बरपाता निकल गया. गनीमत रही कि कोई जनहानि या किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई, लेकिन भैंसे ने कई दुपहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया. इतना ही नहीं भैंसे ने एक घोड़े को उठाकर पटक दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.
अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2026 में देश के कई राज्यों से पशु आए हैं. पशुपालक मेले में अपने पशुओं की नुमाइश कर रहे हैं. मेले में पशुओं को देखने के लिए लोगों की भीड़ आ रही है. इस कारण कई पशु असहज हो रहे हैं. मेले में आया एक मुर्रा नस्ल का भैंसा लोगों की आवाजाही को देख इतना भड़क गया कि उसने खूंटा तोड़ लिया. उसको काबू करने के लिए जब उसके गले से बंधी रस्सी मालिक ने पकड़ी तो वह भी छुड़ाकर भैंसा भाग गया.
बेकाबू हुए भैंसे ने मार्ग में आने वाले कई दुपहिया वाहनों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया. गुस्साए भैंसे ने एक घोड़े को उठाकर पटक दिया. दूसरा एक और घोड़ा भी भैंसे के गुस्से का शिकार होने जा रहा था, लेकिन वह समय पर चेत गया और भैंसे के प्रहार से उसने खुद को बचा लिया. अजमेर पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ नवीन परिहार ने बताया कि पशुपालक भैंसे का प्रचार करने के लिए उसे मेला क्षेत्र में घुमा रहा था. इस दौरान भैंसा खुद को असुरक्षित समझते हुए भड़क गया. इसी स्थिति में विभाग के कार्मिक नींद का इंजेक्शन तैयार रखते है, लेकिन भैंसा इतना भड़का था कि वह किसी के हाथ नहीं आया. मेला क्षेत्र से बाहर जाकर ही वह शांत हुआ. तब मालिक ने उस पर काबू पा लिया. पशुपालक को पाबंद किया गया है कि वह मेला क्षेत्र में पशुओं को न घूमाएं उन्हें निर्धारित स्थान पर सुरक्षित रखें.
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