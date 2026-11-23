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Pushkar Mela 2026: मेले में कुश्ती दंगल का रोमांच, देसी-विदेशी पर्यटकों ने आजमाया दम

पुष्कर मेले में कुश्ती दंगल में शामिल पहलवान ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 में पर्यटन विभाग और राजस्थान कुश्ती संघ के संयुक्त तत्वावधान में दो दिवसीय कुश्ती दंगल का आयोजन मेला स्टेडियम में किया जा रहा है. कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन देसी और विदेशी पर्यटकों की अलग-अलग कैटेगरी में रोमांचक मुकाबले आयोजित हुए. इस भव्य प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने किया.