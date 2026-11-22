पुष्कर मेला 2026: अनवर खान की मखमली आवाज और गुलाबो के कालबेलिया नृत्य पर झूमे देशी-विदेशी सैलानी
पुष्कर मेला की सांस्कृतिक संध्या में पद्मश्री अनवर खान के लोकगीतों और पद्मश्री गुलाबो सपेरा की कालबेलिया नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया.
Published : November 22, 2026 at 11:03 AM IST|
Updated : November 22, 2026 at 11:44 AM IST
अजमेर : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 में शनिवार देर शाम मेला स्टेडियम में आयोजित सांस्कृतिक संध्या ने देशी और विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की समृद्ध लोक कला से रूबरू कराया. इस यादगार शाम के मुख्य आकर्षण रहे राजस्थान के दो अनमोल रत्न पद्मश्री उस्ताद अनवर खान मांगणियार और विश्व प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना पद्मश्री गुलाबो सपेरा. दोनों ही कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया.
अनवर खान के सुरों में डूबा पुष्कर : कार्यक्रम की शुरुआत मांगणियार लोक गायकी के सिरमौर पद्मश्री अनवर खान की मखमली आवाज से हुई. उन्होंने जैसे ही मंच पर कदम रखा और राजस्थान की मिट्टी की खुशबू समेटे 'केसरिया बालम आओ नी, पधारो म्हारे पुष्कर' की तान छेड़ी, पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. इसके बाद उन्होंने मीरा बाई का प्रसिद्ध भजन 'पायो जी मैंने राम रतन धन पायो' सुनाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया. पद्मश्री अनवर खान राजस्थानी लोकगीत, भजन और सूफी कलाम गाते हैं. वे देश में ही नहीं विदेश में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं. मंच से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि इतने देश गए आपको कौन सा देश अच्छा लगता है तब मेरा एक ही जवाब होता है 'सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा'. इसके बाद जब उन्होंने लोक देवता बाबा रामदेव का भजन 'म्हारो हेलो सुनो जी रामा पीर' गाया, तो पंडाल में मौजूद हर श्रोता भाव-विभोर हो गया.
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तीन पीढ़ियों के साथ गुलाबो ने मचाया धमाल: लोक गीतों की इस मधुर श्रृंखला के बाद बारी थी कालबेलिया नृत्य की पर्याय बन चुकीं पद्मश्री गुलाबो सपेरा की. गुलाबो ने अपनी कला के जादू से एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें दुनिया भर में इस नृत्य की रानी कहा जाता है. इस बार की प्रस्तुति बेहद खास रही, क्योंकि गुलाबो मंच पर अकेली नहीं थीं, बल्कि उनके साथ उनकी तीन पीढ़ियां मौजूद थीं. उनकी छोटी बेटी रूपा सपेरा, दो पोतियां और शिष्याओं ने मिलकर जब सपेरा नृत्य की प्रस्तुति दी, तो विदेशी सैलानी भी अपनी जगह से उठकर थिरकने लगे.
पुष्कर की धरती से गुलाबो का रिश्ता बेहद गहरा है, क्योंकि यहीं उनका जन्म हुआ और यहीं से उनकी कला को पंख लगे. पुरानी यादों को ताजा करते हुए गुलाबो ने बताया कि उन्होंने साल 1981 में इसी पुष्कर मेले से अपने नृत्य की शुरुआत की थी. उस दौर में जब पशुपालक मिट्टी के टीलों पर डेरे लगाते थे, तब वे वहां नाचा करती थीं और खुश होकर व्यापारी उन्हें दो-पांच पैसे दे दिया करते थे. आज 170 देशों में अपनी कला का लोहा मनवा चुकीं गुलाबो कहती हैं कि वे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, पुष्कर मेले का बुलावा आते ही दौड़ी चली आती हैं. उन्होंने बताया कि नृत्य के प्रति उन्हें काफी जुनून था और उन्होंने इसके लिए काफी मेहनत भी की. पुष्कर मेले से ही उन्होंने नृत्य की शुरुआत की और उसके बाद उन्होंने पलट कर कभी नहीं देखा.
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'नृत्य करते-करते ही प्राण तन से निकलें' : कला के प्रति गुलाबो का जुनून आज भी वैसा ही है. बातचीत के दौरान उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उनकी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि नृत्य करते-करते ही उनके प्राण तन से निकलें. उन्होंने बताया कि पुष्कर में कालबेलिया नृत्य की क्लासेस शुरू करने का उनका पुराना सपना अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है. वे चाहती हैं कि उनकी बेटियों और पोतियों में भी इस कला के प्रति वैसा ही समर्पण रहे.
वहीं, गुलाबो की सबसे छोटी बेटी रूपा सपेरा ने अपनी मां के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि पहले कालबेलिया समाज में नृत्य की कोई परंपरा नहीं थी. यह उनकी मां की जिद और मेहनत ही थी, जिसने इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई. रूपा ने बताया कि वे खुद को खुशकिस्मत मानती हैं कि उन्हें यह विरासत मिली है और अब इसे सही तरीके से आगे बढ़ाना ही उनका कर्तव्य है. उन्होंने यह भी साझा किया कि नृत्य के दौरान पहने जाने वाले पारंपरिक आभूषणों के साथ जो खास प्रोफेशनल ड्रेस वे पहनती हैं, उसे उनकी मां ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है.
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