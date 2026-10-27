पुष्कर को क्यों कहा जाता है 'नारद भूमि'? जानिए ब्रह्मा-सावित्री विवाद और माता गायत्री के प्राकट्य का पूरा रहस्य
सृष्टि यज्ञ के समय देवर्षि नारद की लीला से उपजे ब्रह्मा-सावित्री विवाद के बाद ही माता गायत्री का प्राकट्य हुआ था.
Published : October 27, 2026 at 7:05 AM IST
अजमेर : जिले में स्थित पुष्कर को दुनिया भर में जगतपिता भगवान ब्रह्मा के एकमात्र मुख्य धाम और समस्त तीर्थों के गुरु के रूप में पूजा जाता है. यह वही पवित्र तपोस्थली है जहां से सृष्टि के रचयिता ने संपूर्ण ब्रह्मांड के सृजन का संकल्प लिया था. लेकिन बहुत कम श्रद्धालु यह तथ्य जानते हैं कि सतयुग के इस परम पावन तीर्थ को ‘नारद भूमि’ के नाम से भी जाना जाता है. देवर्षि नारद जगतपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मर्षि की पदवी पाई थी.
संसार में नारद को संवाद के प्रतीक के रूप में माना जाता है. ऋषि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा और माता सावित्री के बीच भी विवाद करवा दिया था, लेकिन उनकी इस लीला उद्देश्य विवाद नहीं बल्कि माता गायत्री की उत्पत्ति था. यानी ऋषि नारद की हर लीला जगत कल्याण के लिए ही होती है. ऋषि नारद की भूमि पुष्कर में आज भी उनकी लीला का प्रभाव माना जाता है.
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सृष्टि यज्ञ और माता-पिता के बीच की लीला : पुष्कर के वरिष्ठ एवं ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाश नाथ दाधीच इस पौराणिक संदर्भ की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के मंगल कार्य को सिद्ध करने के लिए कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर में एक महायज्ञ का आयोजन किया था. यज्ञ प्रारंभ होने की घड़ी आ पहुंची थी, परंतु शुभ मुहूर्त बहुत सीमित समय के लिए था. शास्त्रों के अनुसार कोई भी गृहस्थ यज्ञ बिना अर्धांगिनी के संपन्न नहीं हो सकता. ऐसे में भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र नारद को अपनी पत्नी माता सावित्री को तुरंत यज्ञ मंडप में बुलाने का दायित्व सौंपा.
पिता की आज्ञा पाकर नारद जी माता सावित्री के पास पहुंचे. वहां पहुंचकर उन्होंने तुरंत चलने का आग्रह करने के बजाय सहज भाव से कहा कि इतने बड़े वैश्विक यज्ञ में जाने के लिए उन्हें विधिवत सोलह श्रृंगार करके, अपनी सखियों और देवियों के साथ ही पधारना चाहिए. उधर यज्ञ स्थल पर मुहूर्त का समय निकला जा रहा था. जब ब्रह्मा जी ने विलंब का कारण पूछा, तो नारद जी ने विनम्रतापूर्वक बताया कि माता सावित्री पूर्ण श्रृंगार और देवियों के संग ही पधारेंगी.
माता गायत्री का प्राकट्य और सावित्री जी का कोप : पंडित दाधीच बताते हैं कि मुहूर्त समाप्त होने के भय से उपस्थित ऋषियों और ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी से तत्काल उपाय करने को कहा. तब जगतपिता ने गाय के मुख से कन्या के रूप में एक परम दिव्य तेजपुंज शक्ति को प्रकट किया, जिन्हें माता गायत्री के नाम से जाना गया. यज्ञ की विधि पूर्ण करने हेतु भगवान ब्रह्मा ने माता गायत्री से गंधर्व विवाह किया और उन्हें अपने वाम भाग में बैठाकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया. कुछ ही समय पश्चात जब माता सावित्री पूर्ण श्रृंगार के साथ यज्ञशाला पहुंचीं, तो अपने पति के पास अन्य स्त्री को आसीन देखकर उनका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया. अत्यंत कुपित होकर उन्होंने उपस्थित सभी पात्रों को श्राप दे दिए.
