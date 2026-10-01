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पुष्कर पशु मेला 2026: 520 अस्थाई भूखंड के लिए पशुपालक 7 से कर सकेंगे आवेदन, यह रहेगी प्रकिया

पुष्कर पशु मेला में ऊंटों को ले जाते पशुपालक ( ETV Bharat File Photo )

अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 10 नवंबर से शुरू होकर 26 नवंबर को संपन्न होगा. मेले की अंतरराष्ट्रीय ख्याति को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. वहीं मेले में होने वाली प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम की भी तिथिवार तैयारी की जा रही है. देश के कोने-कोने से पशु मेले में आने वाले पशुपालकों के लिए नए सिरे से भूखंड आवंटन को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं. पशुपालकों को अस्थाई भूखंड आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.