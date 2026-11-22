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पुष्कर मेला 2026: अनवर खान की मखमली आवाज और गुलाबो के कालबेलिया नृत्य पर झूमे देशी-विदेशी सैलानी

कालबेलिया नृत्य से मचाया धमाल ( फोटो ईटीवी भारत पुष्कर )

अजमेर : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 में शनिवार देर शाम मेला स्टेडियम में आयोजित सांस्कृतिक संध्या ने देशी और विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की समृद्ध लोक कला से रूबरू कराया. इस यादगार शाम के मुख्य आकर्षण रहे राजस्थान के दो अनमोल रत्न पद्मश्री उस्ताद अनवर खान मांगणियार और विश्व प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना पद्मश्री गुलाबो सपेरा. दोनों ही कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया.