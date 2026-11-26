Pushkar Fair 2026: 10 साल बाद सबसे ज्यादा पशु आए, साढ़े 6 करोड़ का हुआ कारोबार
डॉ. परिहार बोले- राज्य के बाहर तमिलनाडु एक ऊंट गया है. जबकि राजस्थान के कई जिलों में ही मेले से बिक्री होकर ऊंट गए हैं.
Published : November 26, 2026 at 4:06 PM IST
अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 संपन्न हो गया है. हालांकि, पशु मेले का अनौपचारिक समापन झंडे को उतारने की रस्म के साथ गुरुवार शाम को होगा. इस बार मेले में पशुओं की खरीद-फरोख्त ठीक रही है. 2015 के बाद इस बार पशुओं की आवक अच्छी रही है. मेले में अश्व वंश की आवक ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. हालांकि, गत वर्ष की तुलना में इस बार पशुओं की खरीद कम हुई, लेकिन बढ़ी हुई कीमतों के कारण कारोबार ठीक हुआ है. मेले में कुल साढ़े छह करोड़ रुपये का कारोबार हुआ.
10 हजार से ज्यादा पशुओं ने बढ़ाई पुष्कर मेले की रौनक: पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. नवीन परिहार ने बताया कि पुष्कर मेले में इस बार 10 हजार 175 पशु आए थे, जो 2015 के बाद सबसे अधिक संख्या है. इनमें ऊंट की संख्या 3 हजार 516 थी. जबकि गत वर्ष 1576 ऊंट ही मेले में आए थे. इस बार अश्व वंश की आवक ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. मेले में इस बार 6 हजार 39 अश्व वंश आया था. जबकि गत वर्ष 4 हजार 997 अश्व मेले में आए थे. डॉ. परिहार ने बताया कि मवेशियों में बकरियां, गाय और भैंस की संख्या कुल 111 रही है.
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पुष्कर मेले में 6.5 करोड़ से ज्यादा का कारोबार: बातचीत में डॉ. परिहार ने बताया कि राज्य के बाहर तमिलनाडु एक ऊंट गया है. जबकि राजस्थान के अन्य जिलों में ही मेले से बिक्री होकर ऊंट गए हैं. मेले में 6.5 करोड़ से अधिक का लेनदेन हुआ है. विभाग को प्रदर्शनी से 5 लाख 53 हजार और पशुओं की खरीद-फरोख्त से साढ़े 5 हजार की आय हुई है. व्यापार की दृष्टि से अश्व वंश की बिक्री ज्यादा हुई है. कारोबार अश्व वंश से बढ़ा है. 461 अश्व वंश बिका है, जबकि गत वर्ष 564 अश्व वंश की बिक्री हुई थी. इस बार कुल 6 हजार 391 अश्व वंश मेले में आया था. जबकि पिछली साल 4 हजार 957 अश्व वंश आया था.
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पुष्कर मेले में साढ़े चार लाख का घोड़ा और 70 हजार का ऊंट बिका: डॉ. परिहार ने बताया कि मेले में इस बार अधिकतम साढ़े चार लाख रुपए का घोड़ा बिका है. जबकि ऊंची कीमत में ऊंट 70 हजार का बिका है. पशुओं की ऊंची कीमत बताना केवल मार्केटिंग है. उन्होंने बताया कि मेले में करोड़ों रुपए घोड़े की कीमत बताने वाले केवल अपनी मार्केटिंग करते हैं. मेले में इतनी कीमत के घोड़े कभी नहीं बिके. उन्होंने बताया कि मेले में अश्व वंश की खरीद-फरोख्त होती है तो खरीदार और बेचने वाला दोनों ही पशुपालन विभाग की हेल्प डेस्क के पास जाते हैं. वहां दोनों पक्ष अपनी-अपनी डिटेल देते हैं.
हजारों की संख्या में लोग आते हैं मेले में: डॉ. परिहार ने बताया कि मेले में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जो यह देखते हैं कि मेले में आकर्षित करने वाली चीज क्या है. इस दौरान कोई पशुपालक यह कह देता है कि मेरा घोड़ा, ऊंट या फिर भैंसा करोड़ों का है या लाखों का है तो लोग उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं. इसमें कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रचार उनका हो जाता है. जबकि ज्यादातर ऊंची कीमत बताने वाले अश्व पालकों का मकसद बेचने का नहीं, बल्कि ब्रीडिंग का होता है.
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