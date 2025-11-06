ETV Bharat / state

पुष्कर कार्तिक मेला संपन्न, आस्था और उत्सव का दिखा अद्भुत संगम, 4.9 करोड़ का हुआ कारोबार

विश्व प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला बुधवार को भव्य समापन के साथ संपन्न हुआ.

अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला संपन्न
अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला संपन्न (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 6, 2025 at 7:21 AM IST

Updated : November 6, 2025 at 8:14 AM IST

अजमेर : तीर्थराज पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही धार्मिक मेला सम्पन्न हो गया. वहीं पशु मेला 7 अक्टूबर तक चलेगा. इस बार पशु मेले में पशुओं की आवक कम रही है. खासकर ऊंटो की संख्या आधी ही रह गई है. 22 अक्टूबर से शुरू हुए पशु मेले में 4 करोड़ 9 लाख 66 हजार 500 रुपए का कारोबार हुआ है. इनमें ऊंटो के मुकाबले घोड़ो की खरीद फरोख्त अधिक हुई है. धार्मिक मेले के अंतिम दिन बड़ी संख्या में आई श्रद्धालुओं ने धार्मिक क्रियाकलापों के अलावा मेला क्षेत्र में जमकर खरीदारी भी की. शाम से श्रद्धालु अपने घरों को लौटने लगे हैं.

तीर्थ नगरी पुष्कर में श्री पुष्कर मेला 2025 बुधवार को संपन्न हो गया है. हालांकि पशु मेला विधिवत रूप से 7 अक्टूबर को झंडा उतारने की रस्म के साथ संपन्न होगा. पशु मेले से चार गुना लोग धार्मिक मेले में आए. एकादशी से पूर्णिमा तक लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. चतुर्दशी और पूर्णिमा को दो दिन तक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही रही. शाम को पुष्कर सरोवर के घाटों पर होने वाली महाआरती भी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण रही.

आस्था और उत्सव का दिखा अद्भुत संगम
आस्था और उत्सव का दिखा अद्भुत संगम (फोटो ईटीवी भारत अजमेर)

लौटने लगे पशु पालक : इधर पशु मेले की रौनक भी कम ही देखी गई. कई पशुपालक अपने पशुओं को लेकर रवाना हो गए हैं. इस बार पिछले वर्ष की तुलना में कारोबार काम ही रहा. इसका सबसे बड़ा कारण पशुओं की मेले में आवक कम होना बताया जा रहा है. पशुपालन विभाग खराब मौसम को पशुओं की कम आवक से जोड़ रहा है. इस बार 1 हजार 571 ऊंट ही मेले में आए. जबकि गत वर्ष ऊंटो की संख्या लगभग दुगनी थी. वहीं गत वर्ष की तुलना में घोड़े की संख्या भी मेले में कम रही. गत वर्ष साढ़े 5 हजार घोड़े मेले में बिकने के लिए आए थे. इस बार 4 हजार 588 घोड़े मेले में आए. इस बार भैंस वंश की संख्या में इजाफा हुआ है.

