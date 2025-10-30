ETV Bharat / state

121 नगाड़ों के वादन से पुष्कर मेले का आगाज, डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने छात्राओं संग किया नृत्य

पुष्कर मेले में वर्षों से नगाड़ा वादन की प्रस्तुति होती रही है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पहली बार नगाड़ा वादन हुआ है. इस रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अधिकारी भी मेला ग्राउंड में मौजूद थे. मेला ग्राउंड पर पहले डिप्टी सीएम दीया कुमारी और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत समेत बीजेपी के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने विधिवत पूजा-अर्चना की. पंडित कैलाश नाथ दाधीच ने वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ पूजा संपन्न करवाई. डिप्टी सीएम ने मेला ग्राउंड पर तिरंगा झंडा फहराकर मेले का आगाज किया.

अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2025 का गुरुवार को मेला स्टेडियम में 121 नगाड़ों के वादन के साथ आगाज हो गया. इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में यह नगाड़ा वादन दर्ज हुआ है. राष्ट्रपति पदक विजेता और पुष्कर के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथू लाल सोलंकी, उनके परिवार, समाज के लोगों के साथ-साथ उनके विदेशी शिष्यों ने एक साथ नगाड़ा वादन कर लोगों का मन मोह लिया.

राजस्थानी नृत्य को देख गदगद हुई डिप्टी सीएम: पुष्कर की विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा में राजस्थानी लोक नृत्य की सामूहिक प्रस्तुति दी. डिप्टी सीएम दीया कुमारी भी छात्राओं का हौसला बढ़ाने उनके बीच पहुंची. उन्होंने छात्राओं और विदेशी महिला पर्यटकों के साथ नृत्य भी किया. जब डिप्टी सीएम छात्राओं के बीच पहुंची, तो लोगों की भीड़ लग गई. इससे अव्यवस्था होने लगी. इस पर डिप्टी सीएम को बार-बार सुरक्षा घेरा बनाने के लिए कहना पड़ा.

डिप्टी सीएम ने मेले में की ये घोषणा (ETV Bharat Ajmer)

ब्रह्म कॉरिडोर जल्द लेगा आकार: अपने संबोधन में डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने 17 नवम्बर को सम्भाग मुख्यालयों पर घूमर नृत्य के भव्य आयोजन की घोषणा की. उन्होंने आहृवान किया कि घूमर नृत्य में महिलाएं भाग लें और राजस्थान की इस अनूठी नृत्य की परंपरा को देश-दुनिया तक पहुंचाने में सहयोगी बने. उन्होंने कहा कि सरकार ने मेले का बजट बढ़ाकर 70 लाख से 1 करोड़ कर दिया है. उन्होंने कहा कि पुष्कर मेले की विधिवत शुरुआत हो चुकी है. 5 नवंबर तक हर दिन विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. उन्होंने कहा कि पुष्कर में ब्रह्म कॉरिडोर बनाए जाने की कार्य योजना प्रगति पर है. जल्द ही यह धरातल पर भी आकार लेगी.

पुष्कर मेले में नगाड़ा वादन (ETV Bharat Ajmer)

निकाली सांस्कृतिक यात्रा: मेले की विधिवत आगाज से पहले दीया कुमारी और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत ने स्थानीय भाजपा पदाधिकारी के साथ जगत पिता ब्रह्मा के मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया. यहां से लोक कलाकारों को सांस्कृतिक यात्रा के लिए रवाना किया. यह सांस्कृतिक यात्रा ब्रह्मा मंदिर से होते हुए मेला ग्राउंड पहुंची. जहां लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में गेर नृत्य किया. वहीं ऊंट पर सवार लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में राजस्थान के रणबांकुरों की याद दिलाई. पहली बार विभिन्न आकार की पतंगें भी पुष्कर के आकाश में नजर आई. इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने मेला ग्राउंड की दीवार पर पारंपरिक मांडना बनाया.

पुष्कर मेले में पतंगबाजी (ETV Bharat Ajmer)

121 नागड़ा वादन की प्रस्तुति ने मोहा मन: पुष्कर मेले की विधिवत आगाज के साथ ही मेला ग्राउंड छोटे बड़े नगाड़ों की धुन के साथ गूंज उठा. एक साथ 121 नगाड़ों पर वादन की प्रस्तुति सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई. प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी उनके परिवार और समाज के साथ-साथ उनके देशी-विदेशी शिष्यों ने एक साथ 121 नागड़े बजाए. इतनी बड़ी संख्या में नगाड़ा वादन की प्रस्तुति को देखकर डिप्टी सीएम भी अभिभूत हो गई.