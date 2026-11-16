ETV Bharat / state

पुष्कर मेले में आया 36 इंच का ‘भालू’, 14 इंच की गाय देती है 3 लीटर दूध

मात्र 14 इंच ऊंची पुंगनूर गाय ( ETV Bharat Pushkar )

अजमेर: अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में देशभर से पशुपालकों के आने का सिलसिला जारी है. मेले में इस बार ऊंचे कद के मारवाड़ी नस्ल के घोड़े जहां लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. वहीं, विदेशी नस्ल का पौनी घोड़ा भी सबकी नजरों में छाया हुआ है. अपने छोटे कद की वजह से पौनी घोड़ा मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. लोग दूर-दूर से इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं. इसी तरह मेले में आई छोटे कद की गाय भी लोगों को खूब लुभा रही है. छोटे कद के इन पशुओं को देखकर लोग हैरान हैं और उनके साथ पशु मेले की याद के तौर पर फोटो खिंचवा रहे हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक में इन नन्हे पशुओं को लेकर खास उत्साह देखने को मिल रहा है.

पुष्कर पहुंचा 36 इंच का ‘भालू’: जयपुर से आए पशुपालक अभिनव तिवारी ने बताया- इस बार भी वह छोटे कद के पशुओं के साथ पुष्कर के पशु मेले में पहुंचे हैं.उनके पास 15 छोटे कद की गायें और एक काला घोड़ा है. वह 2013 से पुष्कर मेले में घोड़े लेकर आ रहे हैं, जबकि पिछले 3 वर्षों से छोटे कद की गाय भी ला रहे हैं. इस बार उनके पास विदेशी नस्ल का शेटलैंड पौनी काला घोड़ा है, जिसका कद मात्र 36 इंच है. लंबी पूंछ और गर्दन पर घने लंबे बालों वाले इस घोड़े का काला रंग देखकर मालिक ने इसका नाम ‘भालू’ रखा है. तिवारी ने बताया कि मेले में ऊंचे कद के घोड़े तो काफी आए हैं, लेकिन इतने छोटे कद का घोड़ा पहला है. स्कॉटलैंड के शेटलैंड द्वीप पर पाए जाने वाले इन घोड़ों का उपयोग पहले कृषि कार्यों और परिवहन में किया जाता था.