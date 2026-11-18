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पुष्कर मेला 2026: ऊंट नृत्य और गोरबंध सज्जा ने बांधा समां, पर्यटक हुए मंत्रमुग्ध

सजा धजा ऊंट ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: अंतराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 के दूसरे दिन मेला स्टेडियम में पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं के अलावा ऊंट सज्जा और ऊंट नृत्य की प्रतियोगिता हुई. दोनों ही प्रतियोगिता में ऊंट और उसके पालक के बीच शानदार सामंजस्य नजर आया. राजस्थानी लोक संस्कृति को प्रदर्शित करते गोरबंध से सजे नखराले ऊंटों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. वहीं, ऊंटों के नृत्य देख मौजूद देसी और विदेशी पर्यटकों ने अचरज जताया.