पुष्कर मेला 2026: सिर पर मटका लेकर दौड़ी विदेशी महिलाएं, दर्शकों ने जमकर की हौसला अफजाई
पुष्कर मेले में मटका दौड़ और म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में विदेशी और स्वदेशी महिलाओं के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ.
Published : November 22, 2026 at 3:58 PM IST
अजमेर. अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 में देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए आयोजित की जा रही प्रतियोगिताओं के क्रम में रविवार को मटका दौड़ रेस और म्यूजिकल चेयर रेस का आयोजन हुआ. मेला स्टेडियम में आयोजित इन प्रतियोगिताओं में पर्यटकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. मटका दौड़ में गौरी मेम सिर पर जल से भरा मटका लेकर देसी पर्यटकों के साथ दौड़ीं.
संतुलन साधते हुए मटका लेकर दौड़ती प्रतिभागियों को देखकर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं. वहीं, म्यूजिकल चेयर रेस में म्यूजिक की आवाज के साथ कुर्सी पर बैठने की होड़ देखने को मिली. इसमें देशी-विदेशी महिला पर्यटकों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया.दोनों ही प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों के साथ-साथ देखने वालों ने भी जमकर आनंद लिया. मेले में मौजूद लोगों ने प्रतियोगिताओं का खूब लुत्फ उठाया.
चूरू की मैना कुमारी ने मारी बाजी: प्रतियोगिता में देसी महिला पर्यटकों का मुकाबला विदेशी महिला पर्यटक नहीं कर पाईं. हालांकि, विदेशी महिला पर्यटकों ने जल से भरी मटकी रखकर प्रतियोगिता को पूरा किया. मटका दौड़ प्रतियोगिता में 15 महिलाओं ने भाग लिया, जिसमें 10 स्वदेशी और पांच विदेशी महिलाएं शामिल थीं. मेले में प्रतियोगिता प्रभारी डॉ. कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि मटका दौड़ प्रतियोगिता में चूरू की मैना कुमारी प्रथम, द्वितीय स्थान पर पाली की शारदा राजपुरोहित और तीसरे स्थान पर जोधपुर की कोयल विश्नोई रहीं.
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म्यूजिकल रेस में भी स्वदेशी महिलाओं का रहा दबदबा : डॉ. अग्रवाल ने बताया कि म्यूजिकल रेस में 29 महिलाओं ने भाग लिया. इसमें 26 स्वदेशी और तीन विदेशी महिला पर्यटक शामिल थीं. म्यूजिक की आवाज पर दौड़ते रहना और म्यूजिक बंद होने पर तुरंत कुर्सी लपक लेने के मामले में स्वदेशी महिलाओं ने बाजी मारी. इस प्रतियोगिता में जयपुर की सुमिता जैन प्रथम, द्वितीय स्थान पर चूरू की मैना कुमारी और तीसरे स्थान पर नोएडा की मनु सक्सेना रहीं. मटका दौड़ और म्यूजिकल रेस में देसी और विदेशी महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया और प्रतियोगिता का जमकर आनंद लिया. इस प्रतियोगिता को देखने वाले दर्शकों ने भी जमकर आनंद लिया.
त्रयोदशी के स्नान के लिए उमड़े तीर्थ यात्री: पुष्कर में कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक पंच तीर्थ स्नान का विशेष महत्व है. कई श्रद्धालु महीने भर कार्तिक स्नान करते हैं तो कई पंच तीर्थ स्नान करते हैं. ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो दूर-दराज से आकर पंच तीर्थ स्नान की बजाय एक दिन स्नान कर पुण्य अर्जित करते हैं. यही वजह है कि कार्तिक माह की त्रयोदशी के दिन पुष्कर के ब्रह्म सरोवर में हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई.
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