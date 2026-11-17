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पुष्कर पशु मेला 2026: मेले में भड़का विशाल मुर्रा भैंसा, खूंटा तोड़कर भागा, रस्सी छुड़ाकर बरपाया कहर, घोड़े को उठाकर पटका

मेले में भड़का भैंसा ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: विश्व विख्यात पुष्कर पशु मेले में एक भैंसे के भड़कने से हड़कंप मच गया. भैंसे के गुस्से का शिकार होने से बचने के लिए लोग इधर-उधर भागते हुए नजर आए. भागता हुआ गुस्साया भैंसा जिधर से गुजरा वहीं पर कहर बरपाता निकल गया. गनीमत रही कि कोई जनहानि या किसी व्यक्ति को चोट नहीं आई, लेकिन भैंसे ने कई दुपहिया वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया. इतना ही नहीं भैंसे ने एक घोड़े को उठाकर पटक दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2026 में देश के कई राज्यों से पशु आए हैं. पशुपालक मेले में अपने पशुओं की नुमाइश कर रहे हैं. मेले में पशुओं को देखने के लिए लोगों की भीड़ आ रही है. इस कारण कई पशु असहज हो रहे हैं. मेले में आया एक मुर्रा नस्ल का भैंसा लोगों की आवाजाही को देख इतना भड़क गया कि उसने खूंटा तोड़ लिया. उसको काबू करने के लिए जब उसके गले से बंधी रस्सी मालिक ने पकड़ी तो वह भी छुड़ाकर भैंसा भाग गया.