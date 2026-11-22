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पुष्कर मेला 2026: सिर पर मटका लेकर दौड़ी विदेशी महिलाएं, दर्शकों ने जमकर की हौसला अफजाई

मटका लेकर दौड़ती विदेशी और स्वदेशी महिलाएं ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर. अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 में देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए आयोजित की जा रही प्रतियोगिताओं के क्रम में रविवार को मटका दौड़ रेस और म्यूजिकल चेयर रेस का आयोजन हुआ. मेला स्टेडियम में आयोजित इन प्रतियोगिताओं में पर्यटकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. मटका दौड़ में गौरी मेम सिर पर जल से भरा मटका लेकर देसी पर्यटकों के साथ दौड़ीं.

संतुलन साधते हुए मटका लेकर दौड़ती प्रतिभागियों को देखकर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं. वहीं, म्यूजिकल चेयर रेस में म्यूजिक की आवाज के साथ कुर्सी पर बैठने की होड़ देखने को मिली. इसमें देशी-विदेशी महिला पर्यटकों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया.दोनों ही प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों के साथ-साथ देखने वालों ने भी जमकर आनंद लिया. मेले में मौजूद लोगों ने प्रतियोगिताओं का खूब लुत्फ उठाया.