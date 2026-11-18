पुष्कर मेला 2026: ऊंट नृत्य और गोरबंध सज्जा ने बांधा समां, पर्यटक हुए मंत्रमुग्ध
पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं में विदेशी पर्यटकों ने भी भागीदारी दिखाई, ऊंटों के नृत्य ने लुभाया...
Published : November 18, 2026 at 7:43 PM IST
अजमेर: अंतराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 के दूसरे दिन मेला स्टेडियम में पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं के अलावा ऊंट सज्जा और ऊंट नृत्य की प्रतियोगिता हुई. दोनों ही प्रतियोगिता में ऊंट और उसके पालक के बीच शानदार सामंजस्य नजर आया. राजस्थानी लोक संस्कृति को प्रदर्शित करते गोरबंध से सजे नखराले ऊंटों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. वहीं, ऊंटों के नृत्य देख मौजूद देसी और विदेशी पर्यटकों ने अचरज जताया.
पुष्कर मेला 2026 परवान चढ़ने लगा है. एक ओर आस्था और अध्यात्म का संगम पवित्र सरोवर के घाटों और ब्रह्मा मंदिर में नजर आ रहा है. वहीं, मेला क्षेत्र में पशुओं की सबसे बड़ी मंडी लगी हुई है. इन सबके बीच पर्यटन और पशुपालन विभाग की ओर से आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं का खास आकर्षण बना हुआ है. मेला स्टेडियम में देसी और विदेशी पर्यटकों के लिए पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ. दूसरी ओर गोरबंध से नखराले ऊंटों की सज्जा और नृत्य की प्रतियोगिता भी हुई.
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ऊंट नृत्य की प्रतियोगिता में पांच प्रतिभागियों ने भाग लिया. मेले में प्रतियोगिताओं के प्रभारी डॉक्टर कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि ऊंट नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर सीकर के बिजेंद्र सिंह प्रथम, द्वितीय स्थान पर सीकर के मांगीलाल और तृतीय स्थान पर डीडवाना के झाड़ोल निवासी प्रभु सिंह रहे हैं.
ऊंटों की सजावट की प्रतियोगिता: ऊंटों की सजावट की प्रतियोगिता में 6 प्रतिभागियों ने भाग लिया. राजस्थानी लोकसंस्कृति में ऊंटों की सजावट गोरबंद से होती है. ऊंट के ऊपरी हिस्से से लेकर घुटनों तक उन्हें सजाया गया. करीब 4 से 5 घंटे की मेहनत के बाद ऊंटों को प्रतियोगिता में उतारा गया. प्रतियोगिताओं के प्रभारी पशुपालन विभाग में चिकित्सक डॉ. कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में पुष्कर के गनाहेड़ा क्षेत्र के अशोक सिंह प्रथम और सीकर के विजेंद्र सिंह द्वितीय स्थान पर आए हैं. तृतीय स्थान पर गुमान सिंह रहे हैं.
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पारंपरिक खेल प्रतियोगिताएं: मेले के दूसरे दिन पारंपरिक खेलों में लंगड़ी टांग दौड़, सतोलिया और गिल्ली डंडे की प्रतियोगिता हुई. विदेशी पर्यटकों ने इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया. प्रतियोगिता के प्रभारी डॉ. कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि लंगड़ी टांग दौड़ में 10 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से पांच विदेशी और पांच स्वदेशी महिलाएं प्रतिभागी शामिल थीं.
प्रथम स्थान पर अर्जेंटीना की माया, जर्मनी की लीजा और तीसरे स्थान पर इजरायल की अल्मग रिटल रहीं. सतोलिया खेल में देसी विदेशी 7-7 प्रतिभागियों ने भाग लिया. स्थानीय टीम ने विदेशी टीम को 2-1 से हरा दिया. हालांकि, यह खेल विदेशी पर्यटकों के लिए नया था, लेकिन खेल में स्थानीय प्रतिभागियों के साथ विदेशी प्रतिभागियों ने जमकर आनंद उठाया. गिल्ली डंडा खेल में विदेशी पर्यटकों ने भाग लिया. इसमें 6-6 प्रतिभागियों के बीच मुकाबला हुआ. जिसमें स्थानीय टीम ने 60-23 से विदेशी टीम को हराया.
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