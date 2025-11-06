ETV Bharat / state

पुष्कर कार्तिक मेला संपन्न, आस्था और उत्सव का दिखा अद्भुत संगम, 4.9 करोड़ का हुआ कारोबार

अजमेर : तीर्थराज पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही धार्मिक मेला सम्पन्न हो गया. वहीं पशु मेला 7 अक्टूबर तक चलेगा. इस बार पशु मेले में पशुओं की आवक कम रही है. खासकर ऊंटो की संख्या आधी ही रह गई है. 22 अक्टूबर से शुरू हुए पशु मेले में 4 करोड़ 9 लाख 66 हजार 500 रुपए का कारोबार हुआ है. इनमें ऊंटो के मुकाबले घोड़ो की खरीद फरोख्त अधिक हुई है. धार्मिक मेले के अंतिम दिन बड़ी संख्या में आई श्रद्धालुओं ने धार्मिक क्रियाकलापों के अलावा मेला क्षेत्र में जमकर खरीदारी भी की. शाम से श्रद्धालु अपने घरों को लौटने लगे हैं.

तीर्थ नगरी पुष्कर में श्री पुष्कर मेला 2025 बुधवार को संपन्न हो गया है. हालांकि पशु मेला विधिवत रूप से 7 अक्टूबर को झंडा उतारने की रस्म के साथ संपन्न होगा. पशु मेले से चार गुना लोग धार्मिक मेले में आए. एकादशी से पूर्णिमा तक लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. चतुर्दशी और पूर्णिमा को दो दिन तक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही रही. शाम को पुष्कर सरोवर के घाटों पर होने वाली महाआरती भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रही.