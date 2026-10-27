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पुष्कर को क्यों कहा जाता है 'नारद भूमि'? जानिए ब्रह्मा-सावित्री विवाद और माता गायत्री के प्राकट्य का पूरा रहस्य

पुष्कर तीर्थ का अनसुना रहस्य ( फोटो ईटीवी भारत पुष्कर )

अजमेर : जिले में स्थित पुष्कर को दुनिया भर में जगतपिता भगवान ब्रह्मा के एकमात्र मुख्य धाम और समस्त तीर्थों के गुरु के रूप में पूजा जाता है. यह वही पवित्र तपोस्थली है जहां से सृष्टि के रचयिता ने संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन का संकल्प लिया था. लेकिन बहुत कम श्रद्धालु यह तथ्य जानते हैं कि सतयुग के इस परम पावन तीर्थ को ‘नारद भूमि’ के नाम से भी जाना जाता है. देवर्षि नारद जगतपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मर्षि की पदवी पाई थी.