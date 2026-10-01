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पुष्कर पशु मेला 2026: 520 अस्थाई भूखंड के लिए पशुपालक 7 से कर सकेंगे आवेदन, यह रहेगी प्रकिया

पुष्कर पशु मेले में ऊंट पालकों के लिए G, H, I, J सेक्टर की भूमि आवंटित की गई है.

Livestock herders leading camels at the Pushkar Animal Fair
पुष्कर पशु मेला में ऊंटों को ले जाते पशुपालक (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 1, 2026 at 4:29 PM IST

4 Min Read
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अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 10 नवंबर से शुरू होकर 26 नवंबर को संपन्न होगा. मेले की अंतरराष्ट्रीय ख्याति को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. वहीं मेले में होने वाली प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम की भी तिथिवार तैयारी की जा रही है. देश के कोने-कोने से पशु मेले में आने वाले पशुपालकों के लिए नए सिरे से भूखंड आवंटन को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं. पशुपालकों को अस्थाई भूखंड आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

7 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन : जिला पशुपालन विभाग में अधिकारी डॉ श्रीकांत कोड़वे ने बताया कि पशु मेला स्थल के बीच में से नया रोड बनाए जाने के कारण भूखंड को लेकर की गई पुरानी व्यवस्था गड़बड़ा गई है. लिहाजा पशुपालकों के लिए भूखंड को लेकर नई व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि लगभग 520 भूखंड पशुपालकों के लिए होंगे. इनमें 50x500 और 50x100 फुट की साइज के भूखंड हैं. इसके लिए अजमेर विकास प्राधिकरण के सहयोग से पोर्टल तैयार करवाया जा रहा है, जिसको जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा. संभवया 7 अक्टूबर से पशुपालक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

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लॉटरी के माध्यम से होगा आवंटन : डॉ कोडवे ने बताया कि पशुपालक को उसका नाम, आधार कार्ड, पशुओं की संख्या, पशु ऑन का हेल्थ चेकअप करते हुए चिकित्सक की फोटो और चिकित्सा का बनाया हुआ हेल्थ सर्टिफिकेट भी आवेदन के साथ अपलोड करना होगा. पशुओं की संख्या के आधार पर पशुपालक को छोटे और बड़े भूखंड का अस्थाई रूप से आवेदन की तिथि से 15 दिन बाद लॉटरी के माध्यम से आवंटन होगा. उन्होंने बताया कि लॉटरी प्रक्रिया से पहले सभी आवेदन की बारीकी से जांच होगी. आवेदन में गलत जानकारी या त्रुटि रहती है, तो आवेदन को निरस्त करके पशुपालक को सूचना भी दी जाएगी. पशुओं के लिए आवंटित किए जाने वाले भूखंडों को A से K तक सेक्टर बनाकर विभक्त किया गया है.

Horses at the Pushkar Animal Fair
पुष्कर पशु मेले में घोड़े (ETV Bharat File Photo)

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ये सेक्टर ऊंट पालकों के लिए लिए रहेगा आरक्षित : उन्होंने बताया कि ऊंट पालक सामूहिक रूप से रहना ही पसंद करते हैं. इसलिए प्लॉट आवंटन के लिए वह आवेदन नहीं करते हैं. ऊंट पालकों के लिए G, H, I, J सेक्टर की भूमि आवंटित की गई है. जहां ऊंट पालक सामूहिक रूप से रह सकेंगे. उनके लिए बिजली, पानी की व्यवस्था भी की जा रही है. ऊंटों को पानी पिलाने के लिए नई खेलियों का निर्माण भी करवाया जा रहा है. डॉ कोड़वे ने बताया कि पुष्कर पशु मेले में गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, तेलंगना समेत कई राज्यों के जिलों से पशुपालक अपने पशुओं के साथ पुष्कर आते हैं. जबकि ज्यादातर ऊंट पालक, जालोर, श्रीगंगानगर, बीकानेर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर आदि क्षेत्र से अजमेर आते हैं.

Water arrangements made for camels at the fair
मेले में ऊंटों के लिए की गई पानी की व्यवस्था (ETV Bharat File Photo)

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पशु मेला 10 से 26 नवंबर तक : जिला पशुपालन अधिकारी डॉ श्रीकांत कोड़वे ने बताया कि 12 नवंबर को पशुपालन विभाग की ओर से पुष्कर आने वाले सभी मार्गों पर 12 चौकियां स्थापित की जाएंगी. 17 नवंबर को मेले का विधिवत ध्वजारोहण के साथ आगाज होगा. 17 से 23 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम, 20 नवंबर को विकास और गिर गाय प्रदर्शनी, 20 से 23 नवंबर को पशुओं से संबंधित प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी. 24 नवंबर को पुरस्कार वितरण समारोह और 26 नवंबर को मेले का विधिवत समापन होगा.

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