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माता सावित्री ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि धरती पर पुष्कर के अलावा कहीं भी उनकी नियमित पूजा और मंत्रोच्चार नहीं होगा. अन्य स्थानों पर केवल यज्ञ के समय ही उनका स्मरण किया जा सकेगा. इसके अलावा उन्होंने यज्ञ में उपस्थित ब्राह्मणों को सदा भिक्षाटन पर आश्रित रहने, गाय को कलियुग में कष्ट और उपेक्षा सहने तथा इस पूरी परिस्थिति के केंद्र बने देवर्षि नारद को जीवन भर अविवाहित रहकर तीनों लोकों में निरंतर भटकते रहने का श्राप दिया. बाहरी तौर पर यह घटना एक गृह-विवाद जैसी प्रतीत होती है, किंतु नारद जी भली-भांति जानते थे कि बिना इस घटनाक्रम के माता गायत्री का उद्भव संभव नहीं था, जिनका ज्ञान आज भी मानव चेतना का आधार है. दरअसल ब्रह्म ऋषि होने के साथ-साथ ऋषि नारद भूत भविष्य और वर्तमान को भी देख सकते थे और धरती, आकाश व पाताल और अंतरिक्ष में कहीं भी आ जा सकते थे.
पुष्कर के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित हरि गोपाल पाराशर (हरि भाई) बताते हैं कि पुष्कर क्षेत्र का एक अत्यंत मान्य उपनाम 'नारद भूमि' है. इस पावन भूमि की माटी में आज भी नारद मुनि का प्रभाव गहराई से महसूस किया जा सकता है. पाराशर जी के अनुसार, यहां आने पर कई बार विद्वान और शांत स्वभाव के लोगों की बुद्धि भी अचानक भ्रमित हो जाती है. पुष्कर में तीर्थ यात्रियों या परिजनों के बीच अकारण वैचारिक मतभेद, असहमति और विवाद होते देखना कोई असामान्य बात नहीं है. यह सब इसी भूमि की विशेष दैवीय तरंगों और नारद जी की लीला का हिस्सा माना जाता है.
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पुरोहित जी त्रेता युग का एक प्रसंग साझा करते हुए बताते हैं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण अपने पिता महाराज दशरथ का पिंडदान व श्राद्ध तर्पण करने पुष्कर पधारे थे, तब श्राद्ध कर्म के उपरांत संतों को भोजन कराने के लिए श्रीराम ने लक्ष्मण जी से वन से फल लाने को कहा। लक्ष्मण जी, जो प्रभु राम की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे, उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया. भगवान श्री राम समझ गए कि यह ऋषि नारद की लीला है. लिहाजा भगवान श्री राम खुद माता सीता के साथ जंगल में गए और ऋषियों के लिए फल एकत्रित करके लाए. पुष्कर अरण्य क्षेत्र से जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता बाहर निकले तब भाई लक्ष्मण ने भगवान श्री राम के पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगी.
पंडित हरि गोपाल पाराशर बताते हैं कि पुष्कर केवल साधारण पूजा-पाठ की जगह नहीं, बल्कि घोर तपस्वियों की भूमि है. यहां कर्म, वाणी और विचारों का संयम अत्यंत आवश्यक है. जो भी श्रद्धालु पुष्कर दर्शन या तीर्थ स्नान के लिए आते हैं, उन्हें चाहिए कि वे सरोवर में स्नान और ब्रह्मा जी के दर्शन के साथ-साथ देवर्षि नारद का भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करें. नारद जी का नमन करने से यात्रा के दौरान मन में उत्पन्न होने वाले अहंकार, द्वेष और विवाद के विचारों से मुक्ति मिलती है और तीर्थ का वास्तविक पुण्य फल प्राप्त होता है.
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