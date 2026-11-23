Pushkar Mela 2026: मेले में कुश्ती दंगल का रोमांच, देसी-विदेशी पर्यटकों ने आजमाया दम
अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 में दो दिवसीय कुश्ती दंगल का शुभारंभ मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किया.
Published : November 23, 2026 at 5:07 PM IST
अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 में पर्यटन विभाग और राजस्थान कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय कुश्ती दंगल का आयोजन मेला स्टेडियम में किया जा रहा है. कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन देसी और विदेशी पर्यटकों की अलग-अलग कैटेगरी में रोमांचक मुकाबले आयोजित हुए. इस भव्य प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किया.
पुष्कर मेले में आयोजित हो रहा यह कुश्ती दंगल मेले में आने वाले लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. मेला स्टेडियम में चल रही इस दो दिवसीय प्रतियोगिता के मुकाबलों को लेकर देसी और विदेशी पर्यटकों में जबरदस्त रोमांच और उत्साह देखने को मिल रहा है. राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष राजीव दत्ता ने बताया कि राजस्थान कुश्ती संघ और पर्यटन विभाग आपसी समन्वय से प्रदेश के सभी बड़े मेलों में दंगल का आयोजन करते हैं.
इसे भी पढ़ें- पुष्कर मेला 2026 : बॉलीवुड नाइट में गायक अमित मिश्रा ने बिखेरा सुरों का जादू, देर रात तक झूमे दर्शक
पहलवानों को आकर्षक इनाम: राजीव दत्ता ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय पहलवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान करना है. प्रतियोगिता में विजेता रहने वाले पहलवानों को आकर्षक इनाम देकर प्रोत्साहित भी किया जाता है. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से कई नए और प्रतिभावान पहलवान निकलकर सामने आए हैं. राजस्थान कुश्ती संघ का निरंतर प्रयास है कि कुश्ती के क्षेत्र में प्रदेश की युवा शक्ति आगे बढ़े और देश-विदेश में नाम रोशन करे.
मेले का मुख्य आकर्षण बना दंगल: कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने इस अवसर पर कहा कि राजस्थान कुश्ती संघ ने अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कर मेले की भव्यता और गरिमा को और अधिक बढ़ाया है. मेले में आने वाले हजारों तीर्थयात्री और पर्यटक इन मुकाबलों का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में यहां एकत्रित हो रहे हैं. इस दंगल में भाग लेने के लिए राजस्थान के विभिन्न जिलों के साथ-साथ अन्य राज्यों से भी दिग्गज पहलवान पहुंचे हैं, जिससे प्रतियोगिता के आगामी मुकाबले बेहद कड़े और रोमांचक होने वाले हैं.
इसे भी पढ़ें- पुष्कर मेला 2026: सिर पर मटका लेकर दौड़ी विदेशी महिलाएं, दर्शकों ने जमकर की हौसला अफजाई
इसे भी पढ़ें- पुष्कर मेला 2026 : साफा बांधने में प्रथम रहा मेक्सिको का कपल, जयपुर के कमलेश की मूंछों ने जीती प्रतियोगिता