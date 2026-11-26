ETV Bharat / state

Pushkar Fair 2026: 10 साल बाद सबसे ज्यादा पशु आए, साढ़े 6 करोड़ का हुआ कारोबार

अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 संपन्न हुआ ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 संपन्न हो गया है. हालांकि, पशु मेले का अनौपचारिक समापन झंडे को उतारने की रस्म के साथ गुरुवार शाम को होगा. इस बार मेले में पशुओं की खरीद-फरोख्त ठीक रही है. 2015 के बाद इस बार पशुओं की आवक अच्छी रही है. मेले में अश्व वंश की आवक ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. हालांकि, गत वर्ष की तुलना में इस बार पशुओं की खरीद कम हुई, लेकिन बढ़ी हुई कीमतों के कारण कारोबार ठीक हुआ है. मेले में कुल साढ़े छह करोड़ रुपये का कारोबार हुआ.